«Ливерпуль» попросил АПЛ перенести матч с «Ньюкаслом»

Руководство «Ливерпуля» обратилось в АПЛ с просьбой о переносе матча с «Ньюкаслом».
Поединок запланирован на 30 апреля. Таким образом, встреча состоится между двумя играми «красных» с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов — 27 апреля и 4 мая.
|Ньюкасл Юнайтед-:-Ливерпуль
|30.04.2022 в 14:30 Не начался
Руководство «Ливерпуля» обратилось в АПЛ с просьбой о переносе матча с «Ньюкаслом».
Поединок запланирован на 30 апреля. Таким образом, встреча состоится между двумя играми «красных» с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов — 27 апреля и 4 мая.