«Арсенал» готов продать Пепе летом

«Арсенал» готов рассмотреть предложения о трансфере форварда команды Николя Пепе.
Клуб намерен собрать средства для новых подписаний в летнее трансферное окно.
По информации источника, «канониры» хотят выручить с продажи Пепе 30 млн евро. В 2019 году лондонский клуб заплатил за Николя «Лиллю» 86 млн.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется хавбеком «Марселя».
Одно только за что можно сказать спасибо Раулю так это за Тирни, а так развалил весь наш скаутский отдел....
А вот что касается конкретно Пепе, ну это не Артетовский игрок, и вполне возможно переход в другой клуб пойдет на пользу игроку! И если продать его за миллионов так 30, это уже будет успехом
Одно только за что можно сказать спасибо Раулю так это за Тирни, а так развалил весь наш скаутский отдел....
А вот что касается конкретно Пепе, ну это не Артетовский игрок, и вполне возможно переход в другой клуб пойдет на пользу игроку! И если продать его за миллионов так 30, это уже будет успехом
А, вот. Рауль Санллехи его зовут, ворюгу.
А, вот. Рауль Санллехи его зовут, ворюгу.
Даже забыл о его существовании, спасибо что напомнили, Николя зовут)))
Даже забыл о его существовании, спасибо что напомнили, Николя зовут)))