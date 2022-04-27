Петржела: «Летом все легионеры РПЛ покинут Россию»

Бывший тренер «Зенита» высказался о легионерах РПЛ .

Рад, что «Зенит» вновь выиграет РПЛ . Не думаю, что доминирование «Зенита» будет продолжаться следующие 10 лет. Почему? Семак не дает никакого шанса молодым футболистам, это очень плохо, потому что летом все легионеры вашего чемпионата покинут Россию. Все также будет зависеть от политической ситуации в мире. Надо работать со своими молодыми игроками, нужно давать им шанс попасть в первую команду.