Бэйл может подписать контракт с «Атлетико»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл может перебраться в стан принципиального соперника «сливочных».
По информации источника, интерес к 32-летнему валлийцу проявляет «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне склоняется к тому, что трансфер Бэйла при определенном развитии событии даст свои плоды.
Контракт Гарета с «Реалом» истекает летом, игрок станет свободным агентом.
Ранее появлялась информация, что Бэйл хочет остаться в чемпионате Испании.
для того и берут его
а так..Атлетико как местный унылый Юве
для того и берут его
а так..Атлетико как местный унылый Юве