Бэйл может подписать контракт с «Атлетико»

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24 апреля 2022, 20:58

Вингер «Реала» может перебраться в стан принципиального соперника «сливочных».

По информации источника, интерес к 32-летнему валлийцу проявляет «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне склоняется к тому, что трансфер Бэйла при определенном развитии событии даст свои плоды.

Контракт Гарета с «Реалом» истекает летом, игрок станет свободным агентом.

Ранее появлялась информация, что Бэйл хочет остаться в чемпионате Испании.