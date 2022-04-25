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«Барса» в течение недели проиграла на «Камп Ноу» «Кадису» и «Райо Вальекано». «Реал» в одной ничьей от титула

вчера, 12:29
Хави
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План Хави дал сбой в конце сезона.

Ироничный флешбек

Отматываем время назад на четыре года и три месяца, чтобы услышать реплику Жорди Альбы, которую защитник «Барселоны» бросил в январе 2018-го:

Если бы мы отставали от «Реала» на 19 очков, нас бы убили.

В сезоне 2017/18 «Реал» крайне неубедительно провел первый круг чемпионата Испании, что вылилось в дикое отставание от шедшей без поражений «Барселоны» (16 побед и 3 ничьи) на экваторе сезона. В финальной версии таблицы «Мадрид» довольствовался третьим местом с отставанием от выигравшей титул «Барсы» на 17 очков, зато «сливочные» подсластили свою неудачу в Примере третьим кряду триумфом в Лиге чемпионов.

«Барселона» в этом сезоне уже не сможет выиграть даже Лигу Европы, так что сместить фокус с провала в чемпионате Испании не получится. К счастью, каталонцы за пять туров до финиша отстают от «Реала» «всего лишь» на 15 очков, а не на 19. Очень надеемся, что жизням футболистов в такой ситуации ничто не угрожает, но вообще лучше поинтересоваться у Жорди Альбы, которому еще не раз напомнят о неосторожной фразе.

«Барселона» впервые в XXI веке проиграла три матча подряд на «Камп Ноу»

Как же быстро все может измениться в футболе. Меньше двух недель назад фанаты «Барселоны» готовились к выходу в полуфинал Лиги Европы, которую их команда виртуально уже выиграла, а параллельно мечтали об осечках жестоко разгромленного в мартовском Эль Класико «Реала» в концовке сезона и рывке к первому месту в Ла Лиге. Дани Алвес говорил о везении «Мадрида» в том, что «Барселона» проснулась слишком поздно, а Жоан Лапорта даже собирался закатить чемпионскую вечеринку:

Надеюсь, что мы сможем выиграть Ла Лигу. Хотелось бы сходить в диско-клуб «Luz de Gas», чтобы отпраздновать завоевание титула.

Эти слова президент «Барселоны» произнес 13 апреля, а 25-го они выглядят максимально нелепо. Все началось с поражения в Лиге Европы от «Айнтрахта», чьи болельщики оккупировали «Камп Ноу», что оказалось переварить еще сложнее, чем неудачу на футбольном поле. Следующие два матча в родных стенах команда Хави проиграли с одинаковым счетом 0:1 скромным обитателям нижней части турнирной таблицы Ла Лиги, «Кадису» и «Райо Вальекано».

Три подряд поражения на «Камп Ноу» — событие из ряда вон выходящее, ведь если историки футбола и статистики футбола ничего не путают, то такое приключилось с «Барселоной» впервые в рамках одного сезона. Терпели три подряд фиаско в официальных матчах на стыке сезонов 1997/98 и 1998/99, но тогда «Бетису» (1:3) и «Саламанке» (1:4) проиграли в ничего не значащих майских матчах уже после того, как досрочно оформили чемпионство, а в августе уступили «Мальорке» в домашней игре Суперкубка Испании.

Сейчас ситуация гораздо более драматичная. Во-первых, концентрация домашних поражений зашкаливает: три фиаско за 11 дней. Во-вторых, последствием первой неудачи стал вылет из Лиги Европы, которую хотели выиграть, а две другие указали «Барселоне» на законное место в таблице чемпионата Испании. Наверное, до титула команда Хави не дотянулась бы даже с победами над «Кадисом» и «Райо Вальекано», но теперь под угрозой воодушевляющее окончание сезона. «Барса» нырнула обратно в нуар.

