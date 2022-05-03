«Всё кончено». Президент УЕФА — о проекте Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что проект Суперлиги Европы потерпел крах.
Все кончено. Они пытаются еще немного потешить свое самолюбие, однако это никогда не сработает.
У «Баварии» и ПСЖ нет конкуренции в своих странах? Это так, эти две лиги не очень конкурентоспособны. Два клуба доминируют. В Италии конкуренции больше, но она не особо сильна финансово.
В АПЛ самые великие традиции, фанаты отличаются от итальянских. Когда мы воевали с Суперлигой, английские болельщики нам помогли. Итальянцы и испанцы не сделали ничего.
Также недавно Чеферин высказался о возможном потолке зарплат в европейском футболе.
А в Лиги Чемпионов доход составляет от призовых и от трансляций матча конкретной команды в турнире. Допустим в сезоне 2016-2017 Ювентус заработал больше всех 110, 4 млн в ЛЧ, а Лестер 81,6 млн который дошел до 1/4 финала в ЛЧ, когда победитель ЛЧ - Реал Мадрид заработал 81 млн. Именно потому что Реал Мадрид имел меньшую долю на рынке ТВ, чем Лестер. Так как матчи команд АПЛ смотрят больше, чем матчи команд Ла Лиги. Эфирное время стоит денег и любая ТВ компания предлагает то, что пользуется спросом, то есть матчи которые хотят смотреть зрители.
А в Лиги Чемпионов доход составляет от призовых и от трансляций матча конкретной команды в турнире. Допустим в сезоне 2016-2017 Ювентус заработал больше всех 110, 4 млн в ЛЧ, а Лестер 81,6 млн который дошел до 1/4 финала в ЛЧ, когда победитель ЛЧ - Реал Мадрид заработал 81 млн. Именно потому что Реал Мадрид имел меньшую долю на рынке ТВ, чем Лестер. Так как матчи команд АПЛ смотрят больше, чем матчи команд Ла Лиги. Эфирное время стоит денег и любая ТВ компания предлагает то, что пользуется спросом, то есть матчи которые хотят смотреть зрители.