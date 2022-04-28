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«Вест Хэм» дома уступил «Айнтрахту» в 1/2 финала Лиги Европы

вчера, 23:52
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

«Вест Хэм» дома проиграл «Айнтрахту» (1:2) в первом матче полуфинала Лиги Европы.

На 1-й минуте счёт открыл нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф. На 21-й минуте форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио сравнял счёт. На 54-й минуте полузащитник «Айнтрахта» Дайчи Камада принёс победу своей команде — 2:1.

В другом матче полуфинала Лиги Европы «Лейпциг» обыграл «Рейнджерс».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:11
Здорово играет Айнтрахт. Все идет к тому, что в ЛЕ будет немецкий финал.
g3fuq65evy5d
g3fuq65evy5d
сегодня в 01:59
Итог вполне закономерен
kyxy
kyxy
сегодня в 01:58
За Вест Хэм
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:56
Айнтрахт заслуживает победу в этом розыгрыше Лиги Европы
протон
протон
сегодня в 00:45
Немецкие клубы с победами! Теперь на шаг ближе к немецкому финалу! Браво, Лейпциг и Айнтрахт!

Очень хочется немецкий финал! Айнтрахт очень самобытная команда, интересная. Да и после Барсы им уже некого бояться. А Тедеско хочется пожелать кубок, он его заслужил за страдания в нашем чемпионате
амурец
амурец
сегодня в 00:32
Все решится в ответном матче
azkan
azkan
сегодня в 00:28
Еще не все решено. В гостях будут отыгрываться. И Боуэн точно там забьет)
Жаль, его классный удар не завершился голом.
faneng
faneng
сегодня в 00:05
Молодцы, Айнтрахт, пусть будет немецкий финал!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:02
Айнтрахт должен пройти в финал
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 00:02
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