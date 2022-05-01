Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Дубль Бонуччи принёс «Ювентусу» победу над «Венецией»

01 мая 2022, 15:23
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб ВенецияВенецияМатч завершен

«Ювентус» обыграл «Венецию» (2:1) в матче 35-го тура Серии А.

Счёт в игре на 7-й минуте открыл защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. На 71-й минуте нападающий «Венеции» Маттиа Араму сравнял счёт, а на 76-й минуте Бонуччи оформил дубль, чем принёс победу «Ювентусу».

«Ювентус» идёт на 4-м месте (69 очков), «Венеция» занимает 20-е место (22 очка).

Все новости
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вильярреалом» и вышел в финал ЛЧ
Вчера, 23:52
«Хетафе» и «Бетис» голов не забили. Итоги 34-го тура Ла Лиги
Вчера, 00:04
МЮ крупно обыграл «Брентфорд». Результаты 35-го тура чемпионата Англии
02 мая
«Аталанта» спаслась в матче с «Салернитаной». Итоги 35-го тура Серии А
02 мая
«Байер» обыграл «Айнтрахт». Итоги 32-го тура Бундеслиги
02 мая
«Арсенал» и «Нижний Новгород» победителя не выявили
02 мая
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale
01 мая в 21:33
90 млн влахович у аллегри конечно в редкое дерево превратился)
Zhgoon
Zhgoon
01 мая в 19:05
Плохой матч от Аллегри. Оба гола забиты центрзащитником, и оба гола со стандарта, а не с игры. Нападающие, кроме удара Пелегрини в перекладину, ничего по-сути не создали. «Ювентусу» нужен другой тренер. Макс банально не знает, что ему делать с этим составом и сушит игру.
h2xhtkqqvu5y
h2xhtkqqvu5y
01 мая в 18:17
Вот он бомбардир.
Bensurr
Bensurr ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
01 мая в 17:53
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    01 мая в 17:08
    С победой Ювентуса болельщиков Турина!
    УЕСКА
    УЕСКА
    01 мая в 16:18
    Звездные напы Юве сплоховали, пришлось Бонуччи затащить.
    ballak144
    ballak144
    01 мая в 16:14
    ждем увольнения олегри, просто якорь для команды
    dok66
    dok66
    01 мая в 15:59
    Отскочили , хотя должны были просто выносить . И чего тут говорить .
    Ironigor
    Ironigor
    01 мая в 15:50, ред.
    Дубль Бонуччи принёс «Ювентусу» победу над «Венецией» .

    Это называется опять отскочили.

    Когда в команде перестают забивать те футболисты которые выходят на поле именно из-за этого, и когда команду вытаскавают из раза в раз вратарь и защитники, то это точно не здоровая ситуация.

    Смотреть последние матчи Юве без валидола или без двух сот грамм для храбрости становится невозможно. Команда во главе с Аллегри играет десять минут чтобы забить, и потом ещё десять минут чтобы отыграться.

    А остальное всё время просто мешает играть в футбол командам соперников. Вот это вся философия Аллегри. А ведь сегодня играли с командой которая находится на дне турнирной таблицы, с беззаговорочным аутсайдером. И даже с таким соперником команда при счёте один ноль, не стала добиваться комфортного для неё преимущества, а продолжила непонятные передвижения по полю, иногда с мячом. Это какой-то анти футбол в исполнении Юве, который совсем не нравится болельщикам Старушки, и они это демонстрировали в сегодняшнем матче свистом и кричалками.

    Моё субъективное мнение, Аллегри нужно менять в конце сезона. Нужен тренер совершенно с другой философией и современной тактической психологией футбольной мысли.

    В любом случае Юве с Победой и Удачи !
    ballak144
    ballak144 ответ Муслим90 (раскрыть)
    01 мая в 15:48
    с олегри не мечтай об этом
    Муслим90
    Муслим90
    01 мая в 15:45
    Последнюю команду можно было и поувереннее обыгрывать.
    VeniaminS
    VeniaminS
    01 мая в 15:31
    Защитники забивают,а где нападающие?
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    01 мая в 15:30
    А где игроки атаки?
    1 984
    1 984
    01 мая в 15:26
    Юве с победой.
    shlomo2
    shlomo2
    01 мая в 15:24
    Забивать у Юве уже некому...:)))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     