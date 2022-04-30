Сенников: «И у „Зенита“ есть проблемы, особенно в центре обороны»

Бывший футболист сборной России готовится к просмотру матча «Зенит» — «Локомотив».

Пусть многие специалисты сейчас говорят, что «Зенит» вот-вот оформит очередное чемпионство, что питерцы — фавориты, я считаю, не все так однозначно. И у соперника есть проблемы, особенно в центре обороны. Надо их использовать. У них сильная сторона — атака. Нужно не дать проявить им этот козырь, заставить обороняться.

А вспомнить матч на Кубок с «Аланией»… Там Владикавказ грамотно использовал стандарты. Так что, думаю, у «Локомотива» есть шансы на успех.

Но не стоит забывать: «Локомотив» — команда молодая, эмоциональная. Многое зависит от настроя, куража. Если у «Локо» получится поймать свою игру, то он точно создаст «Зениту» большие трудности. Как это было в начале второго тайма с «Нижним Новгородом».

Радует и возвращение в строй Гильерме. Есть надежда и на его хорошую игру.