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Сборная России может сыграть в Катаре против иранцев

14 апреля 2022, 17:54

Товарищеский матч между сборными России и Ирана может пройти в Катаре.

Утверждается, что встречу может принять в Дохе один из стадионов ЧМ-22.

Якобы такой вариант устраивает обе федерации, так же как и катарскую сторону. Теперь проведение матча должна утвердить ФИФА.

Поединок Россия — Иран запланирован на 2 июня.

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Россия  Иран
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
15 апреля в 09:47
Ты не там ищешь пятую колонну.
FenixSL
FenixSL ответ gwynb1eidd (раскрыть)
14 апреля в 22:42
вопрос тогда к тебе:
где сейчас спартак?

и второй вопрос: выход из группы означает хорошую игру?

и третий вопрос: где трофей спартака в ЛЕ в итоге?

с времен когда российские клубы не позорились, прошло очень много времени
идиотизм говорить что все поменяется, с каждым годом все хуже и хуже
хотя да, лет через 50 может, когда поколение уродов что крадут деньги вымрет, что то и поменяется
но придет другое...с такими же намерениями

открывай новости здесь для наглядности
больше разговоров о зареме и федуке, нежели об игре
о каком футболе речь? ты про кокорина? или может про уровень игры всяких джикий с зеболотными?
фу

один матч ЛЧ перекрывает все игры РПЛ
разве что московское дерби иногда прикольно, и то может потому что я в детстве болел за коней
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ FenixSL (раскрыть)
14 апреля в 22:26
Вопрос тогда к тебе, как спартак из группы ЛЕ вышел на 1 месте?
minai
minai ответ FenixSL (раскрыть)
14 апреля в 22:21
Вообще то на ВАЗе последние модели Весты и X-Rey очень и очень неплохого качества, сравнимого с VW и Шкодой.
Over 9000
Over 9000 ответ Давид Гоцман 1 (комментарий удален) (раскрыть)
14 апреля в 21:54
опять всякие кацманы учат русских как им жить )))
DVL
DVL
14 апреля в 21:53
Проведите свой ЧМ с друзьями из Северной Кореи, Сирии, Эритреи, ЛНР, ДНР
valeron4321
valeron4321
14 апреля в 21:37
Иран - это команда с намного более высоким рейтингом и уровнем футбола, чем наша сборная.
У них есть чему поучиться нашим игрокам.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 апреля в 21:37
Замечательная идея. Потом с Венесуэлой сыграем, с Белоруссией...
goalaktika
goalaktika
14 апреля в 21:35
Товарищеский матч...... если фифа утвердить....
С высокой колокольни хочется на них!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 апреля в 21:31
Сколько на сайте болел готовых продать, или уже продали свои души дядюшке Сэму, за кусок телятины свою Родину!). "Дети" Дудя и Ко. В 90-е было то же самое. Страна была на грани. И не надо говорить, что футбол в не политике. Все это лицемерие оттуда из-за океана. И 30 лет не пропали у них даром. Не за это воевали наши отцы, деды ВОВ, восстанавливая кровью и потом страну, чтобы сейчас в 21-веке, пятая колонна захотела "поглумиться". У вас нет будущего. Будущее 3,14-ть унитазы у пшеков, остальной Европы и иметь шанс быть приглаженым по щеке).
Каждому свое!).
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
14 апреля в 21:24
..не..только к шейхам))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
14 апреля в 21:18
так можно тогда еще ДНР с ЛНР, уже 4 группы по 3 команды получается, и начать с 1/4. Уже солидно
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
14 апреля в 21:10, ред.
Ещё Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах и Приднестровье. И финал провести в Степанакерте.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
14 апреля в 21:08
ФИФА не разрешит.
nikoladolgov
nikoladolgov
14 апреля в 21:04
Достойный соперник и равный !
Василий 50
Василий 50
14 апреля в 20:58
А что это даст?
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
14 апреля в 20:58
Странно, а почему не Эритрея,
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
14 апреля в 20:54
Ну а что, не плохо.
Можно вообще еще устроить свой ЧМ, нафиг эта ФИФА?
групповой этап - две группы по три команды. Россия, Белоруссия, Северная Корея, Эритрия, Ирак, Сирия. Команды занявшие 1 и 2 в группах выходят в 1/2 этого Чемпионата МИРА.
По итогу получаем качественные и интересные поединки, а первое место проведение можно организовать в Грозном.
санек002
санек002
14 апреля в 20:50
однозначно не разрешат!миром правят потомки адольфа!
berda2003
berda2003
14 апреля в 20:32
а фифу такой вариант не устраивает, за проведение этой товарищеской игры - катар лишать чм-22, отдадут на совместное проведение сша и англии...
FenixSL
FenixSL ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
14 апреля в 20:26, ред.
и я не понял вообще про что ты
"30 лет с протянутой рукой).
Ни кера нет. Одни губы и желания, да, как у латыша"
какие 30 лет и руки с латышом
ты все в кучу сложил
сам то понял вообще что сказал?

в России нет футбола уже лет 30
это да
ты прав
кстати как и своего производства например, сами же его и убили-разворовали
с протянутой рукой все покупали извне))

наверное на говне катаешься производства автоваз
FenixSL
FenixSL ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
14 апреля в 20:23
при чем тут попрыгай
даже вне политических соображений, если для тебя футбол в России существует - у тебя как раз проблемы с восприятием))
футбол сейчас показывают, посмотри
Аталанта как играет с Лейпцигом

а уфа - спартак, это ничтожество вне футбола
и лишь заработок на таких как ты, не более
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 апреля в 20:19
я вот предположу.что по Соловьёв-ТВ в разделе Спорт, это будет анонсировано,как финал. И только в С.Корее будет сообщено.что это была игра за 2 и 3 место,а чемпионом стала Великая Страна "Ын"
pomor45
pomor45 ответ shur (раскрыть)
14 апреля в 20:14
У кого России искать защиты? Ещё Александр III сказал, что у неё нет друзей, кроме армии и флота. Она сама за себя постоит, что и делает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 апреля в 20:09
Фифа такой же кукловод, как и наркоман клоун. Поэтому не строите иллюзий, пока. Все вернётся, как за весной лето, как за летом осень, как за осенью зима. Все будет нормально. На ЧМ за Сербию и Иран!
Слава России!😜
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ FenixSL (раскрыть)
14 апреля в 19:58
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Bensurr (раскрыть)
    14 апреля в 19:47
    Вот он великий замысел Путина. Говорят,что даже Кадыров отправит на матч 100 000 болельщиков.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    14 апреля в 19:46
    Если проведут там товарищеский,то и останутся и будут играть на ЧМ, а если не понравится,то ВВП включит "свет",нажав на красную клавишу. Так что грибочков хватит на всех.
    shur
    shur ответ Bensurr (раскрыть)
    14 апреля в 19:46
    ...какая глубокая и злая ирония ! Отовсюду выгнали , а в виде подачки ввели русский язык в ФИФА и чтобы почувствовать радость прибывания на земле
    проведения ЧМ-22 , косточку- участие в товарнике! Бедная , незащищённая
    Россия !
    старина
    старина
    14 апреля в 19:43
    Пани левандовска будет против
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