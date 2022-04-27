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Бензема: «Собираемся сотворить нечто волшебное во второй игре с „Сити“»

сегодня, 08:02
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Форвард «Реала» Карим Бензема поделился мыслями после поражения в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4).

Поражение — это ни при каких обстоятельствах не хорошо, потому что мы все мечтаем о Лиге чемпионов. Самое главное, мы никогда не складываем оружия, мы отдаемся полностью и до конца. Теперь пора отправляться на «Бернабеу», и нам как никогда нужны наши болельщики: мы собираемся сотворить нечто волшебное, а именно — победить.

Мой пенальти? Всегда держу в голове ту мысль, что если не берешься бить пенальти, то только тогда и не промахнешься. Есть психологическая уверенность — вот и все. Я очень уверен в себе, так что иду и делаю. Получается хорошо.

Мы должны признать, что в этой игре нам не хватило всего понемногу: амбиций, напора, уверенности...

Бензема забил в полуфиналах Лиги чемпионов больше, чем Лионель Месси.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:04
Если они еще и МС пройдут после ПСЖ и Челси - то это просто какая-то запредельная воля и характер будет!
эта команда просто заставила на нее болеть. Играют на воле, мастерстве отдельных игроков и запредельной уверенности в себе, никакой тактики, наигранных ходов, чистая импровизация во всех линиях, но при любом счете они абсолютно уверены в собственном превосходстве. Чистый спортивный дух и негде спрятаться за тактическими ходами, численным преимуществом на участке поля, каждый игрок как на ладони со всеми своими косяками и успехами. Мне лично нравится этот абсолютно дикий футбол в их исполнении.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:24
Ждём покер от Карима.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:11
Ответная игра будет ещё интересней
shur
shur ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 09:07
...ещё как легче, всего один гол, о д и н !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:26
Думаю, МС тоже чего нибудь наколдуют в ответ.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:25
У Реала по-прежнему дырявая оборона. МС этим воспользуется. Вчера Реал забил из-за ошибок крайних защитников Сити. Они не основные, в ответной игре вернутся Канселу и Уокер, тогда шансов у Реала вообще не будет. Гвардиола одержит 13-ю победу над Реалом
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:23
Похоже забивать много надо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:06
Дома будет легче,удачи!
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