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Эмери: «Мы обязаны сыграть идеально»

02 мая 2022, 19:15
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответной игры с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

Мы обязаны сыграть идеально. Противопоставить им то, что никто другой не противопоставлял. Необходимо воздействовать на их слабые стороны. В Англии великолепно сыграл Тиаго Алькантара. Он был лучшим футболистом встречи. Фабиньо тоже был прекрасен.

Мы смогли не допустить слишком много моментов у своих ворот. Шансы у них были, но не явные. В обороне мы сыграли довольно качественно. Однако если завтра лучшим игроком матча снова будет футболист «Ливерпуля», мы проиграем.

Первый матч завершился победой англичан (2:0).

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
02 мая в 22:24
Не получится думаю
monah-10
monah-10
02 мая в 21:27
Была Миссия невыполнима, теперь ждем премьеру Миссия невыполнима-2.
КЭТиК
КЭТиК
02 мая в 20:45
Шансов мало, но Вы держитесь.
Zak11
Zak11
02 мая в 20:21
Думаю что Вильярреалу только родные стены могут помочь
IKER-RAUL
IKER-RAUL
02 мая в 19:37
красным обязательно надо выйти на игру со 100% концентрацией, не должно быть никакой недооценки соперника, никакого расслабона это полуфинал, это ЛЧ!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
02 мая в 19:35
Противопоставить Ливерпулю то, что никто другой не противопоставлял - это значит бегать на протяжении всей игры, сделать прессинг 80 минут хотя бы, как делает Ливерпуль примерно в течение сезона. Увы, из текущих команд футбольного мира так смогут только - Манчестер Сити, иногда Вулверхэмптон, Челси, но не Вильярреал, нет. Если хозяева захотят забить быстрый гол, возможно им станет легче. Но все это теоретически: на самом деле играть и выиграть не так просто, когда проиграл первую игру со счетом 2:0, и твой противник контратакующий Ливерпуль с Салахом. Один гол забьют (хозяева), может даже будет открытая игра, и забьют 2, но Ливерпуль тоже забьет.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 мая в 19:26
Сложная задача.
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