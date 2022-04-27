Бензема: «Собираемся сотворить нечто волшебное во второй игре с „Сити“»

Форвард «Реала» Карим Бензема поделился мыслями после поражения в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4).
Поражение — это ни при каких обстоятельствах не хорошо, потому что мы все мечтаем о Лиге чемпионов. Самое главное, мы никогда не складываем оружия, мы отдаемся полностью и до конца. Теперь пора отправляться на «Бернабеу», и нам как никогда нужны наши болельщики: мы собираемся сотворить нечто волшебное, а именно — победить.
Мой пенальти? Всегда держу в голове ту мысль, что если не берешься бить пенальти, то только тогда и не промахнешься. Есть психологическая уверенность — вот и все. Я очень уверен в себе, так что иду и делаю. Получается хорошо.
Мы должны признать, что в этой игре нам не хватило всего понемногу: амбиций, напора, уверенности...
Бензема забил в полуфиналах Лиги чемпионов больше, чем Лионель Месси.
эта команда просто заставила на нее болеть. Играют на воле, мастерстве отдельных игроков и запредельной уверенности в себе, никакой тактики, наигранных ходов, чистая импровизация во всех линиях, но при любом счете они абсолютно уверены в собственном превосходстве. Чистый спортивный дух и негде спрятаться за тактическими ходами, численным преимуществом на участке поля, каждый игрок как на ладони со всеми своими косяками и успехами. Мне лично нравится этот абсолютно дикий футбол в их исполнении.
эта команда просто заставила на нее болеть. Играют на воле, мастерстве отдельных игроков и запредельной уверенности в себе, никакой тактики, наигранных ходов, чистая импровизация во всех линиях, но при любом счете они абсолютно уверены в собственном превосходстве. Чистый спортивный дух и негде спрятаться за тактическими ходами, численным преимуществом на участке поля, каждый игрок как на ладони со всеми своими косяками и успехами. Мне лично нравится этот абсолютно дикий футбол в их исполнении.