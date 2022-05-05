Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2021/2022

Родриго вошёл в историю Лиги чемпионов благодаря дублю в ворота «Ман Сити»

сегодня, 00:10
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Нападающий «Реала» Родриго отметился дублем в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Таким образом, бразилец стал первым футболистом в истории ЛЧ, который оформил дубль в дополнительное ко второму тайму время в плей-офф турнира.

Все новости
Анчелотти — первый тренер в истории, который 5 раз выходил в финал ЛЧ
Сегодня, 00:49
Бензема забил 43 гола за 43 матча в нынешнем сезоне
Сегодня, 00:27
Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня, 00:18
Родриго повторил достижение Лукаса Моуры
Сегодня, 00:01
Марез стал рекордсменом «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов
Вчера, 23:43
«Локомотив» получил девятую красную карточку в этом сезоне
Вчера, 21:14
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:00
Родриго классно вошёл в игру.
амурец
амурец
сегодня в 02:34
просто молодец
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:26
Родриго вышел и выиграл Манчестер Сити.
bublikyo
bublikyo
сегодня в 00:50
Сульшер на минималках
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 