Результаты Хави хуже, чем у Кумана

А теперь самый поразительный вывод из всех: ренессанс «Барселоны» с приходом на тренерский мостик Хави после трех апрельских поражений превращается в эмоциональную историю. Возможно, большое футбольное перерождение впереди, но оно пока не случилось. Доказать это очень легко с помощью объективных данных:

- На момент увольнения Рональда Кумана из «Барселоны» в конце октября (кстати, тоже после поражения от «Райо Вальекано» со счетом 0:1) отставание от лидирующего «Реала» составляло 9 очков по факту и 6 по потерянным (у «Барсы» был матча в запасе). При Хави отставание от «Реала» выросло до 15 очков на данный момент.

- Процент побед Рональда Кумана в 67 матчах у руля «Барселоны» составляет 59.7%. Хави выиграл 53.1% матчей (32 игры у руля «Барсы»). По проценту набранных очков Куман тоже впереди — 58.21% у Кумана против 53.1% у Хави.

- И да, старт нынешнего сезона Куман провалил, однако до зимнего трансферного окна Хави тоже отчаянно буксовал. «Барселона» ускорилась после того, как пришло качественное пополнение: Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Адама Траоре. И это мы еще не можем измерить в объективных единицах поддержку предыдущего и нынешнего тренера руководством клуба и лично Жоаном Лапортой.

Чемпионская гонка в Примере завершена

После того как «Барселона» проиграла «Кадису» и «Райо Валькано», отпали последние сомнения в том, что «Реал» выиграет чемпионат Испании. Команде Карло Анчелотти достаточно набрать 1 очко в пяти оставшихся матчах, чтобы гарантировать себе первое место. Скорее всего, «Королевский клуб» не станет откладывать это дело в долгий ящик и оформит титул в домашнем матче с «Эспаньолом» в ближайшую субботу. Разве что Анчелотти выставит на игру кантерано, чтобы готовить футболистов первой команды к ответной встрече с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов в недельном цикле.

Конечно, это шутка, но с долей правды: в «Мадриде» понимают, что национальный титул от них уже никуда не денется, поэтому можно полностью сконцентрироваться на Лиге чемпионов, где нужно показать свой лучший футбол. В игре с «Эспаньолом» действительно будет масштабная ротация, может быть, даже Гарета Бэйла увидим на поле. По ходу сезона «Реалу» издалека угрожали сначала «Севилья», а потом «Барселона», но в конечном итоге борьбы за титул в Ла Лиге не получилось, теперь это признают все. Хави еще после поражения от «Кадиса» сказал, что «Барса» борется за попадание в ЛЧ, а теперь и вовсе злится, что команда усугубила турнирное положение из-за неэффективности на поле.

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Roger Young
Roger Young
вчера в 22:53
Да уж, а столько было хвалебных речей в сторону Хави. Похоже еще один отличный в прошлом футболист, но посредственный тренер
3ton
3ton
вчера в 21:24, ред.
Статья такое себе и многие цифры (главные) не учтены .
При Хави команда заиграла и гораздо больше стала угрожать воротам соперника .
При Кумана Барселона забивала 1.6 за игру , а при Хави 1.95
У Кумана 4 победы 3 ничьи и столько же поражений
У Хави 14 побед 4 ничьи и 3 поражения
Тут Хави просто уничтожает Кумана
Барселона проиграла Атлетико и Реалу дома с разницей 1-4 при Кумане
С Хави две убедительные победы с разницей 8-2
При Хави Барселона прибавила и стал виден рисунок игры команды.
Иногда просто мяч не хочет лететь в ворота .
Стоило команде забуксовать (у каждого клуба такое есть) , все , тренер ни о чем и ему тренировать школьную команду .
Автор видно фанат Кумана или вообще Реала . Но даже так не может привести адекватных аргументов . 😂😂😂
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:14
Отматываем время назад на четыре года и три месяца, чтобы услышать реплику Жорди Альбы, которую защитник «Барселоны» бросил в январе 2018-го:

Если бы мы отставали от «Реала» на 19 очков, нас бы убили.

