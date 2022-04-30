Р. Нигматуллин: «„Зенит“ рвётся к своим медалям»

Бывший голкипер «Спартака» порассуждал о чемпионской гонке.

Наверное, «Локомотив» попробует остановить команду Семака, но вряд ли это получится, «Зенит» рвется к своим медалям. «Локомотив» сейчас в режиме построения новой команды, а таким свойственна нестабильная игра. Если «Локомотив» выйдет мотивированными на эту игру, то у «Зенита» возникнут проблемы.

Чемпионство уже от них никуда не уйдет, но когда оно будет — вопрос. Жду интересный матч, а там уже посмотрим, как проявят себя обе команды. Клубы сейчас находятся на разных уровнях мотивации, но это футбол, все возможно в этой игре.