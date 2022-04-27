Семь на двоих. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили парад голов и ошибок

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сегодня, 01:20

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счетом 4:3. «Соккер.ру» — о фантастически результативном матче.

Почти 4:0 за полчаса

Во многом судьба матча, который теперь запомнят надолго, была заложена в его первые минуты. Нельзя сказать, что «Реал» что-то там проспал, медленно завелся, или что-то вроде того. Мадридцы просто не были готовы к тому напору, который предложат «горожане» с самого старта. Отсюда первый гол «Сити» уже на второй минуте. А если быть еще более точным, то на 93-й секунде. Такая точность от того, что гол стал рекордным для «Манчестер Сити» — самым быстрым в истории клуба в Лиге чемпионов.

Этот гол Де Брюйне как снежный ком потянул за собой череду последовавших событий. В частности, еще большее замешательство игроков «Реала», которые уже на 11-й минуте пропустили второй – от Жезуса. Кстати, это самые быстрые пропущенные «Реалом» два мяча в Лиге чемпионов. Более того, ситуация могла стать катастрофической, поскольку к исходу получаса матча у «Сити» было еще как минимум два шикарных шанса забить. То есть «Реал» мог «гореть» со счетом 0:4. И по той игре, которую видели зрители, это никого не удивило бы.

Но у «Реала» нашелся свой переключатель – Карим Бензема. И его гол запустил Вселенную по другому сценарию. Уже не впервые в этом сезоне, к слову. С каждым таким матчем 34-летний француз приближает к себе «Золотой мяч». Но давайте остановимся на этом сценарии поподробнее.

Череда ошибок

При всей блистательности исполнителей в атаке у обеих команд, никакого веселья не получилось бы, если бы оборона соответствовала уровню игроков нападения. А в этом матче это было совсем не так. Ошибались все напропалую. Даже если посмотреть только голевые эпизоды. Каждый из них – результат конкретных персональных ошибок. Да, любой гол – это чья-то ошибка. Но у команд такого уровня внимание на себя в первую очередь обращают действия великих мастеров атаки, а не те ошибки защитников, которые привели к голам. В этом матче все во многом не так. Давайте по порядку.

В эпизоде с голом Де Брюйне можно даже опустить тот факт, что отдавшего ему пас Мареза не встретили четыре человека у угла штрафной, которых он прошел. Уже после передачи за рывком Кевина не поспел Вальверде. Точнее, он даже не увидел, что бельгиец рванул к воротам. Четко видно, как Вальверде растерянно оглянулся, а Де Брюйне, который мгновение назад был перед ним относительно ворот, вдруг уже у вратарской и бьет.

Второй гол «Сити» начался с того, что Эдера в какой-то там очередной раз «повозили». Это сделали на левом фланге. А потом Де Брюйне прострелил, и мощный Алаба проиграл на одном шаге борьбу Жезусу, который забил. Причем Давид выставлял ногу впереди форварда, но не смог тому помешать. Разве это игра защитника уровня «Реала»?

Переключение в исполнении Бензема, проводившего юбилейный матч, тоже не обошлось без предварительной подготовки в виде целой серии потерь мяча под прессингом со стороны игроков «Сити» на половине поля англичан. Для команды Гвардиолы это нехарактерно. В итоге возник некий хаос, и Бензема замыкал подачу в борьбе с Зинченко, которого ему не составило труда оттеснить. (Как не составило бы труда Алабе оттеснить Жезуса в предыдущем голе, но этого не случилось).

Третий гол «Сити» в исполнении Фодена – и тут сразу несколько ошибок. Во-первых, пас Менди и прием Винисиуса – их легко запрессинговали, и Фернандиньо ушел после отбора на простор на фланге. Но оттуда не каждая подача становится голевой. Во-вторых, Фил просто на рывке и позиционно опередил защитников «Реала», оказавшись в одиночестве перед воротами. Карвахаль смотрел ему в затылок.

В эпизоде с голом Винисиуса через две минуты форвард вернул должок Фернандиньо, обыграв того без касания мяча элегантным движением на фланге. Это было красиво. А дальше дело техники, и забег Винисиуса на 50 метров с классическим голом в дальний угол.

