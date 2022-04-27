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Ротен: «Рано говорить, что Бензема получит „Золотой мяч“»

вчера, 21:25

Экс-игрок ПСЖ Жером Ротен не считает, что разговоры о «Золотом мяче» для нападающего «Реала» Карима Бензема своевременны.

Преждевременно утверждать, что дорога Бензема к «Золотому мячу» уже пройдена. Да, Карим – один из лучших футболистов мира, однако прошу прощения за небольшую симпатию к Кевину де Брюйне в случае победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:36
Если ЗМ дается индивидуально лучшему игроку сезона, то у Бензема конкурентов нет, даже если Реал вылетит после ответной встречи. Он провел сезон с запасом сильнее и стабильнее остальных, один из сильнейших сезонов в истории в индивидуальном плане.
индивидуально Бенз в одну калитку уничтожает своих соперников за зм.
Единственная разница- Карим это половина команды. КДБ всего лишь один из механизма. Ну а кто получит ЗМ,
Boricku
Boricku
вчера в 22:54
Саша Кокорев реальный конкурент в борьбе. за верность футболу
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:03
Значит есть шанс подарить карлику.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:34
Он лучший
Cat01
Cat01
вчера в 21:27
Надо подождать
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