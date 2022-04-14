Сборная России может сыграть в Катаре против иранцев

Товарищеский матч между сборными России и Ирана может пройти в Катаре.
Утверждается, что встречу может принять в Дохе один из стадионов ЧМ-22.
Якобы такой вариант устраивает обе федерации, так же как и катарскую сторону. Теперь проведение матча должна утвердить ФИФА.
Поединок Россия — Иран запланирован на 2 июня.
где сейчас спартак?
и второй вопрос: выход из группы означает хорошую игру?
и третий вопрос: где трофей спартака в ЛЕ в итоге?
с времен когда российские клубы не позорились, прошло очень много времени
идиотизм говорить что все поменяется, с каждым годом все хуже и хуже
хотя да, лет через 50 может, когда поколение уродов что крадут деньги вымрет, что то и поменяется
но придет другое...с такими же намерениями
открывай новости здесь для наглядности
больше разговоров о зареме и федуке, нежели об игре
о каком футболе речь? ты про кокорина? или может про уровень игры всяких джикий с зеболотными?
фу
один матч ЛЧ перекрывает все игры РПЛ
разве что московское дерби иногда прикольно, и то может потому что я в детстве болел за коней
где сейчас спартак?
и второй вопрос: выход из группы означает хорошую игру?
и третий вопрос: где трофей спартака в ЛЕ в итоге?
с времен когда российские клубы не позорились, прошло очень много времени
идиотизм говорить что все поменяется, с каждым годом все хуже и хуже
хотя да, лет через 50 может, когда поколение уродов что крадут деньги вымрет, что то и поменяется
но придет другое...с такими же намерениями
открывай новости здесь для наглядности
больше разговоров о зареме и федуке, нежели об игре
о каком футболе речь? ты про кокорина? или может про уровень игры всяких джикий с зеболотными?
фу
один матч ЛЧ перекрывает все игры РПЛ
разве что московское дерби иногда прикольно, и то может потому что я в детстве болел за коней
У них есть чему поучиться нашим игрокам.
У них есть чему поучиться нашим игрокам.
С высокой колокольни хочется на них!
С высокой колокольни хочется на них!
Каждому свое!).
Каждому свое!).
Можно вообще еще устроить свой ЧМ, нафиг эта ФИФА?
групповой этап - две группы по три команды. Россия, Белоруссия, Северная Корея, Эритрия, Ирак, Сирия. Команды занявшие 1 и 2 в группах выходят в 1/2 этого Чемпионата МИРА.
По итогу получаем качественные и интересные поединки, а первое место проведение можно организовать в Грозном.
Можно вообще еще устроить свой ЧМ, нафиг эта ФИФА?
групповой этап - две группы по три команды. Россия, Белоруссия, Северная Корея, Эритрия, Ирак, Сирия. Команды занявшие 1 и 2 в группах выходят в 1/2 этого Чемпионата МИРА.
По итогу получаем качественные и интересные поединки, а первое место проведение можно организовать в Грозном.
"30 лет с протянутой рукой).
Ни кера нет. Одни губы и желания, да, как у латыша"
какие 30 лет и руки с латышом
ты все в кучу сложил
сам то понял вообще что сказал?
в России нет футбола уже лет 30
это да
ты прав
кстати как и своего производства например, сами же его и убили-разворовали
с протянутой рукой все покупали извне))
наверное на говне катаешься производства автоваз
"30 лет с протянутой рукой).
Ни кера нет. Одни губы и желания, да, как у латыша"
какие 30 лет и руки с латышом
ты все в кучу сложил
сам то понял вообще что сказал?
в России нет футбола уже лет 30
это да
ты прав
кстати как и своего производства например, сами же его и убили-разворовали
с протянутой рукой все покупали извне))
наверное на говне катаешься производства автоваз
даже вне политических соображений, если для тебя футбол в России существует - у тебя как раз проблемы с восприятием))
футбол сейчас показывают, посмотри
Аталанта как играет с Лейпцигом
а уфа - спартак, это ничтожество вне футбола
и лишь заработок на таких как ты, не более
даже вне политических соображений, если для тебя футбол в России существует - у тебя как раз проблемы с восприятием))
футбол сейчас показывают, посмотри
Аталанта как играет с Лейпцигом
а уфа - спартак, это ничтожество вне футбола
и лишь заработок на таких как ты, не более
Слава России!😜
Слава России!😜
Ни кера нет. Одни губы и желания, да, как у латыша🤣.
Россия была и будет, и футбол есть). А вот, что будет с теми, кто скакал, прыгал 30 лет, как стрекоза, ещё вопрос).
Ни кера нет. Одни губы и желания, да, как у латыша🤣.
Россия была и будет, и футбол есть). А вот, что будет с теми, кто скакал, прыгал 30 лет, как стрекоза, ещё вопрос).
проведения ЧМ-22 , косточку- участие в товарнике! Бедная , незащищённая
Россия !
проведения ЧМ-22 , косточку- участие в товарнике! Бедная , незащищённая
Россия !