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Анчелотти: «Я был счастлив в „Наполи“»

вчера, 22:54

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вспомнил обстоятельства своего ухода из «Наполи» в 2019 году.

Я был счастлив в «Наполи». Ничего плохого не скажу о клубах, которые не входят в перечень великих, однако все равно борются за высокие места.

Клуб был достоин находиться на высокой позиции. У нас была хорошая команда, мы качественно прошли первый сезон, а во втором добротно показали себя в Лиге чемпионов, победив в Ливерпуле и выйдя в 1/8 финала. Однако в декабре у нас с руководством появились разногласия по тренировочному процессу. В итоге они высказали претензии, и мы разошлись. А через три дня я был уже в «Эвертоне».

Президент клуба Де Лаурентис перестал верить в меня. Да, дела в чемпионате шли не лучшим образом, однако мы добивались успеха в Лиге чемпионов. Но именно Серия А была целью клуба.

Ранее специалист рассказал об увольнении из ПСЖ.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:59
а чо тогда ушел?
David Young
David Young ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 23:02
Это хорошо, но ещё немало что нужно сделать для чемпионства.
monah-10
monah-10
вчера в 23:01
Что Болонья творит, выбивает Интер, доет дорогу Милану, огромное вам спасибо. Грех не воспользоваться, Милан чемпион!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:55
Счастливые не уходят
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