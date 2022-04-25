Гвардиола: «Хочется побеждать каждый раз, быть лучшей командой»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о достижениях команды.

Ожидать большего — нормально. «Ман Сити» никогда не брал АПЛ , а потом Агуэро забил тот самый мяч. Ты побеждаешь и хочешь еще больше. Хочется побеждать каждый раз, быть лучшей командой, играть потрясающе. Это непросто. Каждый хочет успеха. Пока я остаюсь тренером, моя задача никогда не будет выполнена. Ибо всегда есть новая цель, которую нужно достичь. Мы вместе с клубом принимаем решения. Мне дадут знать, были ли результаты подобающими, достигнута цель или нет. Вы можете это без проблем решить сами для себя.