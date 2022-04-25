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Лам: «Борьба в Бундеслиге должна быть более плотной»

вчера, 17:54

Экс-игрок «Баварии» Филипп Лам отреагировал на 10-е подряд чемпионство команды в Бундеслиге.

Хорошо ли, что «Бавария» берет 10-й чемпионский трофей подряд? Думаю, что не очень. Полагаю, столь раннее оформление чемпионства для «Баварии» — не очень здорово. Борьба должна быть более накаленной.

Один и тот же клуб может становиться чемпионом несколько раз подряд, однако борьба должна быть более плотной. Бундеслига должна сохранять интригу до самого конца, а не определять чемпиона за несколько туров до финиша.

Что с этим делать? Я не знаю.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 22:03
А-а. Коротышка Лам. Давно тебя не было слышно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:46
Надо тогда Баварии стать слабее, тогда и будет конкуренция.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:44
Не будет так.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:09
Там каждый год одно и тоже!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:38
Тут деньги многое решают.
Elliada
Elliada
вчера в 18:12
Знаю, что делать болельщикам и зрителям. Перестать смотреть этот недочемпионат? Благо, сейчас не прошлый век. Есть другие чемпионаты, есть интернет и спутниковое телевидение, с помощью которых можно смотреть эти чемпионаты. А дворовой чемпионат пусть смотрят простые немцы, у которых обычное телевидение
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:04
Для уплотнения надо взять Зенит.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:01
Это уже всем ясно
протон
протон
вчера в 17:57
Было время и фанаты Барселоны перестали ценить победу в Ла Лиге, даже Месси об этом говорил, 8 чемпионств за 11 лет, со временем все поняли, насколько это великий результат.
Ювентус можно также отметить, чемпионство воспринимали как должное.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:57
Пока там Бавария плотности не будет
Cat01
Cat01
вчера в 17:56
Это всё уже было
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