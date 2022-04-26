«Барселона» работает над трансфером Левандовски с февраля

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вчера, 12:13

«Барселона» все еще работает над трансфером форварда «Баварии» .

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что каталонский клуб ведет переговоры с агентом игрока с февраля.

Отмечается, что вступительной заявки на трансфер не было. Первым шагом должно стать обсуждение агента игрока темы контракта с «Баварией».

Помимо этого, Левандовски хорошо информирован об интересе «Барсе», но решающее слово за мюнхенским клубом.

Ранее о продлении контракта с «Баварией» высказался и сам Левандовски.