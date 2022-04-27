Анчелотти: «Я был счастлив в „Наполи“»

Главный тренер «Реала» вспомнил обстоятельства своего ухода из «Наполи» в 2019 году.

Я был счастлив в «Наполи». Ничего плохого не скажу о клубах, которые не входят в перечень великих, однако все равно борются за высокие места.

Клуб был достоин находиться на высокой позиции. У нас была хорошая команда, мы качественно прошли первый сезон, а во втором добротно показали себя в Лиге чемпионов, победив в Ливерпуле и выйдя в 1/8 финала. Однако в декабре у нас с руководством появились разногласия по тренировочному процессу. В итоге они высказали претензии, и мы разошлись. А через три дня я был уже в «Эвертоне».

Президент клуба Де Лаурентис перестал верить в меня. Да, дела в чемпионате шли не лучшим образом, однако мы добивались успеха в Лиге чемпионов. Но именно Серия А была целью клуба.