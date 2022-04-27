Бензема: «Собираемся сотворить нечто волшебное во второй игре с „Сити“»

Форвард «Реала» поделился мыслями после поражения в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4).

Поражение — это ни при каких обстоятельствах не хорошо, потому что мы все мечтаем о Лиге чемпионов. Самое главное, мы никогда не складываем оружия, мы отдаемся полностью и до конца. Теперь пора отправляться на «Бернабеу», и нам как никогда нужны наши болельщики: мы собираемся сотворить нечто волшебное, а именно — победить.

Мой пенальти? Всегда держу в голове ту мысль, что если не берешься бить пенальти, то только тогда и не промахнешься. Есть психологическая уверенность — вот и все. Я очень уверен в себе, так что иду и делаю. Получается хорошо.

Мы должны признать, что в этой игре нам не хватило всего понемногу: амбиций, напора, уверенности...