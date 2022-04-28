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Тедеско: «„Рейнджерс“ может победить любого»

сегодня, 08:52
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс22:00 Не начался

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал грядущий матч полуфинала Лиги Европы против «Рейнджерс».

«Рейнджерс» прошел «Боруссию» в Лиге Европы, а это многое значит. Нам известны их сильные качества: это физически сильная команда, которая может победить любого, если дать ей играть в свой футбол. «Рейнджерс» силен и на флангах, у них хорошие игроки на этих позициях. Они часто подают в штрафную, куда заходит много футболистов, чтобы замкнуть.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:17
Очень весёлый футбол будет с забитыми мячами с обеих сторон.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:52
Лейпциг им не обыграть!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:40
Тедеско выиграет...2 раза...
Но слова уважения к сопернику высказать обязан...по этикету...
1 984
1 984
сегодня в 09:32
Игра покажет...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 09:04
Рейнджерс опасный соперник. Нельзя его недооценивать.
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
VMP, Dion1s, vinyardrip, ZIBO rock, Варвар7, Диванные войска, Lev PRushhij, Schwarz und blau Krieger, ИГРОЧИШКА, Болот Сарбанов, azkan, Ленора, alexa123, David Young, Booomn, Gahi, DarthNeBuL больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 40. Поздравляем! Лига чемпионов 2021/2022
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:54
Обычная предматчевая лесть.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:54
В принципе должны выигрывать без проблем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:53
Да любая может...
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