«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал КЕЧ/ЛЧ

«Ливерпуль» в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов.
Любопытно, что из девяти предыдущих финалов «красные» выиграли шесть.
Чаще «Ливерпуля» в финал главного еврокубка выходили лишь «Реал» (16), «Милан» и «Бавария» (11).
«Ливерпуль» в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов.
Любопытно, что из девяти предыдущих финалов «красные» выиграли шесть.
Чаще «Ливерпуля» в финал главного еврокубка выходили лишь «Реал» (16), «Милан» и «Бавария» (11).
Уж кому посочувствовать надо так это Реалу, вот у кого соперники, так соперники, на каждой стадии плей офф.
Уж кому посочувствовать надо так это Реалу, вот у кого соперники, так соперники, на каждой стадии плей офф.
У Ливерпуля - Интер, который в первый раз вышел в плей-офф за 10 лет, Бенфика, 3-я команда чемпионата Португалии, Вильярреал, который второй раз в своей истории добрался до полуфинала ЛЧ.
У Ливерпуля - Интер, который в первый раз вышел в плей-офф за 10 лет, Бенфика, 3-я команда чемпионата Португалии, Вильярреал, который второй раз в своей истории добрался до полуфинала ЛЧ.