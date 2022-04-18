В РПЛ объяснили, почему отказали «Ахмату» в переносе игры 27-го тура с ЦСКА

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги сообщили, что матч 27-го тура «Ахмат» — ЦСКА пройдёт в запланированную дату.

РПЛ обсудила с ФК «Ахмат» и ПФК ЦСКА , основным вещателем и РФС возможность переноса матча 27-го тура «Ахмат» — ЦСКА с 1 мая на 30 апреля по просьбе клуба из Грозного.