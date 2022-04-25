«Барса» в течение недели проиграла на «Камп Ноу» «Кадису» и «Райо Вальекано». «Реал» в одной ничьей от титула

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вчера, 12:29

План Хави дал сбой в конце сезона.

Ироничный флешбек

Отматываем время назад на четыре года и три месяца, чтобы услышать реплику Жорди Альбы, которую защитник «Барселоны» бросил в январе 2018-го:

Если бы мы отставали от «Реала» на 19 очков, нас бы убили.

В сезоне 2017/18 «Реал» крайне неубедительно провел первый круг чемпионата Испании, что вылилось в дикое отставание от шедшей без поражений «Барселоны» (16 побед и 3 ничьи) на экваторе сезона. В финальной версии таблицы «Мадрид» довольствовался третьим местом с отставанием от выигравшей титул «Барсы» на 17 очков, зато «сливочные» подсластили свою неудачу в Примере третьим кряду триумфом в Лиге чемпионов.

«Барселона» в этом сезоне уже не сможет выиграть даже Лигу Европы, так что сместить фокус с провала в чемпионате Испании не получится. К счастью, каталонцы за пять туров до финиша отстают от «Реала» «всего лишь» на 15 очков, а не на 19. Очень надеемся, что жизням футболистов в такой ситуации ничто не угрожает, но вообще лучше поинтересоваться у Жорди Альбы, которому еще не раз напомнят о неосторожной фразе.

«Барселона» впервые в XXI веке проиграла три матча подряд на «Камп Ноу»

Как же быстро все может измениться в футболе. Меньше двух недель назад фанаты «Барселоны» готовились к выходу в полуфинал Лиги Европы, которую их команда виртуально уже выиграла, а параллельно мечтали об осечках жестоко разгромленного в мартовском Эль Класико «Реала» в концовке сезона и рывке к первому месту в Ла Лиге. Дани Алвес говорил о везении «Мадрида» в том, что «Барселона» проснулась слишком поздно, а Жоан Лапорта даже собирался закатить чемпионскую вечеринку:

Надеюсь, что мы сможем выиграть Ла Лигу. Хотелось бы сходить в диско-клуб «Luz de Gas», чтобы отпраздновать завоевание титула.

Эти слова президент «Барселоны» произнес 13 апреля, а 25-го они выглядят максимально нелепо. Все началось с поражения в Лиге Европы от «Айнтрахта», чьи болельщики оккупировали «Камп Ноу», что оказалось переварить еще сложнее, чем неудачу на футбольном поле. Следующие два матча в родных стенах команда Хави проиграли с одинаковым счетом 0:1 скромным обитателям нижней части турнирной таблицы Ла Лиги, «Кадису» и «Райо Вальекано».

Три подряд поражения на «Камп Ноу» — событие из ряда вон выходящее, ведь если историки футбола и статистики футбола ничего не путают, то такое приключилось с «Барселоной» впервые в рамках одного сезона. Терпели три подряд фиаско в официальных матчах на стыке сезонов 1997/98 и 1998/99, но тогда «Бетису» (1:3) и «Саламанке» (1:4) проиграли в ничего не значащих майских матчах уже после того, как досрочно оформили чемпионство, а в августе уступили «Мальорке» в домашней игре Суперкубка Испании.

Сейчас ситуация гораздо более драматичная. Во-первых, концентрация домашних поражений зашкаливает: три фиаско за 11 дней. Во-вторых, последствием первой неудачи стал вылет из Лиги Европы, которую хотели выиграть, а две другие указали «Барселоне» на законное место в таблице чемпионата Испании. Наверное, до титула команда Хави не дотянулась бы даже с победами над «Кадисом» и «Райо Вальекано», но теперь под угрозой воодушевляющее окончание сезона. «Барса» нырнула обратно в нуар.

Результаты Хави хуже, чем у Кумана

А теперь самый поразительный вывод из всех: ренессанс «Барселоны» с приходом на тренерский мостик Хави после трех апрельских поражений превращается в эмоциональную историю. Возможно, большое футбольное перерождение впереди, но оно пока не случилось. Доказать это очень легко с помощью объективных данных:

- На момент увольнения Рональда Кумана из «Барселоны» в конце октября (кстати, тоже после поражения от «Райо Вальекано» со счетом 0:1) отставание от лидирующего «Реала» составляло 9 очков по факту и 6 по потерянным (у «Барсы» был матча в запасе). При Хави отставание от «Реала» выросло до 15 очков на данный момент.

- Процент побед Рональда Кумана в 67 матчах у руля «Барселоны» составляет 59.7%. Хави выиграл 53.1% матчей (32 игры у руля «Барсы»). По проценту набранных очков Куман тоже впереди — 58.21% у Кумана против 53.1% у Хави.

- И да, старт нынешнего сезона Куман провалил, однако до зимнего трансферного окна Хави тоже отчаянно буксовал. «Барселона» ускорилась после того, как пришло качественное пополнение: Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Адама Траоре. И это мы еще не можем измерить в объективных единицах поддержку предыдущего и нынешнего тренера руководством клуба и лично Жоаном Лапортой.

Чемпионская гонка в Примере завершена

После того как «Барселона» проиграла «Кадису» и «Райо Валькано», отпали последние сомнения в том, что «Реал» выиграет чемпионат Испании. Команде Карло Анчелотти достаточно набрать 1 очко в пяти оставшихся матчах, чтобы гарантировать себе первое место. Скорее всего, «Королевский клуб» не станет откладывать это дело в долгий ящик и оформит титул в домашнем матче с «Эспаньолом» в ближайшую субботу. Разве что Анчелотти выставит на игру кантерано, чтобы готовить футболистов первой команды к ответной встрече с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов в недельном цикле.