Лэмпард: «С огромным уважением отношусь к болельщикам „Челси“»

Главный тренер «Эвертона» объяснил свои эмоции после победы над «Челси» в АПЛ (1:0).

Я с огромным уважением отношусь к болельщикам «Челси». В этой связи верю, что они поймут мои эмоции после победы. Мы в ней нуждались больше, чем они. Сегодня все мои мысли были только с «Эвертоном». Эти три очка невероятно важны для нас.