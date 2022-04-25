День, когда нужно поздравить Черчесова. Российский тренер досрочно выиграл чемпионат Венгрии

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вчера, 16:34

И может оформить «золотой дубль».

Вернулся, чтобы побеждать

В конце декабря после полугодичной паузы Станислав Черчесов вернулся к активной тренерской работе, возглавив «Ференцварош». Новый тренер «Фради» сходу заявил, что собирается выиграть чемпионат Венгрии, а футболистам на первой же тренировке настоятельно порекомендовал забыть слово «проблема».

Понятно, что с учетом специфики новой команды Черчесова и чемпионата Венгрии любой результат, кроме первого места, был бы расценен как провал. Собственно, Станислав Саламович принял «Ференцварош» на первой строчке, а в весенних матчах сохранил лидерство и нарастил преимущество над ближайшими преследователями до 13 очков. В итоге за четыре тура до финиша чемпионата «Ференцварош» стал недосягаем и в очередной раз стал сильнейшей командой Венгрии.

А ведь начинал Черчесов с двух поражений в первых трех матчах, причем клубу «Пакш» уступил со счетом 0:3 на своем поле. Тем слаще будет месть этой команде в финале Кубка Венгрии, который состоится 11-го мая: Станислав Черчесов и «Ференцварош» имеют все шансы оформить «золотой дубль». «Фради» под руководством российского специалиста не проигрывают уже почти три месяца, беспроигрышная серия растянулась на 13 матчей (10 побед + 3 ничьи).

Настоящая проверка ждет Черчесова в следующем сезоне

При всем уважении победа в чемпионате Венгрии с «Ференцварошем» не является показателем качестве тренерской работы. Относительно этого ни у кого не должно быть иллюзий, как нет их в самом клубе. Если бы целью «Фради» была только победа в чемпионате, то оставили бы на тренерском мостике австрийца Петера Штегера, при котором команда шла на первом месте.

Однако австрийца уволили в середине сезона из-за неудовлетворительного выступления в еврокубках: «Ференцварош» потерпел пять поражений кряду в Лиге Европы, выиграв только в заключительном матче группового этапа, который не имел турнирного значения, у «Байера». Последнее место в группе и полное разочарование. Черчесова тоже будут оценивать по результатам международных встреч.

Нужно или пройти тернии квалификации Лиги чемпионов, как сделал с «Ференцварошем» Сергей Ребров несколько лет назад, или достойно выступить в Лиге Европы. Третьего не дано. Кстати, в Лигу Европы Черчесов заглядывал со «Спартаком», «Динамо» и «Легией», а вот в основной сетке Лиги чемпионов в качестве тренера участия не принимал. Были неудачи в квалификации со «Спартаком», а из «Легии» Станислав Саламович ушел после чемпионского сезона, в группу ЛЧ команду затащили преемники.

Чемпион Польши и Венгрии в одном лице

Как бы вы ни относились к Черчесову лично, его тренерская карьера у каждого адекватного футбольного болельщика в России должна вызывать уважение. Последующие неудачи в сборной России не отменяют того факта, что Станислав Саламович был организатором футбольного праздника во время ЧМ -2018: наша команда вышла в четвертьфинал и была в паре точных ударов от попадания в полуфинал, что сейчас даже звучит сюрреалистично.

Во-вторых, имеем дело с титулованным российским тренером, причем свои титулы он завоевал за рубежом — в Польше и Венгрии. Пусть даже это не топовые европейские чемпионаты, а побеждал Черчесов с местными гегемонами, он поехал, увидел и победил, в то время как многие его коллеги-соотечественники будут годами ныть из телевизора, но не рискнут выиграть даже чемпионат Андорры, не говоря о Польше с Венгрией, куда абы кого не зовут.

В-третьих, не сомневаюсь, что Черчесов еще предпримет попытку стать чемпионом России. Наверняка отсутствие титула в родном чемпионате гложет амбициозного специалиста. Лучшим его достижением в РПЛ является «серебро», завоеванное со «Спартаком» в 2007 году, когда до последнего тура шла борьба за первое место с «Зенитом». Черчесов ошибается и иногда отступает, но никогда не сдается, что во многом и определяет его тренерский стиль.

Комментарии и поздравления

И начинаем с главного «виновника» всего этого обсуждения.

Сомневался ли я, что «Ференцварош» займет первое место? «Сомнения» – неправильное слово, потому что у нас в лиге достойные соперники. Другое дело, что каждая тренировка, каждый день проходили в напряге, поскольку постоянно требовалось принимать правильные решения. Много вопросов наваливалось: болезни, травмы… Непросто пришлось, но штабу и футболистам все-таки удалось найти золотую середину, позволившую «Ференцварошу» взять трофей. Впереди у нас финал Кубка Венгрии, да и в лиге еще нужно достойно выступить в оставшихся четырех матчах. Точку в этом сезоне ставить рано.

Массимо Каррера, бывший главный тренер «Спартака»:

Поздравляю Черчесова с победой! Знаю, что выиграть чемпионат всегда непросто. Черчесов — топ-тренер, он доказал это сначала со сборной России, а теперь и победой в чемпионате Венгрии. Вы всегда должны гордиться людьми из своей страны, о которых говорят в других странах.

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС :

Меня не удивляет, что Черчесов добивается успехов с «Ференцварошем». Он же не человек с улицы. Он всю жизнь был выдающимся спортсменом, затем тренером. Где бы ни работал, везде добивался успехов, везде ставил игру, его команды всегда мотивированы. На сегодняшний день Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень.

Радослав Ковач, бывший полузащитник «Спартака»:

Успехи Черчесова в Венгрии показывают, что он выдающийся тренер. Очень рад, что у него все в порядке, что команда лидирует в чемпионате. В России сейчас не так много сильных специалистов. Многие клубы хотели бы видеть Черчесова у себя. Тот же «Спартак», например. Думаю, Черчесов сможет привести клуб к чемпионству, если вернется туда летом.

Роман Широков, бывший полузащитник «Зенита» и сборной России: