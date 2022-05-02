Фостер: «Роналду по-прежнему лучший для меня»

Голкипер «Уотфорда» поделился мнением о противостоянии нападающего «Манчестер Юнайтед» и футболиста ПСЖ .

В этих постоянных спорах, кто круче, Месси или Роналду, Криштиану по-прежнему для меня лучший. Безумцами считаю тех, кто полагает, что он пришел в МЮ доигрывать. Он не для этого прибыл, взгляните, сколько мячей он забил, это потрясающе.

Для всех болельщиков это особенный сезон, поскольку речь о Роналду, они от него требуют забивать по 30, 40, 50 мячей. Однако он выступает в команде, у которой нет необходимой самоотдачи в играх, он не может забить столько мячей, кто бы что ни говорил. Он сможет играть на высшем уровне ещё хотя бы год или два.