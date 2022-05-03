«Бавария» не продаст Левандовски этим летом

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вчера, 21:19

Нападающий , скорее всего, не покинет «Баварию».

Мюнхенский клуб сообщил футболисту и его представителям, что он не будет продан этим летом. Таким образом, у «Барселоны» практически нет шансов подписать поляка в предстоящее трансферное окно.

Единственным вариантом является форсирование событий самим Левандовски. Однако в «Баварии» считают, что такого не произойдёт.