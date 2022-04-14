«Ливерпуль» попросил АПЛ перенести матч с «Ньюкаслом»

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14 апреля 2022, 20:47

Руководство «Ливерпуля» обратилось в АПЛ с просьбой о переносе матча с «Ньюкаслом».

Поединок запланирован на 30 апреля. Таким образом, встреча состоится между двумя играми «красных» с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов — 27 апреля и 4 мая.