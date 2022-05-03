Месси уйдёт из ПСЖ, если парижане подпишут Роналду

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вчера, 19:33

Нападающий выдвинул ультиматум руководству ПСЖ .

По данным источника, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи этим летом хочет осуществить трансфер форварда «Манчестер Юнайтед» . Месси уведомил руководство ПСЖ , что он покинет клуб, если португалец присоединится к команде. Лео не хочет играть в одной команде с Криштиану.