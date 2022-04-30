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Бека Бека: «Возможно, РПЛ и Кубок станут более конкурентными и жесткими»

сегодня, 12:38

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека высказался по поводу отстранения российских клубов от еврокубков.

Сложно загадывать, что будет дальше. Зачастую будущее не зависит от нас. Поэтому сейчас лучшее время, чтобы сфокусироваться на целях, которые более осязаемы: для меня это оставшиеся игры чемпионата. Я уверен в себе и стараюсь не делать проблемы из нынешней ситуации.

Врать не буду: если Россия будет исключена – это станет большим разочарованием для всех нас. Но для того, чтобы играть в ЛЕ, нужно занять соответствующую строчку по итогам сезона. И это именно та задача, над которой команда сейчас работает.

В случае дисквалификации России можно будет под другим углом взглянуть на локальные турниры. Возможно, они станут более конкурентными и жесткими, так как российские команды будут больше концентрироваться на внутренних реалиях. Допускаю, что это все увеличит ценность чемпионата России, а также Кубка.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:48
Пока все не так просто
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:28
много надо сделать для этого
beefs
beefs
сегодня в 13:14
все возможно в нашей жизни, посмотрим...
протон
протон
сегодня в 12:57
Время покажет
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:51
Возможно Бека прав.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:43
Сомневаюсь в этом.
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