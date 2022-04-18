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В РПЛ объяснили, почему отказали «Ахмату» в переносе игры 27-го тура с ЦСКА

18 апреля 2022, 19:40
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА01.05.2022 в 19:00 Не начался

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги сообщили, что матч 27-го тура «Ахмат» — ЦСКА пройдёт в запланированную дату.

РПЛ обсудила с ФК «Ахмат» и ПФК ЦСКА, основным вещателем и РФС возможность переноса матча 27-го тура «Ахмат» — ЦСКА с 1 мая на 30 апреля по просьбе клуба из Грозного.

Все временные слоты для телетрансляции матча в этот день уже были заняты, и проведение пятого матча в день приведет к потере зрительской аудитории и, что критически важно, не позволит обеспечить VAR на игре. Также часть болельщиков ЦСКА уже приобрела билеты на матч и забронировала проживание в городе. «Ахмат» отозвал свое письмо с просьбой о переносе. Игра состоится 1 мая.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
19 апреля в 12:51, ред.
Одна страна, одна радость и одно горе. Думаю хотя бы самые главные религиозные праздники должны быть уважаемы всеми, в противном случаи грош нам цена. Что за отмазки, типа ВАР, билетв проданы. Очень некомпетентнве люди в РФС сидят.К ЦСКА претензий нет, клуб не отказывал, по крайней мере таких сообщений нет.
Alice Tract
Alice Tract
19 апреля в 11:36
"и, что критически важно, не позволит обеспечить VAR на игре"

VAR на матче Локо-Спартак:
-Ну да, ну да, пошёл я на66ер
112910415
112910415
19 апреля в 07:11
решение принято
обоснование придумано
всё штатно
minai
minai
18 апреля в 23:20, ред.
В сезоне 2015-16 ЦСКА слёзно, с нытьём попросил Арсенал перенести осенний выездной матч на весну, дескать еврокубки. Арсенал повёлся. А весной ЦСКА поднял визг из-за того, что поле в Туле им не понравилось, больше всех усердствовал Левонид Викторович, и матч перенесли, (куда бы вы думали?), - в Москву(?!). Таким поганым образом в этом сезоне кони сыграли с Арсеналом две домашних игры в Москве. Неплохо, да?
С тех пор презираю Слуцкого. Да и сам клуб попахивает гнильцой.. или гинером.
SHMEL258
SHMEL258
18 апреля в 23:03
А кто мне подскажет, в чём вообще смысл переноса? Как я понимаю ЦСКА особо не возражал, а телевизионщики добро не дали. Причины отказа на мой взгляд вполне обоснованные.
протон
протон
18 апреля в 22:22
РПЛ: Мы отказали Ахмату, конечно предварительно извинившись.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 апреля в 21:27
Отмазка убедительная, а перенести можно было бы.
Решение принято, ждём игры.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
18 апреля в 20:07
Уверен на 100%, если бы в данной новости фигурировал Локо, такого наезда на РФС с вашей стороны не было бы.
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 19:53
не позволит обеспечить VAR на игре.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1311192/ahmat-cska 18.04.2022
Что с Варом косячат что без((
Байкал-38
Байкал-38
18 апреля в 19:47
Беспредел от РФС.
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