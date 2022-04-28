«Вест Хэм» дома уступил «Айнтрахту» в 1/2 финала Лиги Европы

«Вест Хэм» дома проиграл «Айнтрахту» (1:2) в первом матче полуфинала Лиги Европы.
На 1-й минуте счёт открыл нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф. На 21-й минуте форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио сравнял счёт. На 54-й минуте полузащитник «Айнтрахта» Дайчи Камада принёс победу своей команде — 2:1.
В другом матче полуфинала Лиги Европы «Лейпциг» обыграл «Рейнджерс».
Очень хочется немецкий финал! Айнтрахт очень самобытная команда, интересная. Да и после Барсы им уже некого бояться. А Тедеско хочется пожелать кубок, он его заслужил за страдания в нашем чемпионате
Очень хочется немецкий финал! Айнтрахт очень самобытная команда, интересная. Да и после Барсы им уже некого бояться. А Тедеско хочется пожелать кубок, он его заслужил за страдания в нашем чемпионате
Жаль, его классный удар не завершился голом.
Жаль, его классный удар не завершился голом.