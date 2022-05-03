«Всё кончено». Президент УЕФА — о проекте Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что проект Суперлиги Европы потерпел крах.

Все кончено. Они пытаются еще немного потешить свое самолюбие, однако это никогда не сработает.

У «Баварии» и ПСЖ нет конкуренции в своих странах? Это так, эти две лиги не очень конкурентоспособны. Два клуба доминируют. В Италии конкуренции больше, но она не особо сильна финансово.