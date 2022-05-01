Лэмпард: «С огромным уважением отношусь к болельщикам „Челси“»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард объяснил свои эмоции после победы над «Челси» в АПЛ (1:0).
Я с огромным уважением отношусь к болельщикам «Челси». В этой связи верю, что они поймут мои эмоции после победы. Мы в ней нуждались больше, чем они. Сегодня все мои мысли были только с «Эвертоном». Эти три очка невероятно важны для нас.
Фрэнк Лэмпард для Челси такая же легенда, как Скоулз и Гиггз для МЮ. Фаны 100% поймут профессиональные эмоции от радости Фрэнка по итогам победы Эвертона, ибо это не отменяет его заслуг перед пенсионерами.
Не хочется, чтобы он вылетел в шип. Возможно, ему нужно просто время и в следующем сезоне скажет свое слово.
Фрэнк Лэмпард для Челси такая же легенда, как Скоулз и Гиггз для МЮ. Фаны 100% поймут профессиональные эмоции от радости Фрэнка по итогам победы Эвертона, ибо это не отменяет его заслуг перед пенсионерами.
Не хочется, чтобы он вылетел в шип. Возможно, ему нужно просто время и в следующем сезоне скажет свое слово.