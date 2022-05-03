Месси уйдёт из ПСЖ, если парижане подпишут Роналду

Нападающий Лионель Месси выдвинул ультиматум руководству ПСЖ.
По данным источника, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи этим летом хочет осуществить трансфер форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Месси уведомил руководство ПСЖ, что он покинет клуб, если португалец присоединится к команде. Лео не хочет играть в одной команде с Криштиану.
Издание отмечает, что Роналду готов выступать в ПСЖ вместе с Месси, для него это не будет проблемой.
С другой стороны, его идеально дополнит легенда, которая больше половины голевых передач в этом сезоне сделала матчах с "Клермоном" и "Сент-Этьеном" из зоны вылета и всего две - в матчах с первой девяткой. Поэтому КриРо сможет тащить, а Месси уничтожит аутсайдеров предельно жестоко... Ну, по передачам по крайней мере, забивать в Лиге 1 у него роста, наверное, не хватает.
Плюс, если что, в ЛЧ тоже у них не будет трений, КриРо забил в этом сезоне 6 из 6-ти голов с игры, а Месси - 4 из 5-ти с пенальти. Поэтому КриРо будет забивать с игры, а, если что кто заработает пенальти, трудолюбивый аргентинец тут же отработает свою зарплату.
С другой стороны, его идеально дополнит легенда, которая больше половины голевых передач в этом сезоне сделала матчах с "Клермоном" и "Сент-Этьеном" из зоны вылета и всего две - в матчах с первой девяткой. Поэтому КриРо сможет тащить, а Месси уничтожит аутсайдеров предельно жестоко... Ну, по передачам по крайней мере, забивать в Лиге 1 у него роста, наверное, не хватает.
Плюс, если что, в ЛЧ тоже у них не будет трений, КриРо забил в этом сезоне 6 из 6-ти голов с игры, а Месси - 4 из 5-ти с пенальти. Поэтому КриРо будет забивать с игры, а, если что кто заработает пенальти, трудолюбивый аргентинец тут же отработает свою зарплату.
В общем их сложно будет встроить, это не трио МСН, где была дружба между игроками.
Можно взять Салаха, он больше подходит для этой роли, но при условии, если Ливерпуль найдет подходящую замену.
В общем их сложно будет встроить, это не трио МСН, где была дружба между игроками.
Можно взять Салаха, он больше подходит для этой роли, но при условии, если Ливерпуль найдет подходящую замену.