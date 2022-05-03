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«Всё кончено». Президент УЕФА — о проекте Суперлиги

вчера, 12:46

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что проект Суперлиги Европы потерпел крах.

Все кончено. Они пытаются еще немного потешить свое самолюбие, однако это никогда не сработает.

У «Баварии» и ПСЖ нет конкуренции в своих странах? Это так, эти две лиги не очень конкурентоспособны. Два клуба доминируют. В Италии конкуренции больше, но она не особо сильна финансово.

В АПЛ самые великие традиции, фанаты отличаются от итальянских. Когда мы воевали с Суперлигой, английские болельщики нам помогли. Итальянцы и испанцы не сделали ничего.

Также недавно Чеферин высказался о возможном потолке зарплат в европейском футболе.

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Все комментарии
Ron09
Ron09
вчера в 16:49
После того как Апл лично послала меня на... с подпиской в окко которые в свою очередь втюхивали рекламу налево и направо я за создание суперлиги
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:36
Пусть юве Барса и клубы рфпл играют в этих лигах
112910415
112910415
вчера в 16:21
а история-то ещё не окончена
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 16:19
Собственно, чего ожидать? Тем более
protest58us
protest58us
вчера в 15:50, ред.
Рфпл надо начинать продвигать идею Суперлиги…. Принять в рфпл Барсу, Юве и Реал …. Нормальная суперлига получится
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:50
Вот и хорошо. Суперлига это была плохая идея. Лига Чемпионов вот настоящая суперлига!
bsww
bsww
вчера в 15:37
Я ЗА СУПЕРЛИГУ. Только её надо обернуть в правильную обёртку
Я ПРОТИВ ЗАКРЫТОЙ СУПЕРЛИГИ
Zimka
Zimka
вчера в 15:02
УЕФА должны сделать выводы о необходимости реформ, разрыв между грандами и середняками только растёт, средний клуб не может удержать лидеров в итоге все кроме АПЛ будут "лигами 1 команды", а ЕК будет чисто английским противостоянием на поздних стадиях.
mphuZ
mphuZ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:55
Всё равно некрасиво получается, когда в высших кругах начинают друг друга поливать грязью.

В этой новости мы видим, как президент УЕФА разделил лиги на "элиту" (АПЛ), "смердь" (Примера и Серия А) и "зазнавшихся" (Бундеслига и Лига 1).

Впрочем, сейчас во всей политике не следят за словами.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 14:36, ред.
А смысл менять шило на мыло? Ну допустим будет Суперлига, но Перес и другие не смогут решать вопрос с трансляциями матчей на рынке ТВ. Заплатят ТВ компании ту же сумму что и в ЛЧ так как их доля на рынке лимитная и не УЕФА виновато в этом вопросе, а спрос у зрителей. И еще будет вопрос - насколько Суперлигу готовы смотреть все. Закрытый турнир без мотивации, который уничтожит спортивный интерес.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:27, ред.
Лучше признайте, что вы купили этот недоСуд. Не просто так же катарцы встали на вашу сторону и получили должности в вашей шарашкиной конторе. Хотя изначально они были за Суперлигу. Возможно, что это они подставили всех остальных, что завоевать и купить доверие продажной УЕФА. Но я думаю, что Перес ещё не сдастся.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:22, ред.
На самом деле УЕФА в этом вопросе лишь посредник и организатор Лиги Чемпионов. Прибыль клубов определяет не УЕФА, а ТВ рынок и доля клубов на трансляцию матчей. Допустим в США, Канаде и в Австралии будут смотреть матчи АПЛ в большей степени, чем Ла Лигу и Серию А, так как в этих странах проживают потомки британцев. Также эти страны развитые и доходные и готовы платить больше за трансляцию матчей. Если уровень дохода у стран Латинской Америки ниже и которые смотрят матчи Ла Лиги. Поэтому АПЛ зарабатывает больше, чем Ла Лига или Серия А.
А в Лиги Чемпионов доход составляет от призовых и от трансляций матча конкретной команды в турнире. Допустим в сезоне 2016-2017 Ювентус заработал больше всех 110, 4 млн в ЛЧ, а Лестер 81,6 млн который дошел до 1/4 финала в ЛЧ, когда победитель ЛЧ - Реал Мадрид заработал 81 млн. Именно потому что Реал Мадрид имел меньшую долю на рынке ТВ, чем Лестер. Так как матчи команд АПЛ смотрят больше, чем матчи команд Ла Лиги. Эфирное время стоит денег и любая ТВ компания предлагает то, что пользуется спросом, то есть матчи которые хотят смотреть зрители.
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:00
Нагнет кризис спорт
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 13:44
Всё только начинается.
swed27
swed27
вчера в 13:19
Изначально было понятно что Суперлига - это утопия
shlomo
shlomo
вчера в 13:04
Мне кажется не все так просто. УЕФА на самом деле загребает бабки с турниров в которых главными лицами были и будут большие клубы. Но, УЕФА некоммерческая организация, чиновники на зарплате, а заработанные деньги используются (или должны, по крайней мере) на развитие всего футбола в Европе. Тут и организация молодежных турниров, повышения квалификации специалистов, распространение методик и учений и т.д. Короче почти как государство, которое собирает налоги с богатых и дает на развитие бедных. Можно долго спорить насколько УЕФА в этом эффективно, но цели по крайней мере ясны и наверное смысл в них есть. Весь сезон смотреть на 10 команд играющих только ради денег и знающих что ни в коем случае им ничего не грозит, не знаю мне кажется тут еще и спортивная составляющая хромает. И самое главное, как суперлига будет отбивать деньги? Конечно же за счет фан базы. Огромные цены на билеты, трансляцию, по минутам наверное продавать теперь будут. И все деньги тоже будут делить между этими клубами, ни копейки бедным странам.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 13:04
И слава богу
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:02
Так или иначе, это правда. Именно в АПЛ фанаты выходили, протестовали и даже блокировали доступ на стадионы. Хотя английские клубы были бы первыми благоприобретателями в Суперлиге, ведь их там аж 8 штук вроде должно было быть.

Но это логично, именно в демократических режимах (я про футбол в данном случае) люди готовы протестовать. А Германия и Франция уже потрачены.
ОПС
ОПС
вчера в 12:57
Ничего удивительного.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:47
Рано или поздно, но это случится.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:47
Лизнул АПЛ!
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