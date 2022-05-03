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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Месси уйдёт из ПСЖ, если парижане подпишут Роналду

вчера, 19:33

Нападающий Лионель Месси выдвинул ультиматум руководству ПСЖ.

По данным источника, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи этим летом хочет осуществить трансфер форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Месси уведомил руководство ПСЖ, что он покинет клуб, если португалец присоединится к команде. Лео не хочет играть в одной команде с Криштиану.

Издание отмечает, что Роналду готов выступать в ПСЖ вместе с Месси, для него это не будет проблемой.

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Все комментарии
vedevas_93
vedevas_93
сегодня в 07:39
интересно по какой причине месси беспокоит потенциальный приход роналду?

свои 3 мяча клеморну или любой другой команде из самого низа таблицы все равно будут шансы забить за сезон

странно
ABir
ABir
сегодня в 06:09
Капризы увядающей звезды
Магомедэмин Ибрагимов 1
Магомедэмин Ибрагимов 1 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 02:26
Ты по-моему ошибся из за любви к Моисею ушастых как раз таки у Рона больше их 5 штук 4 за реал 1 за мю у карлика 4
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:53, ред.
Рон туда не при каких раскладах не пойдёт !
vinyardrip
vinyardrip ответ ALBA BARCELONA 21 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:26
Ещё не вечер. Будет и на вашей улице праздник
протон
протон
сегодня в 00:24
Забавно что все пишут, мол, Рональду капризный. А если посчитать количество игроков с кем Месси играть не хочет, то список получится весьма внушительным. И кто после этого примадонна капризная?
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:02
Скорее всего боится уйти на втррой план. На данный момент Мессии не конкрует рону
vinyardrip
vinyardrip ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:57
ржу не могу. удаче песси смесси пике, альбе и пр
vinyardrip
vinyardrip ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:54
Удачи псюнам))
FenixSL
FenixSL ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
вчера в 23:54
ахахахахахах
просто у него рост 150 тоже
поддерживает своих в любом случае
это похвально
хоббиты вперед!!!! кольцо где то рядом!!!!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
вчера в 23:54
У него хвост, поэтому он и есть хвОстун.
vinyardrip
vinyardrip ответ амурец (раскрыть)
вчера в 23:53
Обо.... ался , нет?
FenixSL
FenixSL ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 23:47, ред.
ага
Роналду слишком себя любит?
а синдром Наполеона ни о чем тебе не говорит?)
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:46
малыш недоволен
ай
только вот это не Барселона где пылинки сдувать будут
результат не дает вообще
пора заканчивать и не позориться
R.Carlos.
R.Carlos. ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:15
Учись у Каземиро уважать ненавистных принципиальных соперников из Барселоны
А по поводу золотого мяча - если он не нужен ГнОМИКУ - так пусть отдаст его Левандовски , !!!
амурец
амурец
вчера в 23:08
Ну понятно Месси просто испугался
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:58, ред.
Да да ... Именно хвОстуна. ХвОстуны они такие.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ David Young (раскрыть)
вчера в 22:32
Но кто то из двоих испугался, дал слабину...
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 22:29
Гнилушка испугался прямого сравнения) ультиматумы ставит, это разве мужское поведение?)
qny95h59c4sf
qny95h59c4sf
вчера в 22:05
Весь мир видел картонные мячи карлика. Пускай валит в Аргентину и играет в 4 дивизионе, на большее он не способен.
memphis
memphis
вчера в 21:59
2 старых зажравшихся нарцисса
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:50
Месси не хочет с ним делить раздевалку из-за личных качеств португальца, завистливого хвостуна.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:37
- В природе всё закономерно... Два мощных быка - не могут одновременно "крыть" одну корову. Она просто этого не выдержит, сдохнет. Да и быки передерутся.

- Каждому "быку" - по отдельной "корове"! И всё будет как раньше ... Закон природы, мать его ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:36
Не думаю, что не сыграются. Месси до голов не жадный, гениальный плеймейкер и технарь всех времён и народов ... он будет отгружать Рону на хет-трики и покеры стопудово. По амплуа Рон играет на позиции Суареса, а Месси может быть использован в качестве своей привычной - ложной девятки... поэтому должны сыграться.
mike60
mike60
вчера в 21:17
Читаю ваши комментарии.Удивляюсь,что некоторые называют балластом Роналду.Нехилый балласт.лучший бомбардир МЮ в чемпионате.Да он если перейдет,то выдаст отличный сезон.Он всегда выкладывается на максимум.Он выиграл с МЮ одну лигу чемпионов, с Реалом 4 ЛЧ выиграл.Пользы от него будет в разы больше чем от Месси.Не умоляю великих достижений Месси,его время прошло.Все великие игроки рано или поздно заканчивают.А вот Роналду еще на плаву.Такой же вечный как Ибрагимович.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:16
Ну понятное дело, иначе как он будет объяснять тот факт, что у Рона будет 20+ голов за сезон, а у него 3+, играя в одной команде на равных условиях... При этом он на 3 года младше и при этом ЗМ у него вон сколько.
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 21:13
Теоретически.... да. больше чем интересно. и мне, но по факту так трудно представить...
Хотя говорят и взаимоотношения иногда продаются...
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:11
В том числе в этом и заключается особый интерес, как сыграются, как будут действовать на поле.
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 21:08
Добрый вечер уважаемый!

Оба амбициозны...

Как делить мяч?)

Свары не боитесь?
МAX PAYNE
МAX PAYNE
вчера в 21:07
4 мяча пешехода -левые! Роналду получил один липовый -2013. У пешехода их 4-2010,2012,2019,2021. Роналду 4 мяча выиграл выигрывая трофеи и забивая куча голов.
2008-ЛЧ,АПЛ,ЗБ.
2014-Десима,Кубок.
2016-ЛЧ,ЧЕ.
2017-ЛЛ,ЛЧ.

Месси:
2009-Требл.
2010-полный ноль.ЛЧ у Интера,Аргентина с месси опозорилась 4-0 с Германией на ЧМ. Первый левый мяч отнятый у Снейдера.
2011-Требл.
2012.Роналду ЧИ,Челси ЛЧ.2 левый мяч.
2015-Требл.
2019,2021- Полный ноль и позор в ЛЧ, и 2-8 между ними.
Итого-4 липовых мяча, которые месси получил просрав главные трофеи…
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