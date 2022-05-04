Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2021/2022

«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал КЕЧ/ЛЧ

вчера, 07:59

«Ливерпуль» в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов.

Любопытно, что из девяти предыдущих финалов «красные» выиграли шесть.

Чаще «Ливерпуля» в финал главного еврокубка выходили лишь «Реал» (16), «Милан» и «Бавария» (11).

Все новости
Анчелотти — первый тренер в истории, который 5 раз выходил в финал ЛЧ
Сегодня, 00:49
Бензема забил 43 гола за 43 матча в нынешнем сезоне
Сегодня, 00:27
Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня, 00:18
Родриго вошёл в историю Лиги чемпионов благодаря дублю в ворота «Ман Сити»
Сегодня, 00:10
Родриго повторил достижение Лукаса Моуры
Сегодня, 00:01
Марез стал рекордсменом «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов
Вчера, 23:43
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:22
Отличный результат
msa79
msa79 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:11
Вильяреал проходной? Это вы Ювентусу и Баварии расскажите 😀. Соглашусь только по Бенфике, но это жребий.
Уж кому посочувствовать надо так это Реалу, вот у кого соперники, так соперники, на каждой стадии плей офф.
Муслим90
Муслим90
вчера в 12:52
Атлетико и Интер на одном уровне. Интер действующий чемпион тоже. Бенфика и спортинг тоже один уровень. Единственное Реал сильнее Вильярреала.
Michael Myers95
Michael Myers95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:10
Интер уж точно лучше Спортинга и того же Атлетико
Elliada
Elliada ответ Michael Myers95 (раскрыть)
вчера в 11:51
У МС только Реал нормальный соперник? У Ливерпуля нормальных вообще не было. Все проходные. Вильярреал даже МЮ обыгрывал
David Young
David Young ответ Michael Myers95 (раскрыть)
вчера в 11:41
Это правда.
Michael Myers95
Michael Myers95 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 11:36
Конкретно этот сезон они проводят слабее, чем предыдущие
David Young
David Young ответ Michael Myers95 (раскрыть)
вчера в 11:28
Атлетико Мадрид на очень слабый клуб, на мой взгляд.
Michael Myers95
Michael Myers95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:24
Интер чемпион Италии, явно сильнее Спортинга, который пропустил 8 мячей от Аякса в группе. Спортинг не играл в плей офф ЛЧ 13 лет. Что касается Атлетико, то Ливерпуль их дважды обыграл в группе и Атлетико сейчас очень слабый. У Сити только Реал нормальный соперник.
swed27
swed27
вчера в 10:03
Седьмой титул будет взять очень тяжело
Elliada
Elliada ответ Муслим90 (раскрыть)
вчера в 09:44
У МС в соперниках были - Спортинг, чемпион Португалии; Атлетико, чемпион Испании; Реал Мадрид, нынешний чемпион Испании и многократный победитель ЛЧ

У Ливерпуля - Интер, который в первый раз вышел в плей-офф за 10 лет, Бенфика, 3-я команда чемпионата Португалии, Вильярреал, который второй раз в своей истории добрался до полуфинала ЛЧ.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:31
Клоп дает жару !
Муслим90
Муслим90 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 08:44
А у Сити кроме Реала кто из сильных был? Да и кто виноват что Бавария не прошла дальше.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:39
В финале будет нелегко, кто бы соперником не был.
Elliada
Elliada
вчера в 08:34
Соперники в плей-офф были проходные
протон
протон
вчера в 08:19
Ливерпуль без сомнения самый легендарный клуб Англии!
lotsman
lotsman
вчера в 08:05
Хотели победить и победили.
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:04
Поздравления болельщикам Ливерпуля по этому случаю
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 