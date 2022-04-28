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«Фейеноорд» одержал победу над «Марселем» в полуфинале Лиги конференций

вчера, 23:57
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)3 : 2Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

«Фейеноорд» обыграл «Марсель» (3:2) в первом матче полуфинала Лиги конференций.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Фейеноорда» Сирьель Дессер. На 20-й минуте Луис Фернандо Синистерра удвоил преимущество голландского клуба. На 28-й минуте нападающий «Марселя» Амаду Дьенг сократил отставание, а на 40-й минуте Жерсон сравнял счёт. Победный гол забил форвард «Фейеноорда» Дессер, оформив дубль.

В другом матче полуфинала Лиги конференций «Лестер» и «Рома» не выявили победителя.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 04:38
Очень хорошо
Cat01
Cat01
сегодня в 04:37
Так должно быть
jubjehm9bv7y
jubjehm9bv7y
сегодня в 03:16
Дома Марсель пройдёт
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:40
Фейеноорд с Победой !!!!!!
Удачи Гусу Тилю в ответной встрече....
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:58
Как я и предпологал, это был самый лучший матч сегодняшнего дня .
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