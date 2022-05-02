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Фостер: «Роналду по-прежнему лучший для меня»

02 мая 2022, 00:48

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер поделился мнением о противостоянии нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и футболиста ПСЖ Лионеля Месси.

В этих постоянных спорах, кто круче, Месси или Роналду, Криштиану по-прежнему для меня лучший. Безумцами считаю тех, кто полагает, что он пришел в МЮ доигрывать. Он не для этого прибыл, взгляните, сколько мячей он забил, это потрясающе.

Для всех болельщиков это особенный сезон, поскольку речь о Роналду, они от него требуют забивать по 30, 40, 50 мячей. Однако он выступает в команде, у которой нет необходимой самоотдачи в играх, он не может забить столько мячей, кто бы что ни говорил. Он сможет играть на высшем уровне ещё хотя бы год или два.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
02 мая в 12:31
правильно, ни в чем.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
02 мая в 12:26
Приветствую! Ты прав! Но все равно будут сравнивать(((
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
02 мая в 11:17, ред.
))) Где же ( в каком месте) он односторонний ? Я чё здесь, идеализирую португальца ?! Роналду, прежде всего, человек..., и как у каждого человека у него могут быть подъёмы и спады как в быту, так и на работе ( в игре). Никто в одиночку не может постоянно тащить тиму, равно как и ВАЛИТЬ ЕЁ В ПРОПАСТЬ! Собственные спады и ошибки есть у всех: у Месси, Роналду, Мбаппе, Неймара .... Тренер же... на то и тренер, чтоб использовать имеющийся ресурс и нивелировать спады игроков, во благо результата.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
02 мая в 11:00
У тебя тоже односторонний взгляд. Рангник виноват. До него Сульшер физрук. В Ювентусе Пирло, Сарри, Аллегри тоже были физруками. Хотя до балласта Аллегри выводил Юве в финал ЛЧ дважды и золотые дубли делал. Сарри с Челси трофеи выигрывал. Сульшер 3-е и 2-е места занимал с МЮ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 10:32
Просто Роналду в виду физики более ровно проходит период перехода в предпенсионный футбол....
То что Месси сейчас не в своей тарелке наверно ожидаемо...20 лет в одном клубе...и потом уйти на вольные хлеба - не факт что прокатит...
Роналду же на протяжении всей карьеры был более авантюрен и склонен к путешествиям и приключениям...по ходу доказывая что может быть лучшим на любой территории...

Пожалуй надо отдать должное и одному и второму...в таком возрасте играть на таком уровне - уже достижение...
Но Бензема в свои 36 поражает ещё больше...)))

Удачи ветеранистым звёздам как на поле так и вне его !!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
02 мая в 10:26, ред.
Тебе народ устал уже объяснять, в чём ты не прав. Если хочешь действительно - по взрослому кого-то здесь убедить в чём то, разбирай проблему всесторонне, а не упарывайся в один фактор, как дятел, и не строй вокруг него "научное обоснование".
Где например в твоём "эссе" пагубное влияние смены тренера и полное отсутствие понимания Рангником:
1. Как использовать..., да что там использовать - расставлять игроков в поле, менять их по ходу матча, ротировать и не загонять "в карьер" и без того преклонную основу стартового состава.
2. Как маневрировать тактическими схемами, попеременно меняя их по ходу игры, в зависимости от класса противника.
3. Как и КОГО использовать в средней линии, где от текущей потребности на матч могут быть полезны либо "разрушители" (Мактом и Фред), либо "созидатели" (Погба, Фернандеш)
4.
5.

