«Бавария» не продаст Левандовски этим летом

Нападающий Роберт Левандовски, скорее всего, не покинет «Баварию».
Мюнхенский клуб сообщил футболисту и его представителям, что он не будет продан этим летом. Таким образом, у «Барселоны» практически нет шансов подписать поляка в предстоящее трансферное окно.
Единственным вариантом является форсирование событий самим Левандовски. Однако в «Баварии» считают, что такого не произойдёт.
Но как говорится, никогда не говори: никогда и, как оно повернётся ситуация с переходами в это летнее трансферное окно в Европе, до начала которого осталось чуть больше месяца. Пока же ждём улучшения статистических показателей от Роберта в Баварии. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Но как говорится, никогда не говори: никогда и, как оно повернётся ситуация с переходами в это летнее трансферное окно в Европе, до начала которого осталось чуть больше месяца. Пока же ждём улучшения статистических показателей от Роберта в Баварии. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!