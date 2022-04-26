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«Барселона» работает над трансфером Левандовски с февраля

вчера, 12:13

«Барселона» все еще работает над трансфером форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что каталонский клуб ведет переговоры с агентом игрока с февраля.

Отмечается, что вступительной заявки на трансфер не было. Первым шагом должно стать обсуждение агента игрока темы контракта с «Баварией».

Помимо этого, Левандовски хорошо информирован об интересе «Барсе», но решающее слово за мюнхенским клубом.

Ранее о продлении контракта с «Баварией» высказался и сам Левандовски.

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Все комментарии
Franky2006.2022
Franky2006.2022
вчера в 20:28
Левандлвски поможет в роли наконечника. Во что бы то ни стало, хоятят выиграть ЛаЛигу в сл.сезоне. Ауба и Лёва, опасная пара напов могла бы быть. Но на данный момент, проблема в обороне куда острее... Подписывать всего на год, сомнительная сделка.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:28
Де йонг не хуже? Ты с какой вселенной нам пишешь 🤣
протон
протон
вчера в 17:01
Ну вот вообще не понимаю зачем он нужен клубу? Тот же Люк Де Йонг не прям хуже, Обама есть, Депай на крайний случай если все-же останется и перестанет так ломаться, Ансу Фати тоже уже почти выздоровел, просто не понимаю логику стратегии клуба, вроде молодежь собирается отличная и перспективная, и тут снова стариков набирают
ДСА
ДСА
вчера в 13:01
Весьма сомнительное приобретение.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:48
плохо работает
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:36
Все-таки нет!
drug01
drug01
вчера в 12:26
Очень трудно сказать что будет
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:18, ред.
Брехня . Вообще тебе не верю товарищ инсайдер.

" Отмечается, что вступительной заявки на трансфер не было. Первым шагом должно стать обсуждение агента игрока темы контракта с «Баварией»."
А Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что каталонский клуб ведет переговоры с агентом игрока с февраля .
И как это всё связать нормальному человеку. Если даже никакой заявки предварительной небыло. О чём разговор с февраля ???)))
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