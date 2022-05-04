У Рульи больше всех результативных ошибок среди игроков топ-5 лиг

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вчера, 08:54

Голкипер «Вильярреала» в матче с «Ливерпулем» пропустил два гола между ног, еще один – после ошибки на выходе.

Любопытно, что в этом сезоне аргентинец совершил больше всех результативных ошибок (5) среди игроков топ-5 лиг Европы, Лиги чемпионов и Лиги Европы.