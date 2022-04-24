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Бэйл может подписать контракт с «Атлетико»

24 апреля 2022, 20:58

Вингер «Реала» Гарет Бэйл может перебраться в стан принципиального соперника «сливочных».

По информации источника, интерес к 32-летнему валлийцу проявляет «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне склоняется к тому, что трансфер Бэйла при определенном развитии событии даст свои плоды.

Контракт Гарета с «Реалом» истекает летом, игрок станет свободным агентом.

Ранее появлялась информация, что Бэйл хочет остаться в чемпионате Испании.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 02:58
Ну нравится ему мадридский гольф-клуб.
FenixSL
FenixSL
24 апреля в 21:32
положит мяч Реалу и все
для того и берут его
а так..Атлетико как местный унылый Юве
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 21:08
При определённых условиях он может принести пользу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 апреля в 21:02
Бэйл давно уже не тоРт...
beefs
beefs
24 апреля в 21:00
а не староват ли он уже для активного футбола...
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