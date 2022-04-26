Мбаппе расскажет о своём решении по поводу будущего после 21 мая

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе собирается рассказать о своем будущем после окончания сезона в чемпионате Франции, который завершится 21 мая.
Контракт 23-летнего футболиста с ПСЖ истекает в июне. Мбаппе либо присоединится к «Реалу» на правах свободного агента, либо останется в парижском клубе, подписав новый контракт с зарплатой около миллиона евро в неделю.
Ранее сообщалось, что семья Мбаппе будет выбирать между предложениями ПСЖ и «Реала».
Но один инсайдер знакомый с ситуацией, смог сделать уже первые кадры Килиана на секретной базе команды Арсенал . Где вчера по слухам того же инсайдера, была согласована устная договорённость с президентом клуба Гурамом Аджоевым .☝️😉
Но один инсайдер знакомый с ситуацией, смог сделать уже первые кадры Килиана на секретной базе команды Арсенал . Где вчера по слухам того же инсайдера, была согласована устная договорённость с президентом клуба Гурамом Аджоевым .☝️😉
И, главное, не забывать подмигивать Месси)
И, главное, не забывать подмигивать Месси)