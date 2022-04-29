Гаджиев рассказал, что помогло Карпину вывести «Ростов» из кризиса

Бывший тренер сборной России прокомментировал признание наставника «Ростова» тренером месяца в РПЛ .

Все логично. Четыре победы подряд для ростовчан – это серьезное достижение. Допустим, если у «Зенита» будет столько побед подряд, мы скажем, что это закономерно. Петербуржцы по своему потенциалу и возможностям превосходят другие команды.

То же самое в адрес «Ростова» мы категорически сказать не можем. До этих побед клуб боролся за прописку в РПЛ . Поэтому мы вправе говорить, что это достижение значительное. И оно в большей степени связано с работой главного тренера.

Карпин получил полезный опыт в сборной. Успешная работа в национальной команде, когда он смог своих подопечных, с одной стороны, раскрепостить, с другой – поднять, безусловно, помогла Валерию Георгиевичу приобрести и какие-то новые знания, и систематизировать все, что у него было до этого.

Он более точно стал понимать ситуацию и принимать более правильные решения. В нашей работе очень важен выбор нужного решения: как построить подготовку, как построить игру. Порой выбор происходит на грани. Это все помогло ему вывести «Ростов» из кризиса.

Карпин – харизматичный тренер. Он отличается тем, что после падения он всегда встает. Любой специалист терпит неудачу, но если он в состоянии подняться и улучшать свои характеристики, то он становится успешным.

Карпина называли сбитым летчиком. Были разные ситуации, опрометчивые высказывания с его стороны. Но Карпин через все это проходил, улучшая и совершенствуя себя. Карпин всегда открыт. Он самокритичен, всегда готов выслушать критику и признать, если он не прав в чем-то.