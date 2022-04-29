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Гаджиев рассказал, что помогло Карпину вывести «Ростов» из кризиса

вчера, 18:57

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев прокомментировал признание наставника «Ростова» Валерия Карпина тренером месяца в РПЛ.

Все логично. Четыре победы подряд для ростовчан – это серьезное достижение. Допустим, если у «Зенита» будет столько побед подряд, мы скажем, что это закономерно. Петербуржцы по своему потенциалу и возможностям превосходят другие команды.

То же самое в адрес «Ростова» мы категорически сказать не можем. До этих побед клуб боролся за прописку в РПЛ. Поэтому мы вправе говорить, что это достижение значительное. И оно в большей степени связано с работой главного тренера.

Карпин получил полезный опыт в сборной. Успешная работа в национальной команде, когда он смог своих подопечных, с одной стороны, раскрепостить, с другой – поднять, безусловно, помогла Валерию Георгиевичу приобрести и какие-то новые знания, и систематизировать все, что у него было до этого.

Он более точно стал понимать ситуацию и принимать более правильные решения. В нашей работе очень важен выбор нужного решения: как построить подготовку, как построить игру. Порой выбор происходит на грани. Это все помогло ему вывести «Ростов» из кризиса.

Карпин – харизматичный тренер. Он отличается тем, что после падения он всегда встает. Любой специалист терпит неудачу, но если он в состоянии подняться и улучшать свои характеристики, то он становится успешным.

Карпина называли сбитым летчиком. Были разные ситуации, опрометчивые высказывания с его стороны. Но Карпин через все это проходил, улучшая и совершенствуя себя. Карпин всегда открыт. Он самокритичен, всегда готов выслушать критику и признать, если он не прав в чем-то.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:47
Гаджиев дал исчерпывающую характеристику Карпину.. И это правда.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:33
Палыч кинул камень в огоро федун, намекая про сбитого лётчика.
ABir
ABir
вчера в 20:20
Если успехи Карпина в Ростове будут продолжаться такими же темпами, то в следующем году Ростов будет сражаться за призовую тройку РПЛ. Но не все так просто, теперь на Ростов Карпина у соперников будет другой настрой. Вообще дальше будет очень интересно наблюдать за Карпиным и Ростовом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:20
Всё по делу сказано...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:52
Гаджи Гаджиев умудрённый человек.
berda2003
berda2003
вчера в 19:19
помогло карпину одно - рядом не было такого "тренера", как гаджиев...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:14
Просто это Валера))
shlomo
shlomo
вчера в 19:13
Основной посыл Карпина Спартаку был "Нефиг ныть", остальное дЭтали....:)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:12
Ростов верил Карпину.
drug01
drug01
вчера в 19:10
так держать Валера!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:59
Валера знает что делать
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