«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал КЕЧ/ЛЧ

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вчера, 07:59

«Ливерпуль» в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов.

Любопытно, что из девяти предыдущих финалов «красные» выиграли шесть.

Чаще «Ливерпуля» в финал главного еврокубка выходили лишь «Реал» (16), «Милан» и «Бавария» (11).