Малафеев: «„Зениту“ уже никто не помешает стать чемпионом»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев порассуждал о матче петербургской команды в 26-м туре РПЛ с «Краснодаром» (3:1).
«Зенит» действительно на опыте и классе обыграл краснодарцев. Но хотелось бы отметить и то, как краснодарцы во второй половине второго тайма воспользовались потерей концентрации петербуржцев и могли перевернуть игру и даже попытаться отнять очки у «Зенита».
Допускаю, что после проигрыша «Динамо» ЦСКА и победы «Зенита» над «Краснодаром» мы увидели развязку чемпионата России. Думаю, что за четыре тура до конца чемпионата «Зениту» уже никто не помешает стать чемпионом в четвертый раз кряду.
4 из 6 очков набрано с ЦСКА и Динамо, 3 из 3 у Спартака, все 6 у Краснодара.
Пока неизвестно ,что будет с Локо.
Потери очков с Сочи лишь исключение из правил.
И это не только набранные Зенитом очки, но и потерянные конкурентами на медали.
Зенит больше всех забивает и меньше всех пропускает, команда сохранила почти всех легионеров. Какие показатели ещё нужно привести?
И только московским удобнее всего ссылаться на судей, ВАР, Дюкова и Газпром.
Прикрывая свою слабость чем-то надуманным...
4 из 6 очков набрано с ЦСКА и Динамо, 3 из 3 у Спартака, все 6 у Краснодара.
Пока неизвестно ,что будет с Локо.
Потери очков с Сочи лишь исключение из правил.
И это не только набранные Зенитом очки, но и потерянные конкурентами на медали.
Зенит больше всех забивает и меньше всех пропускает, команда сохранила почти всех легионеров. Какие показатели ещё нужно привести?
И только московским удобнее всего ссылаться на судей, ВАР, Дюкова и Газпром.
Прикрывая свою слабость чем-то надуманным...
Теоретически Зенит может стать чемпионом уже в ближайшем туре. Но для этого нужно не только обыгрывать Локо, но и ждать поражения Динамо в игре с Уралом. Последний пункт маловероятен.
Математические шансы на чемпионство сохраняют ЦСКА и Сочи. Впрочем, в такой расклад наверняка не верят даже болельщики этих команд. Если Зенит наберёт хотя бы одно очко, то обе команды потеряют последние шансы на титул.
Так что Зенит, скорее всего, ждёт чемпионский матч со Спартаком. Либо команда Семака приедет на игру в Москву в статусе чемпиона, либо оформит титул в матче с принципиальным соперником.
Теоретически Зенит может стать чемпионом уже в ближайшем туре. Но для этого нужно не только обыгрывать Локо, но и ждать поражения Динамо в игре с Уралом. Последний пункт маловероятен.
Математические шансы на чемпионство сохраняют ЦСКА и Сочи. Впрочем, в такой расклад наверняка не верят даже болельщики этих команд. Если Зенит наберёт хотя бы одно очко, то обе команды потеряют последние шансы на титул.
Так что Зенит, скорее всего, ждёт чемпионский матч со Спартаком. Либо команда Семака приедет на игру в Москву в статусе чемпиона, либо оформит титул в матче с принципиальным соперником.
Еще до начала чемпионата всё было распределено. И так будет при Дюкове всегда.
Еще до начала чемпионата всё было распределено. И так будет при Дюкове всегда.