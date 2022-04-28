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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси»

вчера, 23:35
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 60-й минуте счёт открыл защитник «Челси» Маркос Алонсо, а на 62-й минуте равенство в счёте восстановил нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Челси» идёт на 3-м месте (66 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место (55 очков).

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 04:39, ред.
И снова, который матч к ряду собственная голевая ошибка. Ясно, что в клубе непонятки, санкции-манкции, ограничения на многое и т.п. но всё же.
У Челси же по прежнему ужасная реализация моментов...так полностью доминировать во всём весь матч, и в итоге не выиграть, это болезнь второй части нынешнего сезона.

Правильно сказал Ширер вчера: «Какой-то магический «Челси» в атаке, но какой-то ужасно неудачный «Челси» в штрафной площади ворот соперника»

А так лучшими были Джеймс и Канте (несмотря на то, что неудачно мяч отскочил от его ноги и это привело к голу, отыграл отлично). У Хаверца голевая, но мог и сам забивать неоднократно.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:38
Нормально так.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 03:55
Роналду хорош 👌🏽 Уважение
eleven LC
eleven LC ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 02:39
Да кто ты здесь что бы перед тобой "отмазывались"!
Просто факт-МЮ не брал титулы с 2017 года,со времён Моуринью,и если такой клуб как МЮ не выигрывает трофеи 5 лет то это и есть кризис!
Прикинь!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 02:22
По тому, какой МЮ последние 10 лет "нормальный", ты поведай их болелам..., они тебе на это так ответят, что сам не рад будешь!

Прежде чем городить абы что, потрудись сначала хоть туры АПЛ глянуть и посчитать сколько раз 79*вшаяся тима под названием МЮ выходила сухой из воды (КАК СЕГОДНЯ) за счёт индивидуальных действий португальца. Про проход в 1/8 ЛЧ я вообще молчу: МЮ целиком и полностью обязан за это Роналду.
Jake Fallop
Jake Fallop ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 02:00
В какой кризисный?... Он шел в нормальный МЮ, который был в тройке АПЛ до него и шел туда за титулами... А в результате опустил его в ЛК с нулем титулов... Отмазка не прошла...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:07, ред.
По полузащите - и да и нет.
Мактом и Фред - ребята без изысков, но неуступчивые трудяги, которые незаменимы в матчах с середняками, вроде Саутгемптона или той же Виллы. Ведь нет особого смысла в креативе Погба и Фернандеша в противостоянии с выше указанными "дровосеками" из середины таблицы, которые чаще лупят по ногам оппонента, нежели по мячу.
По части игры против топов, да, нужны более умные головы с хорошим ненормальным мышлением в поле... и тут Рангник сам себя ограничил, отдав в аренду Донни В Бека..., который мог бы за счёт своей скорости прикрывать медлительного Погба, в отсутствии стареющего Матича.

А по игре вообще... Ральфик португальцу должен ящик коньяка поставить за результат при такой футбольной пор.но.графии от МЮ.
протон
протон
сегодня в 00:44
По первому тайму: этот МЮ даже хуже чем арсенал, у них в центре поля играет табурет и старик, они беспрепятственно дают бить из разных позиций, создавать моменты, но Челси даже 1 на 1 не в состоянии реализовать. Ливерпуль уже вел 3-0 где Челси только разводит руками. С такой игрой в реализации против Ливерпуля делать нечего. Даже медленный канте напоминает себя прежнего, хотя все делает на скорости 0.25 - настолько этот мю плох. Маунта не видно совсем.

По второму тайму: ничья, но по факту очередной провал Челси. воспринимается примерно так же, как поражение от арсенала. изначально МЮ воспринимается как Бернли только с лучшими исполнителями. и Челси этот Бернли манчестерский возил как хотел, но по итогу там где команды с хорошей реализацией выходили бы с разгромной победой - тут всего лишь тухлая ничейка. Я не знаю что будет против Ливерпуля в финале, но если это была тренировка - то команда ее провалила. Не взять этот МЮ, особенно имея такую удручающую стату на траффорде - это конечно нужно было постараться.
eleven LC
eleven LC ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:43
Да не ты чё,Криштьяну ведь в пустые ворота замыкает,840 раз в карьере,18 лет подряд!
Л-логика!
протон
протон
сегодня в 00:40
Канте худший игрок Челси в этом сезоне, а в прошлом то был лучший в мире вообще, как быстро пропала мотивация
Роналду - можно любить или не любить, дело индивидуальное. Но он Профессионал (именно с Большой буквы) и уже это заслуживает, как минимум, уважение! А с учётом возраста - восхищение.

Скамейка МЮ просто шок:
Вр Хитон
Вр Хендерсон
Байи - Не играет 500 лет
Альваро Фернандез - 0 матчей за МЮ
Джонз
Ганнибал - играл 6 минут
Мата - 40 лет
Гарначо - 0 матчей за МЮ
Шортайр - Сыграл 11 минут в прошлом сезоне.
протон
протон
сегодня в 00:38
Роналду заслужил свои Золотые Мячи трудом и потом (как по мне, так он единственный, кто заслужил их иметь больше всех)
Самый слабый звено в МЮ это полузащита. Мактоминай вообще не тянет уровень топ клуба,а Фернандеш не тот игрок в середины поля который может отвечать за креатив.
Голы получились красивыми, пас Матича на Роналду второй матч подряд завершается голом.
Теперь уж точно мимо 4 места. Ну хоть этот сильный Челси не смог обыграть в этом чемпионате не разу МЮ, уже достижение для красных.
Даже представить страшно сколько голов забил бы Роналду за сити, где ему бы доставляли мяч в штрафную каждую минуту.
eleven LC
eleven LC ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
Ну конечно только снится он ведь выбрал вариант потяжелее,пошёл в кризисный МЮ
А не в ПСЖ которому гарантированы титулы во Франции,но не ЛЧ где их уничтожил Карим!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:34
Результат в пользу Челси. У МЮ очень низкие шансы попасть в ЛЧ.
eleven LC
eleven LC ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 00:24
О,первый пошёл!
Jake Fallop
Jake Fallop ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:23
Забирайте даром... А ЗМ ему теперь пусть только снится... Хе-хе...
Jake Fallop
Jake Fallop ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:21
Конечно, тащит... В ЛК... Это его уровень... А-ха-ха-ха...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:20
Я убеждён что Криштьяну сделал ошибку уйдя из Реала
В Мадриде он бы выиграл ещё ни один титул и возможно золотой мяч
МЮ сейчас не уровень Рона
Jake Fallop
Jake Fallop ответ eleven LC (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:19
Не три, а пять... У Салаха ещё пять игр, у гелевого три... Что-то у тебя с математикой....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:18, ред.
Погоди чуток. Щас припрутся те, кто скажет о том, что Модный опять тащит МЮ на дно и забивает только аутсайдерам. Засекай время! )
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:16
А гном 4 гола
Роналду 17 голов Апл
Ахахах
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:14
17 голов в АПЛ в 37 лет
Это по-прежнему топ уровень!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:11
А этот " баласт " по прозвищу Рон ,всё забивает и забивает !?!
Красавчик Рон , один на поле тоже воин !
GHОSТ
GHОSТ
вчера в 23:53
Роналду 17 голов, балласт из псж 4…
Cat01
Cat01
вчера в 23:45
Разделили очки
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:40
Ну ничья.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:38
Арсенал от этого выиграл
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