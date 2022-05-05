Родриго вошёл в историю Лиги чемпионов благодаря дублю в ворота «Ман Сити»

Нападающий «Реала» Родриго отметился дублем в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Таким образом, бразилец стал первым футболистом в истории ЛЧ, который оформил дубль в дополнительное ко второму тайму время в плей-офф турнира.
|Реал3 : 1Манчестер Сити
|Закончился в доп. время
Нападающий «Реала» Родриго отметился дублем в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Таким образом, бразилец стал первым футболистом в истории ЛЧ, который оформил дубль в дополнительное ко второму тайму время в плей-офф турнира.