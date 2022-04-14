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«Ливерпуль» попросил АПЛ перенести матч с «Ньюкаслом»

14 апреля 2022, 20:47
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль30.04.2022 в 14:30 Не начался

Руководство «Ливерпуля» обратилось в АПЛ с просьбой о переносе матча с «Ньюкаслом».

Поединок запланирован на 30 апреля. Таким образом, встреча состоится между двумя играми «красных» с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов — 27 апреля и 4 мая.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 03:08
Как будто не думали, что Ливерпуль выйдет в полуфинал.
протон
протон
15 апреля в 01:32
Да, график матчей сумасшедший. Да в нашей команде нет травмированных игроков. Но они не все игроки стартового состава. У сити такая же графика, но почти такая же. У них с соперниками более менее повезло. А вот у нас Юнайтед есть, сити есть, лига чемпионов против подопечных Эмери есть. Поэтому можно понять этот ход от наших.
Муслим90
Муслим90 ответ monah-10 (раскрыть)
14 апреля в 23:44
С Виллой
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 23:01
Да надо перенести
sv_1969
sv_1969
14 апреля в 21:48
А с какого это!
karnager
karnager
14 апреля в 21:47
я разрешаю
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
14 апреля в 21:25
Ну тогда, пускай переносят на время до 1го матча с Вильярреалом, хотя, наверное это будет несправедливо по отношению к Ньюкаслу
monah-10
monah-10
14 апреля в 21:23, ред.
Ничего не выйдет, когда то Ливерпуль играя в ЧМ среди команд, тоже просил, тогда кубок вроде просили перенести, им отказали. Пришлось молодежь выпускать, и они с разгромом проиграли, если не ошибаюсь с Ньюкаслом.
Imrebellion
Imrebellion
14 апреля в 21:18
тогда и МС надо переносить матч. И Вилльяреалу с Реалом, у которых матчи за два дня до ответки
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
14 апреля в 21:14
А у нас в РПЛ обычно у фанатов вызывает возмущение просьба о переносе матча.
shlomo
shlomo
14 апреля в 21:10
Нужно пойти на встречу Ливеру...
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 20:55
Интересно, чем ответят.
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