Четвертый мяч «Сити», пожалуй, наиболее показателен в плане характеристик того хаоса, в котором находилась защита. Кроос сбил перед штрафной Зинченко, мяч отскочил к Силве, но почему-то как минимум половина мадридцев решили, что матч остановлен. Камавинга встал как вкопанный. А что самое досадное для «Реала», в этой половине оказался и Куртуа. Бернарду влепил ему мяч в ближний угол, а вратарь даже не понял, что случилось.

Наконец, третий гол «Реала», забитый Бензема эффектно с пенальти. Тут все просто. Ляпорт так размашисто махнул своей рукой в борьбе с Каримом, что нашел ею мяч. В общем-то тяжело прыгать, не делая компенсирующие движения руками, но как-то уж слишком тут опрометчиво двигался Эмерик.

И так можно продолжать дальше. Ведь это только эпизоды с голами. А сколько было таких, которые все же не закончились взятием ворот. Сколько раз Эдер оказывался не у дел, махая мимо мяча и проигрывая позиции. Словом, у таких шикарных матчей творцами зачастую бывают не только и не столько игроки атаки. Без вклада обороны – никуда.

Скоростной дисбаланс

Но рисунок игры определяют, конечно, далеко не только ошибки и отдельные эпизоды. В целом он менялся несколько раз. Можно выделить стартовую фазу, в которой «Сити» продавливал своей скоростью и агрессией. Мадридцы просто не успевали за соперником. Однако возвращение «Реала» благодаря голу Бензема позволило психологически встряхнуть игру. Мадридцы стали лучше выдерживать натиск «горожан». Да и те не могли в таком режиме действовать постоянно.

Особенно заметно это было на некоторых отрезках второго тайма. Снова после перерыва «Сити» ускорился, закружив голову сопернику. Но теперь уже рывка хватило минут на десять, а не на тридцать. И после гола Винисиуса матч стал более сдержанным по ритму. Все чаще он замедлялся, концентрируясь на контроле мяча, что позволяло «Реалу» лучше перестраиваться и компактнее встречать соперника. На этом отрезке остроты поубавилось. Но потом было «мадридское оцепенение», и все заново.

Конец матча уже говорил больше об усталости, а также об отношении команд к счету. «Реал» делал все, чтобы удержать минимальное поражение, а «Сити» изо всех сил стремился дожать, чувствуя в себе чуть больше свежести и уверенности. Впрочем, «горожане» могут вспомнить игру «Реала» в Мадриде с «Челси» и не так бояться ответного матча. Нет ощущения, что по содержанию игра в Испании может сильно отличаться от этой.

Цифры

Предсказуемо, все цифры говорят в пользу «Сити». «Горожане» провели 77 атак против всего лишь 28 у «Реала». При этом хозяева нанесли 16 ударов, а гости – 11. Но по точным попаданиям равенство – 5:5. Контроль мяча оставался за «Манчестером» — 57 процентов времени. Точность обе команды показывали шикарную. У «Сити» 90 процентов пасов, а у «Реала» — 84. При этом хозяева сделали 565 точных передач, а гости – 358. Пробежали игроки Гвардиолы заметно больше, чем подопечные Анчелотти: 122,8 км против 114,6 км. Обычно разрыв не такой большой, кстати. Чаще всего это один-два километра. А тут очень существенно «горожане» перебегали мадридцев.

Конечно, такой матч не мог оставить любителей статистики в стороне. Опять Бензема творит историю. Он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в этом сезоне, опередив Левандовски. У Карима 14 голов. И еще впереди есть матч или матчи. Поляка он может опередить и по глобальному числу мячей в ЛЧ . Сейчас у Карима их 85, а у Роберта – 86. Француз на четвертом месте в истории турнира. Конечно, отрыв Месси (125) и Роналду (140) космический. А вот рекорда Криштиану Бензема может достичь в этом сезоне. Но другого – по голам в одном плей-офф. Сейчас их у Карима девять, а у Роналду было десять в 2017 году.

Бензема в этом сезоне за «Реал» забил уже 40 мячей, преодолев эту планку впервые в карьере. Только четырем футболистам в истории такое ранее удавалось: Ди Стефано, Пушкашу, Уго Санчесу дважды и Роналду восемь раз.