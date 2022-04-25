Лам: «Борьба в Бундеслиге должна быть более плотной»

Экс-игрок «Баварии» отреагировал на 10-е подряд чемпионство команды в Бундеслиге.

Хорошо ли, что «Бавария» берет 10-й чемпионский трофей подряд? Думаю, что не очень. Полагаю, столь раннее оформление чемпионства для «Баварии» — не очень здорово. Борьба должна быть более накаленной.

Один и тот же клуб может становиться чемпионом несколько раз подряд, однако борьба должна быть более плотной. Бундеслига должна сохранять интригу до самого конца, а не определять чемпиона за несколько туров до финиша.

Что с этим делать? Я не знаю.