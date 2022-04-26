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Топ-клубы проведут переговоры с Погба

вчера, 17:22

Полузащитник МЮ Поль Погба продолжает искать себе новый клуб.

Утверждается, что француз начнет переговоры с заинтересованными клубами после завершения текущего сезона.

Речь идет о «Барселоне», «Реале» и «Ювентусе». Погба готов выслушать все предложения, а уже потом сделать выбор.

Грядущим летом хавбек станет свободным агентом.

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Все комментарии
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu
вчера в 20:25
Погба каким бы талантливым не был уже не тот. И топ клубам за даром не нужен. И никакой он не звезда. К примеру его как бывшую звезду не купят клубы МЛС. Китайцы могут взять, если по цене договорятся или какой нибудь турецкий клуб.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:07
Неужели он наконец-то свалит??? 🙏
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:39
Наверное самым лучшим вариантом был бы ПСЖ с учетом если Конте возглавит парижан. В ПСЖ нужна чистка и Конте подходит под эту роль, у Зидана были промахи на трансферном рынке в Реале. Наверное лучший вариант для Зидана это сборная Франции, где можно вызвать игрока.
Что касается Реала, то Погба не сможет вывезти критику, все таки это королевский клуб, если в МЮ его критикуют за мелочь и он не единственный игрок в команде. Реалу взять вариант проще как Тчуамени, требования по зарплате вероятно будут ниже, а значит критики за трансфер будет меньше. Заиграет будет замечательно, в Реале нужно тащить рояль.
Талант Погба мог бы пригодиться в Юве, Пирло тоже не был бегунком, но мог раздавать точные передачи, тем более Серия А ему знакома как и Аллегри.
В Ювентусе нужно менять вратаря все таки Щчесный нестабильный вратарь (это было еще в Арсенале) как Буффон, поэтому сейчас Ювентус пропускает больше, хотя разница в забитых мячах не такая большая и с такой количеством забитых мячей Юве брал скудетто. Также нужно усилить защиту новым центр дефом, Кьеллини можно оставить для ротации. Не хватает латералей как Асамоа и Лихтштайнер, в нападении вроде все нормально. И как вы сказали с Роналду они играли через одного форварда, Аллегри играл с двумя форвардами, теперь эту командную игру Аллегри пытается восстановить. Если будет усиление, то Погба можно будет перейти в Ювентус. При таких обстоятельствах Ювентус под руководством Аллегри будет сильнее.
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:29
Погба напоминает мне Балотели. Мне кажется он никому не нужен
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
Переход Погба в Ювентус маловероятен по нескольким причинам.
Ювентус очень сдал в последнее время. Я как-то уже писал про пагубное влияния Роналду на клуб. Из-за него разрушилась командная игра, а также микроклимат в команде. По сути после Роналду Юве остался в руинах.
Кстати, Юве уже звал Погба к себе несколько раз когда клуб был сильным, но он не хотел в него идти по причине что не верит в команду в ЛЧ. Так какой смысл ему сейчас идти в Юве? Никакого.
Погба может перейти к примеру в Реал, но больше всё-таки перспективным видится его появление в ПСЖ, особенно если клуб возглавит Зидан.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
Может быть Конте, тогда Погба более вероятно что перейдет. Именно при Конте Погба раскрылся.
Возможно перейдет в Юве, учитывая что у туринцев нет Пирло в полузащите, а Рабьо не тянет. Вероятно Рабьо смог бы лучше играть в паре с Погба. Погба смог бы усилить Ювентус.
barcamilan
barcamilan
вчера в 18:58
не надо барсе это бревно, пусть перейдет в какое то клубишко типа реала, интера, мс или юве
амурец
амурец
вчера в 18:44
Ну не для Реала точно
dok66
dok66
вчера в 18:40
Вот и посмотрим по осени , когда цыплят начнут считать .
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:37
В ПСЖ уйдет к Зидану.
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:27
За ту игру, что он показывает, он не топ
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:21
насыпать и гемор заработать
ДСА
ДСА
вчера в 18:09
Хоть бы предложений не было.
drug01
drug01
вчера в 17:53
Желаем удачи им
протон
протон
вчера в 17:50
Учитывая что свободный агент, то шейхи ему могут хорошо насыпать.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:49
Поль Погба отличный футболист это мы можем наблюдать в играх за сборную Франции и иногда за МЮ. Поэтому понятно, что им интересуются много клубов.
Но как мне кажется он перейдёт в ПСЖ, тем более если туда летом придёт Зинедин Зидан.
Погба нужен не просто клуб, который ставит перед собой высокие цели, ему нужен ещё и тренер при котором он не смог бы филонить, как это делается сейчас в МЮ. В МЮ он в статусе звезды, хочет играет, хочет не играет. В ПСЖ он будет выступать как в сборной перед своими соотечественниками, а Зидан возможно будущий тренер Франции.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:42
Какой клуб предложит лучшего стилиста, туда Поль и перейдёт - к гадалке не ходи!
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:40
Думаю ему самое место в ПСЖ...там особо напрягаться не нужно...максимум на
10-12 лигочемпионских матчах показать себя и задача на сезон выполнена...
Барселоне он точно не нужен, слишком высокие запросы по з/п
Реалу....ну думаю не стоит, лучше взять Тчуамени
Вот Ювентус нормальный вариант, тем более он там играл и делал это на хорошем уровне
1 984
1 984
вчера в 17:34
Хорошо когда есть выбор.
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:31
В Дерби Каунти, к Уэйну Руни.
David Young
David Young
вчера в 17:29
Думаю что у Ювентуса наиболее высокие шансы подписать Поля Погба.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:29
С его самоотдачей его в один клуб с Магваейром, скорее, стоит отправить, а не в топ-клуб.
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