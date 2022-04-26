Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Арсенал» готов продать Пепе летом

вчера, 14:15

«Арсенал» готов рассмотреть предложения о трансфере форварда команды Николя Пепе.

Клуб намерен собрать средства для новых подписаний в летнее трансферное окно.

По информации источника, «канониры» хотят выручить с продажи Пепе 30 млн евро. В 2019 году лондонский клуб заплатил за Николя «Лиллю» 86 млн.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется хавбеком «Марселя».

Все новости
Слухи«Ньюкасл» продолжает претендовать на Диего Карлоса
Вчера, 22:02
СлухиПСЖ планирует продать 7-8 футболистов
Вчера, 18:45
СлухиТоп-клубы проведут переговоры с Погба
Вчера, 17:22
Слухи«Ливерпуль» намерен поспорить с «Реалом» за трансфер Тчуамени
Вчера, 16:06
Слухи«Ман Юнайтед», «Монако» и «Лион» интересуются Диопом из «Вест Хэма»
Вчера, 15:25
Слухи«Бавария» рассматривает Аллера из «Аякса» как замену Левандовски
Вчера, 13:13
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:48
Давно пора от него избавиться
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:11
Самый крупный развод это подписание Раулем Санллехи Николя Пепе из Лилля за 72 млн £ в то время когда Лилль был готов продать игрока за 50 млн...развел он наших дураков и отлично заработал на этом переходе....еще из-за него клуб в свое время покинул гений скаут Свен Мислинтат...
Одно только за что можно сказать спасибо Раулю так это за Тирни, а так развалил весь наш скаутский отдел....
А вот что касается конкретно Пепе, ну это не Артетовский игрок, и вполне возможно переход в другой клуб пойдет на пользу игроку! И если продать его за миллионов так 30, это уже будет успехом
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
вчера в 15:01, ред.
Так главный это бывший спортивный директор, забыл, как его зовут, бывший каталунец, который им Неймара привел. После транфера газеты написали, что "Лилль" был согласен на 60 миллионов за Пепе, но тот настоял на 80-ти, и его сразу уволили из "Арсенала".

А, вот. Рауль Санллехи его зовут, ворюгу.
ДСА
ДСА
вчера в 14:47
Произошла серьезная переоценка игрока.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:23
Лишь бы покупатель был...
allemz
allemz
вчера в 14:21, ред.
90 лямов за 3 года бесполезной игры пи***ц конечно, чо кто там главный в Арсенале по отмыву бабла?)
Даже забыл о его существовании, спасибо что напомнили, Николя зовут)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 