Как говорится: Трындеть, не мешки ворочать. Альба знатный симулянт, ожидать от него взвешенных слов и мужских поступков не приходится.
Apsny
Apsny
вчера в 20:31
За 4 месяца есть прогресс в игре, это и желание, и старания, остальное придет, нужно время, Хави сейчас учится.
NOVA
NOVA
вчера в 16:20
главное что Реал уже практически Чемпион и можно бросить все силы на ЛЧ без оглядки на ла-лигу!! удачи и побед Реалу!!!
RoArt
RoArt
вчера в 16:03
Реал над Барсой столько лет доминировал, что их карликовый клан до сих пор находится в кастрации🤣🤣🤣
DXTK
DXTK ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
вчера в 15:51, ред.
Ляпорту просто психанул.....пошел на поводу у кучки фанатиков......раньше я за ним такого не наблюдал.........вспоминаю.....когда он назначил Райкарда, первые сезоны, там трофеями и не пахло, еще упустили титул Валенсии в 2004, .......все просили его уволить......но Ляпорут не подался...... итог 2005-2006 закончился славой...... и даже в последнем сезоне.....многие просили убрать Райкарда который окончательно потерял контроль над раздевалкой.....оставшись в итоге без трофеев........тоже требовали отставки......крича он разваливает команду......но Ляпорту и тогда не прогнулся..........он мог сразу назначить ....Гвардиолу или взять скажем моуриньо по середине сезона........но дал доработать до конца.......а потом летом пришел Пеп с чистого листа и стал чистить команду.....строить под себя......... тоже самое нужно было и здесь........Ляпорту подался панике, и Хави пришел........по сути в чужу команду, он действует теми же игроками, и результат сразу может ждать только глупец........ По сути нужно было запастись терпением, ......... и сейчас тоже самое.

Лично для меня Куман ничего плохого не сделал в Барселоне, могу лишь поблагодарить за то что он расчистил команду от стариков, после 2-8 это нужно было сделать, не жалеть никого.......просто..... на это Хави никогда бы не решился, ........ а сейчас у него есть возможность строить команду во круг новых лиц а не во круг одного двух как бло до эотого
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:04
С Куманом чаша была переполнена.
Долго такое оикладывать нелтзя было
DXTK
DXTK
вчера в 14:46
Мне нравится типаж таких статей и сравнение тренеров.......Кумана сравнивали с Вальверде и Сетьеном........теперь Хави сравнили с Куманом....и заключение выглядит след образом....... каждый новый тренер получается хуже предыдущего......

Вальверде брал титулы, Куман взял кубок, - Хави уже многое что проиграл....... это вам не напоминает МЮ........... Ван Гал взял кубок.......Моуриньо ЛЕ и кубок лиги. - что про них говорили, уходите вы нам не нужны.....пришел Сульшер, трофеи закончились........но были игры в финале....... а дальше все хуже.........

Я говорил, что Куману нужно дать время доработать до конца сезона, возможно барса осталась бы без еврокубоков, и это было бы лучше, Хави спокойно пришел бы летом и подготовил бы команду и все силы можно было бы бросить на чемпионат, а так игры в еврокубках отнимают много сил, что мы и видим.....

Хави и команда выдала перкрасный рывок, но не хватило сил на два фронта..... Хави пытался и в чемпионате поднятся и в ЛЕ в финал проскочить........ ему самому нужно было поставить преоретет......... занять 2 -4 места дающие право играть в ЛЧ, или финишировать 5-7 и пробиться в ЛЧ через победу в ЛЕ........ пожертвовать одним ради другого............. так делают все тренеры если у тебя нету команды способной везде успеть.........

Жозе Моуриньо.......... в МЮ.......первый сезон........ МЮ расположился на 6 строчке, но прошел в ЛЧ......благодаря победе в ЛЕ.......... понимая что лучше пожертовать одним ради дургого или погонишься за всем и провалишься........

Я просто не знаю, может цель для Хави была просто попасть в ЛЧ, Барса скорей всего финиширует в 4 ке, и он справится с задачей.......... сейчас просто спокойно дать Хави довести команду до конца сезона, ненужно надавливать....... летом ждать трансферы, потому что зимой.........сложно было подписать что-то стоящее...... и то Хави приобрел Обамиянга, Торреса, вернул Алвеса, из аренды Траоре, 3 из 4 трансфера обошлись клубу малой кровью, практически не потратили исключение стало покупка из МС............

