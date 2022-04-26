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Малафеев: «„Зениту“ уже никто не помешает стать чемпионом»

вчера, 13:51
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев порассуждал о матче петербургской команды в 26-м туре РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

«Зенит» действительно на опыте и классе обыграл краснодарцев. Но хотелось бы отметить и то, как краснодарцы во второй половине второго тайма воспользовались потерей концентрации петербуржцев и могли перевернуть игру и даже попытаться отнять очки у «Зенита».

Допускаю, что после проигрыша «Динамо» ЦСКА и победы «Зенита» над «Краснодаром» мы увидели развязку чемпионата России. Думаю, что за четыре тура до конца чемпионата «Зениту» уже никто не помешает стать чемпионом в четвертый раз кряду.

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протон
протон
вчера в 17:37
Согласен, думаю многие тут поняли что Зенит чемпион.
kolpino08
kolpino08
вчера в 17:26
никто, кроме самого Зенита)))
Futurista
Futurista
вчера в 16:30, ред.
Зенит сейчас сильный клуб...но от потери большого количества очков в критических игровых ситуациях на протяжении чемпионата не застрахован ни один клуб любого чемпионата...Зенит застрахован)...вот и весь секрет...Зенит терял очки только тогда, когда мог себе это позволить...
морозз
морозз
вчера в 15:27
Как будто Зениту кто то мешал стать чемпионом…захватили весь РФС и судейский корпус с ВАР! Пока у Миллера миллиарды народных денег, Зенит не победим!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:45
В большинстве ключевых матчах Зенит забирал очки у своих конкурентов.
4 из 6 очков набрано с ЦСКА и Динамо, 3 из 3 у Спартака, все 6 у Краснодара.
Пока неизвестно ,что будет с Локо.
Потери очков с Сочи лишь исключение из правил.
И это не только набранные Зенитом очки, но и потерянные конкурентами на медали.
Зенит больше всех забивает и меньше всех пропускает, команда сохранила почти всех легионеров. Какие показатели ещё нужно привести?
И только московским удобнее всего ссылаться на судей, ВАР, Дюкова и Газпром.
Прикрывая свою слабость чем-то надуманным...
ОПС
ОПС
вчера в 14:18
А если проиграет все матчи подряд.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:15
А может быть ещё рано?
shlomo
shlomo
вчера в 14:12, ред.
Зениту достаточно одержать две победы, чтобы в четвёртый раз подряд выиграть чемпионат. Ближайшие два матча команда Семака проведёт в Питере. Таким образом, у Зенита есть возможность стать победителем РПЛ при своих болельщиках. А потом поехать в Москву на матч со Спартаком уже в статусе чемпионов России.

Теоретически Зенит может стать чемпионом уже в ближайшем туре. Но для этого нужно не только обыгрывать Локо, но и ждать поражения Динамо в игре с Уралом. Последний пункт маловероятен.

Математические шансы на чемпионство сохраняют ЦСКА и Сочи. Впрочем, в такой расклад наверняка не верят даже болельщики этих команд. Если Зенит наберёт хотя бы одно очко, то обе команды потеряют последние шансы на титул.

Так что Зенит, скорее всего, ждёт чемпионский матч со Спартаком. Либо команда Семака приедет на игру в Москву в статусе чемпиона, либо оформит титул в матче с принципиальным соперником.
makkie
makkie
вчера в 13:58
А кто-то мешал Зениту?
Еще до начала чемпионата всё было распределено. И так будет при Дюкове всегда.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:52
Все решено до чемпа было((
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