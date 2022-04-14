Сборная России может сыграть в Катаре против иранцев

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14 апреля 2022, 17:54

Товарищеский матч между сборными России и Ирана может пройти в Катаре.

Утверждается, что встречу может принять в Дохе один из стадионов ЧМ -22.

Якобы такой вариант устраивает обе федерации, так же как и катарскую сторону. Теперь проведение матча должна утвердить ФИФА .

Поединок Россия — Иран запланирован на 2 июня.