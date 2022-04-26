«Арсенал» готов продать Пепе летом

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вчера, 14:15

«Арсенал» готов рассмотреть предложения о трансфере форварда команды .

Клуб намерен собрать средства для новых подписаний в летнее трансферное окно.

По информации источника, «канониры» хотят выручить с продажи Пепе 30 млн евро. В 2019 году лондонский клуб заплатил за Николя «Лиллю» 86 млн.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется хавбеком «Марселя».