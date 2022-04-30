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Р. Нигматуллин: «„Зенит“ рвётся к своим медалям»

сегодня, 11:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:30 Не начался

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин порассуждал о чемпионской гонке.

Наверное, «Локомотив» попробует остановить команду Семака, но вряд ли это получится, «Зенит» рвется к своим медалям. «Локомотив» сейчас в режиме построения новой команды, а таким свойственна нестабильная игра. Если «Локомотив» выйдет мотивированными на эту игру, то у «Зенита» возникнут проблемы.

Чемпионство уже от них никуда не уйдет, но когда оно будет — вопрос. Жду интересный матч, а там уже посмотрим, как проявят себя обе команды. Клубы сейчас находятся на разных уровнях мотивации, но это футбол, все возможно в этой игре.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 13:36
Кто-то не знал?
ДСА
ДСА
сегодня в 13:36
Это не Зенит рвется - это остальные не спешат.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:18
🏃💨💨💨 Рвётся !))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:16
Зачем озвучивать очивидные вещи!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:47
Развелось экспертов...
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