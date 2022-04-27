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Петржела: «Летом все легионеры РПЛ покинут Россию»

вчера, 20:01

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о легионерах РПЛ.

Рад, что «Зенит» вновь выиграет РПЛ. Не думаю, что доминирование «Зенита» будет продолжаться следующие 10 лет. Почему? Семак не дает никакого шанса молодым футболистам, это очень плохо, потому что летом все легионеры вашего чемпионата покинут Россию. Все также будет зависеть от политической ситуации в мире. Надо работать со своими молодыми игроками, нужно давать им шанс попасть в первую команду.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:15
Пока легионерам будут платить, большинство из них будут играть в России, если не случатся какие-нибудь новые санкции от УЕФА и ФИФА
pomor45
pomor45
вчера в 20:57, ред.
С деньгами Зенита суетиться особо не к чему. Всегда можно прикупить хорошую молодёжь у тех, кому деньги важнее.
berda2003
berda2003
вчера в 20:52
ещё одна проститутка стала экспертом русского футбола...
ДСА
ДСА
вчера в 20:29
Где-то есть доля правды.
lotsman
lotsman
вчера в 20:28
Эксперт политолог.))
Cat01
Cat01
вчера в 20:24
Откуда он всё знает???
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:20
Счастливого пути.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:16
Россия для многих была и остаётся " дойная " корова.
Никто никуда не съедет - пока не продадут в другой футбольный клуб..
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:13
Ну кое-кто останется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:03
Это вряд ли...
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