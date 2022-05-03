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«Бавария» не продаст Левандовски этим летом

вчера, 21:19

Нападающий Роберт Левандовски, скорее всего, не покинет «Баварию».

Мюнхенский клуб сообщил футболисту и его представителям, что он не будет продан этим летом. Таким образом, у «Барселоны» практически нет шансов подписать поляка в предстоящее трансферное окно.

Единственным вариантом является форсирование событий самим Левандовски. Однако в «Баварии» считают, что такого не произойдёт.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:54
Решили ещё годик его поэксплуатировать, а там и сам останется
1 984
1 984
сегодня в 03:58
Это правильно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:44
Так будет лучше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:37
Пусть за Баварию рубится!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:15
Спешить не надо.....
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:49, ред.
Если дело обстоит так, как описано в этой новости, то можно сделать вывод. что Левандовски уже навряд ли выйдет на поле в составе Барселоны. Ведь летом этого года Роберт отметит свой тридцать четвёртый день рождения и соответственно через год, когда закончится его контракт с Баварией ему стукнет уже тридцать пять, и в этом возрасте даже в статусе свободного агента думаю каталонцы не станут подписывать польского нападающего, а подыщут более молодого и перспективного форварда.

Но как говорится, никогда не говори: никогда и, как оно повернётся ситуация с переходами в это летнее трансферное окно в Европе, до начала которого осталось чуть больше месяца. Пока же ждём улучшения статистических показателей от Роберта в Баварии. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:33
Посмотрим что получится в итоге!
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:32
Бавария не отдаст Левандовского.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:25
Ещё 10 раз всё поменяется!
lotsman
lotsman
вчера в 21:20
Он Баварии больше нужен.
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