Фостер: «Роналду по-прежнему лучший для меня»

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер поделился мнением о противостоянии нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и футболиста ПСЖ Лионеля Месси.
В этих постоянных спорах, кто круче, Месси или Роналду, Криштиану по-прежнему для меня лучший. Безумцами считаю тех, кто полагает, что он пришел в МЮ доигрывать. Он не для этого прибыл, взгляните, сколько мячей он забил, это потрясающе.
Для всех болельщиков это особенный сезон, поскольку речь о Роналду, они от него требуют забивать по 30, 40, 50 мячей. Однако он выступает в команде, у которой нет необходимой самоотдачи в играх, он не может забить столько мячей, кто бы что ни говорил. Он сможет играть на высшем уровне ещё хотя бы год или два.
То что Месси сейчас не в своей тарелке наверно ожидаемо...20 лет в одном клубе...и потом уйти на вольные хлеба - не факт что прокатит...
Роналду же на протяжении всей карьеры был более авантюрен и склонен к путешествиям и приключениям...по ходу доказывая что может быть лучшим на любой территории...
Пожалуй надо отдать должное и одному и второму...в таком возрасте играть на таком уровне - уже достижение...
Но Бензема в свои 36 поражает ещё больше...)))
Удачи ветеранистым звёздам как на поле так и вне его !!!!!!!!
То что Месси сейчас не в своей тарелке наверно ожидаемо...20 лет в одном клубе...и потом уйти на вольные хлеба - не факт что прокатит...
Роналду же на протяжении всей карьеры был более авантюрен и склонен к путешествиям и приключениям...по ходу доказывая что может быть лучшим на любой территории...
Пожалуй надо отдать должное и одному и второму...в таком возрасте играть на таком уровне - уже достижение...
Но Бензема в свои 36 поражает ещё больше...)))
Удачи ветеранистым звёздам как на поле так и вне его !!!!!!!!
Где например в твоём "эссе" пагубное влияние смены тренера и полное отсутствие понимания Рангником:
1. Как использовать..., да что там использовать - расставлять игроков в поле, менять их по ходу матча, ротировать и не загонять "в карьер" и без того преклонную основу стартового состава.
2. Как маневрировать тактическими схемами, попеременно меняя их по ходу игры, в зависимости от класса противника.
3. Как и КОГО использовать в средней линии, где от текущей потребности на матч могут быть полезны либо "разрушители" (Мактом и Фред), либо "созидатели" (Погба, Фернандеш)
4.
5.
Вот сядь и подумай в комплексе над всем над этим, ведь футбол - это своего рода шахматы, а не Игра в Чапаева шашками.
Удачи!
Где например в твоём "эссе" пагубное влияние смены тренера и полное отсутствие понимания Рангником:
1. Как использовать..., да что там использовать - расставлять игроков в поле, менять их по ходу матча, ротировать и не загонять "в карьер" и без того преклонную основу стартового состава.
2. Как маневрировать тактическими схемами, попеременно меняя их по ходу игры, в зависимости от класса противника.
3. Как и КОГО использовать в средней линии, где от текущей потребности на матч могут быть полезны либо "разрушители" (Мактом и Фред), либо "созидатели" (Погба, Фернандеш)
4.
5.
Вот сядь и подумай в комплексе над всем над этим, ведь футбол - это своего рода шахматы, а не Игра в Чапаева шашками.
Удачи!
Месси уже потух, а рон все равно петух))
А вообще уже надоели эти сравнения, каждый по-своему хорош
Месси уже потух, а рон все равно петух))
А вообще уже надоели эти сравнения, каждый по-своему хорош
2. Роналду пришел в МЮ за вызовом? Летом агент балласта разослал всем топ клубам предложение подписать его клиента. Никто не согласился. Лишь утка, которую пустил МС, заставила МЮ решится на этот шаг (как же они сейчас сожалеют). Руководство Ювентуса четко дало понять, что совершили ошибку, когда подписали Роналду. Поэтому позвали обратно Аллегри, который больше не стал бы прогибаться перед португальцем и посадил бы его на лавку. Роналду пришлось искать новую команду. И это еще про проблемы с законом молчу.
3. Чем для МЮ обернулось подписание Роналду? Команда, которая 2 года подряд занимала 3-е и 2-е места соответственно, опустилась на 6-ое место. Вылетели на ранней стадии из всех турниров, сменили трех главных тренеров за 1 год. Расколол команду, забрал себе 7-ой номер, хотел отнять капитанскую повязку, постоянные скандалы. Если смотреть на статистику забитых голов, атака стала слабее. В этом сезоне забито 54 гола, в прошлом без "тащера" забили 73 гола, в позапрошлом - 66 голов.
Разрушил МЮ, так же и Ювентус. Набивает статистику, а результаты команды страдают. Ах да, любимая отмазка поклонников балласта: "Роналду тащит, это партнеры и тренер не дотягивают". При чем поклонники балласта так говорили, когда он был в Ювентусе, теперь когда в МЮ. Может не в них дело, раз до него результаты были лучше?
2. Роналду пришел в МЮ за вызовом? Летом агент балласта разослал всем топ клубам предложение подписать его клиента. Никто не согласился. Лишь утка, которую пустил МС, заставила МЮ решится на этот шаг (как же они сейчас сожалеют). Руководство Ювентуса четко дало понять, что совершили ошибку, когда подписали Роналду. Поэтому позвали обратно Аллегри, который больше не стал бы прогибаться перед португальцем и посадил бы его на лавку. Роналду пришлось искать новую команду. И это еще про проблемы с законом молчу.
3. Чем для МЮ обернулось подписание Роналду? Команда, которая 2 года подряд занимала 3-е и 2-е места соответственно, опустилась на 6-ое место. Вылетели на ранней стадии из всех турниров, сменили трех главных тренеров за 1 год. Расколол команду, забрал себе 7-ой номер, хотел отнять капитанскую повязку, постоянные скандалы. Если смотреть на статистику забитых голов, атака стала слабее. В этом сезоне забито 54 гола, в прошлом без "тащера" забили 73 гола, в позапрошлом - 66 голов.
Разрушил МЮ, так же и Ювентус. Набивает статистику, а результаты команды страдают. Ах да, любимая отмазка поклонников балласта: "Роналду тащит, это партнеры и тренер не дотягивают". При чем поклонники балласта так говорили, когда он был в Ювентусе, теперь когда в МЮ. Может не в них дело, раз до него результаты были лучше?