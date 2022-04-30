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Сенников: «И у „Зенита“ есть проблемы, особенно в центре обороны»

сегодня, 15:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:30 Не начался

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников готовится к просмотру матча «Зенит» — «Локомотив».

Пусть многие специалисты сейчас говорят, что «Зенит» вот-вот оформит очередное чемпионство, что питерцы — фавориты, я считаю, не все так однозначно. И у соперника есть проблемы, особенно в центре обороны. Надо их использовать. У них сильная сторона — атака. Нужно не дать проявить им этот козырь, заставить обороняться.

А вспомнить матч на Кубок с «Аланией»… Там Владикавказ грамотно использовал стандарты. Так что, думаю, у «Локомотива» есть шансы на успех.

Но не стоит забывать: «Локомотив» — команда молодая, эмоциональная. Многое зависит от настроя, куража. Если у «Локо» получится поймать свою игру, то он точно создаст «Зениту» большие трудности. Как это было в начале второго тайма с «Нижним Новгородом».

Радует и возвращение в строй Гильерме. Есть надежда и на его хорошую игру.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 16:12
У Зенита нет проблем с деньгами. А это главное и перекрывает такие мелочи, как проблемы в обороне и пр. У нас в РПЛ деньги решают все!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:10
У Локо практически нет шансов.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:52
У Зенита может быть и есть проблемы, но Локо ими не воспользуется, ввиду отсутствия главного тренера, в место которого по бровке бегает непонятное немецкое чучело без лицензии и опыта.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:43
Проблемы Зенита несущественны по сравнению с проблемами других клубов.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:24
У Зенита есть одна самая большая проблема, это главный тренер Семак !
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:20
Надо ловить их на этом.
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