«Фейеноорд» одержал победу над «Марселем» в полуфинале Лиги конференций

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вчера, 23:57

«Фейеноорд» обыграл «Марсель» (3:2) в первом матче полуфинала Лиги конференций.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Фейеноорда» Сирьель Дессер. На 20-й минуте Луис Фернандо Синистерра удвоил преимущество голландского клуба. На 28-й минуте нападающий «Марселя» Амаду Дьенг сократил отставание, а на 40-й минуте Жерсон сравнял счёт. Победный гол забил форвард «Фейеноорда» Дессер, оформив дубль.

В другом матче полуфинала Лиги конференций «Лестер» и «Рома» не выявили победителя.