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Агуэро назвал, кого видит будущим обладателем «Золотого мяча»

вчера, 22:03

Бывший игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился, кого видит будущим обладателем «Золотого мяча».

Это должен быть Бензема. Такие показатели в Лиге чемпионов были только у Месси и Роналду.

Ранее экс-игрок ПСЖ выразил свою точку зрения по данному поводу.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:03
Ну в этом году бесспорно Бензема, ну если ЗМ вручат по заслугам, а то ведь всякое может случиться
протон
протон
вчера в 23:41
Бензема в этом году как никто другой заслужил ЗМ, надеюсь получит
Ну так в прошлом сезоне никто не играл, как играет Бензема сейчас.
Кто как не Кун понимает то величие, которое показывает сейчас Карим Бензема))
Бензема не просто супербомбардир, ассистент,но он ещё и очень тонкий, элегантный футболист.Он может забить паненкой, обвести пару человек шикарным финтом, отдать феноменальный пас пяткой.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:00
Думаю Бенз и Лева 50-50, потому-что Лёва возьмёт золотую бутсу, да еще и фактор двух последних сезонов за Леву. Один раз ковид его решил ЗМ, второй раз Месси (кто бы чтобы не говорил это самый скандальный ЗМ был в истории футбола) поэтому франс футбол может просто из-за этих двух факторов дать Леве мяч, тем более он как и Бенз хорош.
Elliada
Elliada
вчера в 22:56
Скоро экспертом на тв пойдет
Boricku
Boricku
вчера в 22:50
Сашу Кокорева на зм !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:47
Карим пока больше всех заслужил
Gahi
Gahi
вчера в 22:46
Можно полностью согласится с мнением Агуэро.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:42
😁
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 22:37
Это должен быть Месси. Показатели не показательны.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:36
Серхио молодец
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:27
Агуэро прав на все сто!
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:23
Агуэро конечно за Бензема.
beefs
beefs
вчера в 22:11
ну что же вполне возможно...
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