Агуэро назвал, кого видит будущим обладателем «Золотого мяча»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился, кого видит будущим обладателем «Золотого мяча».
Это должен быть Бензема. Такие показатели в Лиге чемпионов были только у Месси и Роналду.
Ранее экс-игрок ПСЖ выразил свою точку зрения по данному поводу.
Ну так в прошлом сезоне никто не играл, как играет Бензема сейчас.
Кто как не Кун понимает то величие, которое показывает сейчас Карим Бензема))
Бензема не просто супербомбардир, ассистент,но он ещё и очень тонкий, элегантный футболист.Он может забить паненкой, обвести пару человек шикарным финтом, отдать феноменальный пас пяткой.
Ну так в прошлом сезоне никто не играл, как играет Бензема сейчас.
Кто как не Кун понимает то величие, которое показывает сейчас Карим Бензема))
Бензема не просто супербомбардир, ассистент,но он ещё и очень тонкий, элегантный футболист.Он может забить паненкой, обвести пару человек шикарным финтом, отдать феноменальный пас пяткой.