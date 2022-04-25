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Гвардиола: «Хочется побеждать каждый раз, быть лучшей командой»

вчера, 17:39

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о достижениях команды.

Ожидать большего — нормально. «Ман Сити» никогда не брал АПЛ, а потом Агуэро забил тот самый мяч. Ты побеждаешь и хочешь еще больше. Хочется побеждать каждый раз, быть лучшей командой, играть потрясающе. Это непросто. Каждый хочет успеха. Пока я остаюсь тренером, моя задача никогда не будет выполнена. Ибо всегда есть новая цель, которую нужно достичь. Мы вместе с клубом принимаем решения. Мне дадут знать, были ли результаты подобающими, достигнута цель или нет. Вы можете это без проблем решить сами для себя.

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Все комментарии
Doping87
Doping87 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:10
🤦‍♂️
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:55
Не всегда получается это футбол.
Bensurr
Bensurr
вчера в 20:33
Мешок Никогда не выйграет лч
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:41
Этого все хотят.
Elliada
Elliada
вчера в 18:14, ред.
Гвардиола специально не побеждает в ЛЧ. Если выиграет, потеряет смысл жизни и заплачет как Александр Македонский, ибо нечего больше станет завоевывать.
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:12
"Ты побеждаешь и хочешь более лучше. Есть игра и цели - решаешь сам и принимаешь решения".
drug01
drug01
вчера в 17:57
Желание знакомое
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:47
Заканчивай с экспериментами в лч, и может покорится новая высота)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:46
Так не бывает.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:45
МС не лучшие...
протон
протон
вчера в 17:40
У самурая нет цели, есть только путь
ДСА
ДСА
вчера в 17:40
Останется, заменить некем.
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