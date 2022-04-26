Мбаппе расскажет о своём решении по поводу будущего после 21 мая

1650966946

вчера, 12:55

Нападающий «Пари Сен-Жермен» собирается рассказать о своем будущем после окончания сезона в чемпионате Франции, который завершится 21 мая.

Контракт 23-летнего футболиста с ПСЖ истекает в июне. Мбаппе либо присоединится к «Реалу» на правах свободного агента, либо останется в парижском клубе, подписав новый контракт с зарплатой около миллиона евро в неделю.