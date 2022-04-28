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Эмери: «Дома постараемся сыграть лучше»

сегодня, 07:24
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Наставник «Вильяреала» Унаи Эмери рассказал о поражении от «Ливерпуля».

Мы хорошо оборонялись в первом тайме, но возможностей для контратак у нас практически не было. То же самое можно сказать про второй тайм. Они заслужили эти голы. Это плохой результат для нас, но дома постараемся сыграть лучше.

Хотели победить, взять игру под свой контроль, но нам этого не позволили. Мы никак не могли забежать за спину, сопротивлялись, как только могли, чтобы и в ответной встрече были какие-то варианты. В ответном матче мы будем проверять соперника на прочность гораздо чаще.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:51
Всё,поезд ушёл!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:47, ред.
По сути проигрыш в два мяча уже приговор для испанцев, так как им придётся атаковать, а против Ливерпуля это смерти подобно. Даже проигрыш в один мяч оставлял бы шанс для подопечных Эмери, так как можно было отсиживаться в обороне и надеяться на контратаку и дополнительное время с серией пенальти. А так всё, сушите вёсла сэр.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 08:26
Постарайтесь... Нельзя заранее сдаваться...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:13
Два мяча отыграть будет сложно но возможно, пожелаю Эмери удачи!
lotsman
lotsman
сегодня в 08:12
Игра будет интересной, острой.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:10
Стало быть мы увидим остроатакующий футбол, со всеми вытекающими отсюда голевой феерии со стороны обеих команд. В ответной игре полуфинального матча между "Вильярреалом" и "Ливерпулем" который начнётся с гандикапом (-2) для хозяев поля. И будет очень интересно, чем сможет удивить на этот раз Унаи Эмери со своей командой в этом матче, чтобы попытаться пробиться в финал Лиги Чемпионов УЕФА.
beefs
beefs
сегодня в 08:08
постарайтесь уж, надеемся на прекрасный матч...
sv_1969
sv_1969 ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 07:59, ред.
Я думаю он все понимает и раскрываться не будут
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:56
Постараться надо но получится ли?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:51
Поздно спохватился
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:49
Шансы конечно всегда есть, но они настолько призрачные, что Ливерпуль уже можно поздравлять с выходом в финал.
cubavds27vz6
cubavds27vz6
сегодня в 07:34
Надо, надо, а то Дзюба опять обзываться начнёт
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 07:33
Все равно нет.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 07:32
Дома забьют не 2, а больше.
monah-10
monah-10
сегодня в 07:29, ред.
Не получится, придется раскрываться, ну и закатят вам минимум трешку
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