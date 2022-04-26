Топ-клубы проведут переговоры с Погба

Полузащитник МЮ Поль Погба продолжает искать себе новый клуб.
Утверждается, что француз начнет переговоры с заинтересованными клубами после завершения текущего сезона.
Речь идет о «Барселоне», «Реале» и «Ювентусе». Погба готов выслушать все предложения, а уже потом сделать выбор.
Грядущим летом хавбек станет свободным агентом.
Ювентус очень сдал в последнее время. Я как-то уже писал про пагубное влияния Роналду на клуб. Из-за него разрушилась командная игра, а также микроклимат в команде. По сути после Роналду Юве остался в руинах.
Кстати, Юве уже звал Погба к себе несколько раз когда клуб был сильным, но он не хотел в него идти по причине что не верит в команду в ЛЧ. Так какой смысл ему сейчас идти в Юве? Никакого.
Погба может перейти к примеру в Реал, но больше всё-таки перспективным видится его появление в ПСЖ, особенно если клуб возглавит Зидан.
Ювентус очень сдал в последнее время. Я как-то уже писал про пагубное влияния Роналду на клуб. Из-за него разрушилась командная игра, а также микроклимат в команде. По сути после Роналду Юве остался в руинах.
Кстати, Юве уже звал Погба к себе несколько раз когда клуб был сильным, но он не хотел в него идти по причине что не верит в команду в ЛЧ. Так какой смысл ему сейчас идти в Юве? Никакого.
Погба может перейти к примеру в Реал, но больше всё-таки перспективным видится его появление в ПСЖ, особенно если клуб возглавит Зидан.
Что касается Реала, то Погба не сможет вывезти критику, все таки это королевский клуб, если в МЮ его критикуют за мелочь и он не единственный игрок в команде. Реалу взять вариант проще как Тчуамени, требования по зарплате вероятно будут ниже, а значит критики за трансфер будет меньше. Заиграет будет замечательно, в Реале нужно тащить рояль.
Талант Погба мог бы пригодиться в Юве, Пирло тоже не был бегунком, но мог раздавать точные передачи, тем более Серия А ему знакома как и Аллегри.
В Ювентусе нужно менять вратаря все таки Щчесный нестабильный вратарь (это было еще в Арсенале) как Буффон, поэтому сейчас Ювентус пропускает больше, хотя разница в забитых мячах не такая большая и с такой количеством забитых мячей Юве брал скудетто. Также нужно усилить защиту новым центр дефом, Кьеллини можно оставить для ротации. Не хватает латералей как Асамоа и Лихтштайнер, в нападении вроде все нормально. И как вы сказали с Роналду они играли через одного форварда, Аллегри играл с двумя форвардами, теперь эту командную игру Аллегри пытается восстановить. Если будет усиление, то Погба можно будет перейти в Ювентус. При таких обстоятельствах Ювентус под руководством Аллегри будет сильнее.
Что касается Реала, то Погба не сможет вывезти критику, все таки это королевский клуб, если в МЮ его критикуют за мелочь и он не единственный игрок в команде. Реалу взять вариант проще как Тчуамени, требования по зарплате вероятно будут ниже, а значит критики за трансфер будет меньше. Заиграет будет замечательно, в Реале нужно тащить рояль.
Талант Погба мог бы пригодиться в Юве, Пирло тоже не был бегунком, но мог раздавать точные передачи, тем более Серия А ему знакома как и Аллегри.
В Ювентусе нужно менять вратаря все таки Щчесный нестабильный вратарь (это было еще в Арсенале) как Буффон, поэтому сейчас Ювентус пропускает больше, хотя разница в забитых мячах не такая большая и с такой количеством забитых мячей Юве брал скудетто. Также нужно усилить защиту новым центр дефом, Кьеллини можно оставить для ротации. Не хватает латералей как Асамоа и Лихтштайнер, в нападении вроде все нормально. И как вы сказали с Роналду они играли через одного форварда, Аллегри играл с двумя форвардами, теперь эту командную игру Аллегри пытается восстановить. Если будет усиление, то Погба можно будет перейти в Ювентус. При таких обстоятельствах Ювентус под руководством Аллегри будет сильнее.