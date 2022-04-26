Малафеев: «„Зениту“ уже никто не помешает стать чемпионом»

Бывший вратарь «Зенита» порассуждал о матче петербургской команды в 26-м туре РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

«Зенит» действительно на опыте и классе обыграл краснодарцев. Но хотелось бы отметить и то, как краснодарцы во второй половине второго тайма воспользовались потерей концентрации петербуржцев и могли перевернуть игру и даже попытаться отнять очки у «Зенита».