Эмери: «Мы обязаны сыграть идеально»

Главный тренер «Вильярреала» поделился ожиданиями от ответной игры с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

Мы обязаны сыграть идеально. Противопоставить им то, что никто другой не противопоставлял. Необходимо воздействовать на их слабые стороны. В Англии великолепно сыграл Тиаго Алькантара. Он был лучшим футболистом встречи. Фабиньо тоже был прекрасен.

Мы смогли не допустить слишком много моментов у своих ворот. Шансы у них были, но не явные. В обороне мы сыграли довольно качественно. Однако если завтра лучшим игроком матча снова будет футболист «Ливерпуля», мы проиграем.