Вот сядь и подумай в комплексе над всем над этим, ведь футбол - это своего рода шахматы, а не Игра в Чапаева шашками.
Удачи!
vinyardrip
vinyardrip ответ Elliada (раскрыть)
02 мая в 10:09
    beefs
    beefs ответ sihafazatron (раскрыть)
    02 мая в 09:30
    в том то и дело, что петух до сих пор топчет, а надоело так и не смотри...
    sihafazatron
    sihafazatron ответ beefs (раскрыть)
    02 мая в 09:25
    В рифму отвечу тебе)
    Месси уже потух, а рон все равно петух))
    А вообще уже надоели эти сравнения, каждый по-своему хорош
    VeniaminS
    VeniaminS
    02 мая в 09:07
    Роналду играет нормально и забивает.
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    02 мая в 08:48
    Ну и в чем я не прав?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    02 мая в 08:34
    и не лень такие чудесные простыни набирать) особенно повеселила первая позиция с математической точки зрения) ну и про тренеров юве и мю как всегда умолчал
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 мая в 08:33
    У Рона фанатов много!
    mihaluch
    mihaluch
    02 мая в 08:15
    Как курица и яйцо кто первый.
    STVA 1
    STVA 1
    02 мая в 07:47
    У каждого свое мнение
    Elliada
    Elliada
    02 мая в 07:44
    1. Для тех, кто считает, что Месси пошел в ПСЖ за деньгами. Роналду самый высокооплачиваемый футболист в АПЛ, Месси - второй или третий во Франции. Так кто за деньгами пошел?

    2. Роналду пришел в МЮ за вызовом? Летом агент балласта разослал всем топ клубам предложение подписать его клиента. Никто не согласился. Лишь утка, которую пустил МС, заставила МЮ решится на этот шаг (как же они сейчас сожалеют). Руководство Ювентуса четко дало понять, что совершили ошибку, когда подписали Роналду. Поэтому позвали обратно Аллегри, который больше не стал бы прогибаться перед португальцем и посадил бы его на лавку. Роналду пришлось искать новую команду. И это еще про проблемы с законом молчу.

    3. Чем для МЮ обернулось подписание Роналду? Команда, которая 2 года подряд занимала 3-е и 2-е места соответственно, опустилась на 6-ое место. Вылетели на ранней стадии из всех турниров, сменили трех главных тренеров за 1 год. Расколол команду, забрал себе 7-ой номер, хотел отнять капитанскую повязку, постоянные скандалы. Если смотреть на статистику забитых голов, атака стала слабее. В этом сезоне забито 54 гола, в прошлом без "тащера" забили 73 гола, в позапрошлом - 66 голов.

    Разрушил МЮ, так же и Ювентус. Набивает статистику, а результаты команды страдают. Ах да, любимая отмазка поклонников балласта: "Роналду тащит, это партнеры и тренер не дотягивают". При чем поклонники балласта так говорили, когда он был в Ювентусе, теперь когда в МЮ. Может не в них дело, раз до него результаты были лучше?
    beefs
    beefs
    02 мая в 07:41
    Месси уже потух, а Рон еще держится...
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    02 мая в 07:20
    Дааа, жадности у него не отнять.
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    02 мая в 07:19
    Месси еще вернется.
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    02 мая в 07:18
    Роналду намного лучше, прямо сейчас.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    02 мая в 07:16
    Лучший, да.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    02 мая в 07:14
    У каждого свои плюсы и минусы...
    Bensurr
    Bensurr
    02 мая в 06:58
    Роналду хоть и гей, но лучше карлана играет
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    02 мая в 02:48
    Но тут нужно отметить, что он ушёл вынужденно.. Реально он бы и на урезание в два раза согласился, но когда речь шла об урезании в 7 раз (Ляпорта же говорил, что по закону не мог больше 14 миллионов ему дать, а это после контракта на 100 миллионов в год), то тут просто жадность сказалась, которая сыграла в минус ему. Да, он заработал свои 37 чистыми, но абсолютно провалил сезон.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    02 мая в 02:42, ред.
    Хотел ответить тебе, и случайно нажал на жалобу.) Так что, без обид.😉
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    02 мая в 02:41, ред.
    Я очень рад, что Меська ушёл из Барселоны, и показал всем, что он никто вне Барселоны. То есть, вне зоны комфорта.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    02 мая в 02:32, ред.
    Смешно выбирать между парижским пешеходом и человеком, который в 37 лет переезжает в самую интенсивную лигу мира. Один бегает за деньгами, другой за вызовами.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    02 мая в 02:25
    Адекватно оценивает ситуацию. Роналду намного лучше, чем Меська.
    Ironigor
    Ironigor
    02 мая в 02:14
    Вполне адекватные слова. Рон работяга даже в своём возрасте, и это заслуживает Уважения. Удачи тебе Рон !
    протон
    протон
    02 мая в 01:01
    Роналдо лучший и будет им всегда
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