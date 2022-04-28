«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 60-й минуте счёт открыл защитник «Челси» Маркос Алонсо, а на 62-й минуте равенство в счёте восстановил нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Челси» идёт на 3-м месте (66 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место (55 очков).
Самый слабый звено в МЮ это полузащита. Мактоминай вообще не тянет уровень топ клуба,а Фернандеш не тот игрок в середины поля который может отвечать за креатив.
Голы получились красивыми, пас Матича на Роналду второй матч подряд завершается голом.
Теперь уж точно мимо 4 места. Ну хоть этот сильный Челси не смог обыграть в этом чемпионате не разу МЮ, уже достижение для красных.
Даже представить страшно сколько голов забил бы Роналду за сити, где ему бы доставляли мяч в штрафную каждую минуту.
Самый слабый звено в МЮ это полузащита. Мактоминай вообще не тянет уровень топ клуба,а Фернандеш не тот игрок в середины поля который может отвечать за креатив.
Голы получились красивыми, пас Матича на Роналду второй матч подряд завершается голом.
Теперь уж точно мимо 4 места. Ну хоть этот сильный Челси не смог обыграть в этом чемпионате не разу МЮ, уже достижение для красных.
Даже представить страшно сколько голов забил бы Роналду за сити, где ему бы доставляли мяч в штрафную каждую минуту.
Роналду - можно любить или не любить, дело индивидуальное. Но он Профессионал (именно с Большой буквы) и уже это заслуживает, как минимум, уважение! А с учётом возраста - восхищение.
Скамейка МЮ просто шок:
Вр Хитон
Вр Хендерсон
Байи - Не играет 500 лет
Альваро Фернандез - 0 матчей за МЮ
Джонз
Ганнибал - играл 6 минут
Мата - 40 лет
Гарначо - 0 матчей за МЮ
Шортайр - Сыграл 11 минут в прошлом сезоне.
Роналду - можно любить или не любить, дело индивидуальное. Но он Профессионал (именно с Большой буквы) и уже это заслуживает, как минимум, уважение! А с учётом возраста - восхищение.
Скамейка МЮ просто шок:
Вр Хитон
Вр Хендерсон
Байи - Не играет 500 лет
Альваро Фернандез - 0 матчей за МЮ
Джонз
Ганнибал - играл 6 минут
Мата - 40 лет
Гарначо - 0 матчей за МЮ
Шортайр - Сыграл 11 минут в прошлом сезоне.
По второму тайму: ничья, но по факту очередной провал Челси. воспринимается примерно так же, как поражение от арсенала. изначально МЮ воспринимается как Бернли только с лучшими исполнителями. и Челси этот Бернли манчестерский возил как хотел, но по итогу там где команды с хорошей реализацией выходили бы с разгромной победой - тут всего лишь тухлая ничейка. Я не знаю что будет против Ливерпуля в финале, но если это была тренировка - то команда ее провалила. Не взять этот МЮ, особенно имея такую удручающую стату на траффорде - это конечно нужно было постараться.
По второму тайму: ничья, но по факту очередной провал Челси. воспринимается примерно так же, как поражение от арсенала. изначально МЮ воспринимается как Бернли только с лучшими исполнителями. и Челси этот Бернли манчестерский возил как хотел, но по итогу там где команды с хорошей реализацией выходили бы с разгромной победой - тут всего лишь тухлая ничейка. Я не знаю что будет против Ливерпуля в финале, но если это была тренировка - то команда ее провалила. Не взять этот МЮ, особенно имея такую удручающую стату на траффорде - это конечно нужно было постараться.