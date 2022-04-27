Ротен: «Рано говорить, что Бензема получит „Золотой мяч“»

Экс-игрок ПСЖ Жером Ротен не считает, что разговоры о «Золотом мяче» для нападающего «Реала» своевременны.

Преждевременно утверждать, что дорога Бензема к «Золотому мячу» уже пройдена. Да, Карим – один из лучших футболистов мира, однако прошу прощения за небольшую симпатию к Кевину де Брюйне в случае победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.