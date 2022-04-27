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«Интер» проиграл «Болонье» и упустил шанс возглавить таблицу Серии А

вчера, 23:13
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» в гостях уступил «Болонье» (1:2) в матче 20-го тура Серии А.

На 3-й минуте счёт открыл полузащитник «Интера» Иван Перишич. На 28-й минуте форвард «Болоньи» Марко Арнаутович сравнял счёт, а на 82-й минуте Никола Сансоне принёс победу своей команде.

«Интер» идёт на 2-м месте (72 очка), «Болонья» занимает 13-е место (42 очка).

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Все комментарии
Sexual Harassment
Sexual Harassment
сегодня в 13:12
По 1:1 с Ювентусом было видно что Болонья в хорошей форма. Юве еле ноги унес.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 10:17
ну отлично)) теперь наш выход с фиалками,ох и тяжко будет.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 08:47
Очень будет весело, если эта бездарная я бы сказал позорная игра лишит Интер Скудетто, Обыграть Рому и потом так слить Болонье да уж.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 07:58
Интер упустил по ходу и скудетто в этом году теперь всё в руках Ибры и К
112910415
112910415
сегодня в 07:30
как всё сложно-то !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:06
Это почти крах чемпионских надежд.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:48
Нежданчик от Болоньи
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 05:32
Такое ощущение, что в Серии А ни кто не хочет становится чемпионом.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:35
Интер потихонечку сливается.
Болонью с Победой !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:48
Милану снова улыбается фортуна! Третий раз за последние туры!
Удачи и успехов россонери!
beefs
beefs
сегодня в 00:38
Интер сдает свои позиции...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:34
"Будулай" сегодня накосячил.
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:22, ред.
Подарок для Милана. Теперь все в их руках. Только график у них намного сложнее, чем у интера
Диванные войска
Диванные войска ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 00:17
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:14, ред.
    С победой Болонью. И отдельно, поздравления Синише Михайловичу. Такую игру поставил в такой слабой команде. Некогда футбольная пушка будучи игроком, может стать пушкой и в качестве тренера. Такой исход матча на руки черно-красному Милану. Надеюсь, что Милану удастся сохранить первую строчку и наконец-то выиграть долгожданный Скудетто. Хотя и остались достаточно непредсказуемые Фиорентина, Верона, Аталанта и Сассуоло.
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    сегодня в 00:09
    Ну и хорошо!
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 00:01
    теперь все в руках Милана, тока бы не проипали
    monah-10
    monah-10
    вчера в 23:55
    Только Милан, и никто больше. Вернулись славные времена. Болонья спасибо Вам за наше чемпионства. Дальше Милан и сам смогет.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 23:50
    Шанс для Милана
    IcyPhoenix
    IcyPhoenix
    вчера в 23:49
    Хочется отметить работу Михайловича. Сделать из Болоньи грозу топ-команд уровня Торино и Сассуоло из не самых стабильных футболистов... Браво, Синиша. В этом году Болонья реально прибавила в игре в командами из верхней части таблицы. По большей части, это заслуга тактики, так как на оборону делается наибольший упор. Однако нестабильность - главный враг Болоньи. Могут набрать очки с сильным соперником, но упустить с Салернитаной, Кальяри и Сампдорией. Ну и отдельно хочется выделить Арнаутовича и Скорупски. Первый старается выжимать максимум из того, что ему предоставляют, а второй творит порой чудеса в воротах, что и Щесны не снились.
    И главное - у Милана появился шанс на чемпионство, главное - не допускать ошибок. Что последнее время удается все реже. В этом году чемпионство в Италии еще более непредсказуемое, чем в прошлом году.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 23:41
    Да жж... Пора Интеру свой стадион строить !
    drug01
    drug01
    вчера в 23:32
    Важная игра потери!!
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 23:29
    А что с графиком?! Милану играть с командами ниже 7 места да и на Кубок в отличии от Интера отвлекаться не придется!
    juvenale
    juvenale
    вчера в 23:19
    отлично!только глядя на график милана шансов у них немного...если бы не днората и привезенный пеналь,то милан бы уже почти наверняка чемпионом бы был
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:17
    Чемпионат Италии не предсказуем!
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