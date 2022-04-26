Топ-клубы проведут переговоры с Погба

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вчера, 17:22

Полузащитник МЮ продолжает искать себе новый клуб.

Утверждается, что француз начнет переговоры с заинтересованными клубами после завершения текущего сезона.

Речь идет о «Барселоне», «Реале» и «Ювентусе». Погба готов выслушать все предложения, а уже потом сделать выбор.

Грядущим летом хавбек станет свободным агентом.