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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Мбаппе расскажет о своём решении по поводу будущего после 21 мая

вчера, 12:55

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе собирается рассказать о своем будущем после окончания сезона в чемпионате Франции, который завершится 21 мая.

Контракт 23-летнего футболиста с ПСЖ истекает в июне. Мбаппе либо присоединится к «Реалу» на правах свободного агента, либо останется в парижском клубе, подписав новый контракт с зарплатой около миллиона евро в неделю.

Ранее сообщалось, что семья Мбаппе будет выбирать между предложениями ПСЖ и «Реала».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:01
волнуемся очень )
протон
протон
вчера в 17:02
Я думаю он выберет Реал, в Реале у него будут шансы стать лучшим в мире
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:59
Задолбал уголёк((
Bensurr
Bensurr
вчера в 14:49
Чет темнит он
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:14
Интригу держит до последнего
monah-10
monah-10
вчера в 13:53
Если честно, то кюал, реально как 78овка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:47
Мбаппе расскажет о своём решении по поводу будущего после обеда, ближе к ужину !)

Но один инсайдер знакомый с ситуацией, смог сделать уже первые кадры Килиана на секретной базе команды Арсенал . Где вчера по слухам того же инсайдера, была согласована устная договорённость с президентом клуба Гурамом Аджоевым .☝️😉
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:41
А чего, запастись терпением, примерить капитанскую повязку и смело подписывать новый контракт на год(ровно на ГОД!!!! ибо если в след сезоне дримтим не выстрелит, кукуха поехать может и уже точно придется сваливать), всё таки мульт в неделю больше нигде не дадут.
И, главное, не забывать подмигивать Месси)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:36
Останется в Реале!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:27, ред.
Через день, два будет ещё какая нибудь херня новость про его секретный переход в Реал через Альпы , по следам Суворова !)))
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 13:23
ждём с нетерпением
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:15
Всё зависит от Реала.
n3d98jcpuq6p
n3d98jcpuq6p
вчера в 13:13
Вот задолбал парень а :) Ненавидел лейси и пеналду из-за постоянных новостей про них, теперь новый кумир у сми.. Я понимаю, жрать всем надо, но сколько можно жевать одно и тоже? Перейдет, останется, перейдет, останется, перейдет, останется........................................
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:57
Все еще никак не решится с кого гребсти деньги.
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