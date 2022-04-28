Тедеско: «„Рейнджерс“ может победить любого»

Главный тренер «Лейпцига» прокомментировал грядущий матч полуфинала Лиги Европы против «Рейнджерс».

«Рейнджерс» прошел «Боруссию» в Лиге Европы, а это многое значит. Нам известны их сильные качества: это физически сильная команда, которая может победить любого, если дать ей играть в свой футбол. «Рейнджерс» силен и на флангах, у них хорошие игроки на этих позициях. Они часто подают в штрафную, куда заходит много футболистов, чтобы замкнуть.