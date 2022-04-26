«Барселона» работает над трансфером Левандовски с февраля

«Барселона» все еще работает над трансфером форварда «Баварии» Роберта Левандовски.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что каталонский клуб ведет переговоры с агентом игрока с февраля.
Отмечается, что вступительной заявки на трансфер не было. Первым шагом должно стать обсуждение агента игрока темы контракта с «Баварией».
Помимо этого, Левандовски хорошо информирован об интересе «Барсе», но решающее слово за мюнхенским клубом.
Ранее о продлении контракта с «Баварией» высказался и сам Левандовски.