В чем Хави провалился? в чемпионате пока 2-3 е, с транферами не накосячил по полной, команда ожила, заиграла, правда не надолго....не вижу за что Хави можно критиковать...... да вылетели из кубка короля, ЛЕ в общем на ранней стадии.....но критичного такого нет, что все на перекосяк

PS .... ну проиграли Айнтрахту, как говорится подними вверх руку и скажи...... Ну и Х** с этим!!!............ проиграли три матча на кампноу подряд...... с кем не бывает........ зато обыграли Реал 0-4 на бернабеу, минута славы.......вон фанаты Реал до сих пор не отошли, и как только каталонцы проигрывают зларадствуют, как старые бабки во дворе...........- Ой ой ой обыграли Реал 0-4.......но проигрывают Кадису и Валекано........и надо же даже трахту немецкому........
зигзаг
зигзаг
вчера в 13:40, ред.
Барса над Реалом столько лет доминировала, что их гелевый клан до сих пор находится в прострации🤣🤣🤣
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:17
С приходом Хави Барселона воспряла духом и выдала впечатляющий отрезок после провала в начале сезона под управлением Кумана.
Барселона на данный момент борется за второе место Ла Лиги.
Подъём Барсы особенно был виден как они в буквальном смысле уничтожили будущего чемпиона Реал на его же стадионе Сантьяго Бернабеу 4:0.
Но давайте трезво оценивать нынешнюю Барсу она ещё сыровата, отсюда будут случаться провалы, какие мы видим сейчас.
Хави всего лишь в начале своего тренерского пути и ему ещё предстоит много работы, что бы сделать Барсу прежней, какой они была при игроке Хави.
Да его работа уже видна, он старается, держит контакт с игроками, пытается найти к ним подход. Думаю он не только Барсу подымает, но ещё и сам растёт как тренер.
Давайте не будем судить Хави строго, а пожелаем ему удачи. Оценивать его полноценную работу мы будем только в следующем сезоне.
eleven LC
eleven LC
вчера в 13:07
Барса без характера,к этому уже привыкли!
За три года один титул и 5 поражений от Реала
Но зато 4:0-единственная отдушина несчастной Барселоны,в этом сезоне!
shlomo
shlomo
вчера в 13:06, ред.
Спасибо за статью.

Барселона впервые в истории проиграла Райо Вальекано дважды в сезоне...Вот и новое, хотя и печальное достижение. Говорили же что Барса вернулась, Хави всё починил... Трансфер Обамеянга кто-то признал уже очень удачным. Получается поторопились?

Израсходовали весь фарт на сезон в первых матчах, в которых забивали по 4 мяча. Теперь у них мяч не идёт в ворота...:))

Если серьезно, нужно было спокойнее давать комментарии. Определиться, что этот сезон уже как бы предсезонка к следующему. Игроки бы спокойно играли. А получилось, что игроки сами поверили в свои пафосные заявления после матчей, типа Алвеса, мол, если бы Хави пришел пораньше, чемпионами была Барса.

Не выносли то давление что сами себе и наложили. Барсе нужна нормальная предсезонка, очистить состав, укрепить позиции, уже потом мотивировать самих себя.

Все же когда Хави принял команду, такое было чуть ли не нормой, а теперь видится чуть ли не катастрофой. Попадут в ЛЧ - сезон не провален, а там Хави сможет работать спокойнее.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:59
"Барселона" потерпела третье домашнее поражение подряд впервые с сезона 1998/99.

Каталонцы никак не могли войти в ритм атаки в первом тайме, Гави был ближе всего к моментальному броску, который разбился о каркас ворот в перерыве между таймами. Хави объявил об изменениях, играя с четырьмя нападающими на поле в отчаянной попытке отыграть ничью. Вышедший на замену Мемфис Депай ужалил перчатки Столе Димитриевски, когда "Барселона" швырнула кухонную раковину в гостей, когда были добавлены невероятные 14 минут. А вы ожидали большего в этом сезоне от этой Барселоны? Терпение, друзья мои, терпение. Коучинг – это путь (4-5 лет минимум).
Dan_Madrid
Dan_Madrid
вчера в 12:53
Уверен ротации не будет в матче с Эспаньолом, сыграют точно Бензема Винисиус Вальверде
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:38
Барса совсем не борется за титул!
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