«Интер» проиграл «Болонье» и упустил шанс возглавить таблицу Серии А

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вчера, 23:13

«Интер» в гостях уступил «Болонье» (1:2) в матче 20-го тура Серии А.

На 3-й минуте счёт открыл полузащитник «Интера» Иван Перишич. На 28-й минуте форвард «Болоньи» Марко Арнаутович сравнял счёт, а на 82-й минуте Никола Сансоне принёс победу своей команде.

«Интер» идёт на 2-м месте (72 очка), «Болонья» занимает 13-е место (42 очка).