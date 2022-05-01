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Лэмпард: «С огромным уважением отношусь к болельщикам „Челси“»

01 мая 2022, 23:00
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард объяснил свои эмоции после победы над «Челси» в АПЛ (1:0).

Я с огромным уважением отношусь к болельщикам «Челси». В этой связи верю, что они поймут мои эмоции после победы. Мы в ней нуждались больше, чем они. Сегодня все мои мысли были только с «Эвертоном». Эти три очка невероятно важны для нас.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
02 мая в 08:49
Никаких вопросов вообще.
Bensurr
Bensurr
02 мая в 06:59
    КЭТиК
    КЭТиК
    02 мая в 06:34
    Челси похоже просто помог Эвертону.
    протон
    протон
    02 мая в 00:09
    Лэмпард навсегда останется Легендой Челси как и Дрогба и Терри, На самом деле этот матч много значил и для Челси. Но мы конечно понимаем Фрэнки и никаких претензий к нему вообще быть не может. Челси просто лихорадит. Обыгрывают Реал по всем параметрам в Мадриде и проигрывают командам идущим на дцатом месте в АПЛ.
    Фрэнк Лэмпард для Челси такая же легенда, как Скоулз и Гиггз для МЮ. Фаны 100% поймут профессиональные эмоции от радости Фрэнка по итогам победы Эвертона, ибо это не отменяет его заслуг перед пенсионерами.
    Не хочется, чтобы он вылетел в шип. Возможно, ему нужно просто время и в следующем сезоне скажет свое слово.
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    01 мая в 23:08
    Но хотел выиграть.
    Ironigor
    Ironigor
    01 мая в 23:03
    Фрэнк Лэмпард сам большая часть истории Челси !
    Респект и Уважение тебе Фрэнк !
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    01 мая в 23:01
    К ним сейчас только с сочувствием
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