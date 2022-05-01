Дубль Бонуччи принёс «Ювентусу» победу над «Венецией» .

1651407839

01 мая 2022, 15:23

«Ювентус» обыграл «Венецию» (2:1) в матче 35-го тура Серии А.

Счёт в игре на 7-й минуте открыл защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. На 71-й минуте нападающий «Венеции» Маттиа Араму сравнял счёт, а на 76-й минуте Бонуччи оформил дубль, чем принёс победу «Ювентусу».

«Ювентус» идёт на 4-м месте (69 очков), «Венеция» занимает 20-е место (22 очка).