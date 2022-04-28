Эмери: «Дома постараемся сыграть лучше»

Наставник «Вильяреала» рассказал о поражении от «Ливерпуля».

Мы хорошо оборонялись в первом тайме, но возможностей для контратак у нас практически не было. То же самое можно сказать про второй тайм. Они заслужили эти голы. Это плохой результат для нас, но дома постараемся сыграть лучше.

Хотели победить, взять игру под свой контроль, но нам этого не позволили. Мы никак не могли забежать за спину, сопротивлялись, как только могли, чтобы и в ответной встрече были какие-то варианты. В ответном матче мы будем проверять соперника на прочность гораздо чаще.