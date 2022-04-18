В РПЛ объяснили, почему отказали «Ахмату» в переносе игры 27-го тура с ЦСКА

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги сообщили, что матч 27-го тура «Ахмат» — ЦСКА пройдёт в запланированную дату.
РПЛ обсудила с ФК «Ахмат» и ПФК ЦСКА, основным вещателем и РФС возможность переноса матча 27-го тура «Ахмат» — ЦСКА с 1 мая на 30 апреля по просьбе клуба из Грозного.
Все временные слоты для телетрансляции матча в этот день уже были заняты, и проведение пятого матча в день приведет к потере зрительской аудитории и, что критически важно, не позволит обеспечить VAR на игре. Также часть болельщиков ЦСКА уже приобрела билеты на матч и забронировала проживание в городе. «Ахмат» отозвал свое письмо с просьбой о переносе. Игра состоится 1 мая.
VAR на матче Локо-Спартак:
-Ну да, ну да, пошёл я на66ер
VAR на матче Локо-Спартак:
-Ну да, ну да, пошёл я на66ер
обоснование придумано
всё штатно
обоснование придумано
всё штатно
С тех пор презираю Слуцкого. Да и сам клуб попахивает гнильцой.. или гинером.
С тех пор презираю Слуцкого. Да и сам клуб попахивает гнильцой.. или гинером.
Решение принято, ждём игры.
Решение принято, ждём игры.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1311192/ahmat-cska 18.04.2022
Что с Варом косячат что без((
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1311192/ahmat-cska 18.04.2022
Что с Варом косячат что без((