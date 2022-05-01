Дубль Бонуччи принёс «Ювентусу» победу над «Венецией» .

«Ювентус» обыграл «Венецию» (2:1) в матче 35-го тура Серии А.
Счёт в игре на 7-й минуте открыл защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. На 71-й минуте нападающий «Венеции» Маттиа Араму сравнял счёт, а на 76-й минуте Бонуччи оформил дубль, чем принёс победу «Ювентусу».
«Ювентус» идёт на 4-м месте (69 очков), «Венеция» занимает 20-е место (22 очка).
Это называется опять отскочили.
Когда в команде перестают забивать те футболисты которые выходят на поле именно из-за этого, и когда команду вытаскавают из раза в раз вратарь и защитники, то это точно не здоровая ситуация.
Смотреть последние матчи Юве без валидола или без двух сот грамм для храбрости становится невозможно. Команда во главе с Аллегри играет десять минут чтобы забить, и потом ещё десять минут чтобы отыграться.
А остальное всё время просто мешает играть в футбол командам соперников. Вот это вся философия Аллегри. А ведь сегодня играли с командой которая находится на дне турнирной таблицы, с беззаговорочным аутсайдером. И даже с таким соперником команда при счёте один ноль, не стала добиваться комфортного для неё преимущества, а продолжила непонятные передвижения по полю, иногда с мячом. Это какой-то анти футбол в исполнении Юве, который совсем не нравится болельщикам Старушки, и они это демонстрировали в сегодняшнем матче свистом и кричалками.
Моё субъективное мнение, Аллегри нужно менять в конце сезона. Нужен тренер совершенно с другой философией и современной тактической психологией футбольной мысли.
В любом случае Юве с Победой и Удачи !
Это называется опять отскочили.
Когда в команде перестают забивать те футболисты которые выходят на поле именно из-за этого, и когда команду вытаскавают из раза в раз вратарь и защитники, то это точно не здоровая ситуация.
Смотреть последние матчи Юве без валидола или без двух сот грамм для храбрости становится невозможно. Команда во главе с Аллегри играет десять минут чтобы забить, и потом ещё десять минут чтобы отыграться.
А остальное всё время просто мешает играть в футбол командам соперников. Вот это вся философия Аллегри. А ведь сегодня играли с командой которая находится на дне турнирной таблицы, с беззаговорочным аутсайдером. И даже с таким соперником команда при счёте один ноль, не стала добиваться комфортного для неё преимущества, а продолжила непонятные передвижения по полю, иногда с мячом. Это какой-то анти футбол в исполнении Юве, который совсем не нравится болельщикам Старушки, и они это демонстрировали в сегодняшнем матче свистом и кричалками.
Моё субъективное мнение, Аллегри нужно менять в конце сезона. Нужен тренер совершенно с другой философией и современной тактической психологией футбольной мысли.
В любом случае Юве с Победой и Удачи !