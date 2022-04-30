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Романцев высказался о конфликте между «Спартаком» и судейским корпусом

сегодня, 00:37

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что жалобы клуба на судей вызывают у них негативную реакцию.

Дело в том, что в мое время такого пристального внимания к теме судейства не возникало. В ту пору арбитры получали за свою работу на поле копейки и любили говорить, что это их хобби. Сейчас такое хобби неплохо оплачивается. Отсюда и всякого рода разговоры о причинах судейской лояльности к одним клубам и предвзятости к другим.

По-человечески понять руководство «Спартака», который и так переживает не лучшие времена, можно. И нас в Антверпене в полуфинале Кубка Кубков [судья] просто уничтожал. А когда я через пару лет напомнил об этом журналистам, тут же из УЕФА прислали запрос с требованием объяснений по поводу сказанного.

Думаю, что открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать. А вот сказывается ли это на отношении судейского корпуса к команде, утверждать не рискну.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:53
Конфликт и Спартак, синонимы !
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:14
Ошибаются одинаково по отношению ко всем командам, а воют громче всех спартачи...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:44
Надо игру налаживать а не на судей бочку катить, когда спартак после победы за счёт ошибок судей будет протестовать, мол не честно спартак победил тогда можно даже их поддержать.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:37
Везде вокруг заговор...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:55
Спартак молчал когда все судьи были на его стороне.
ABir
ABir
сегодня в 03:42
Все по принципу: не трогай и потом вонять не будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:34
Удачи всем сегодня!
Мне тоже!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:29
Это ещё со времен Романцево жалобы идут. Теория заговора. ..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:18
Я думаю что это не сказывается!
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