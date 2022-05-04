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У Рульи больше всех результативных ошибок среди игроков топ-5 лиг

вчера, 08:54
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи в матче с «Ливерпулем» пропустил два гола между ног, еще один – после ошибки на выходе.

Любопытно, что в этом сезоне аргентинец совершил больше всех результативных ошибок (5) среди игроков топ-5 лиг Европы, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:35
нечего всех собак вешать на Рульи
во втором тайме когда Ливерпуль начал играть вся желтая команда сдулась красные всё равно прошли бы в финал
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:23
А как у него защита играла в тех моментах?
1 984
1 984
вчера в 10:01
Подвёл команду.
протон
протон
вчера в 09:28
Как говорится, вратарь -половина команды. Тот же Ливерпуль свое время пострадал от ошибок Кариуса, а начал выигрывать турниры после покупки Аллисона..
Проблема Рульи в том, что это чисто вратарь куража, если он поймает волну с первых минут, то это стена, если нет, то все, это проходной двор
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:22
Не топовый вратарь.
drug01
drug01
вчера в 09:21
Такой результат
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
ДАША Д, beefs, Диванные войска, vinyardrip, Варвар7, BreezeCOOL больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 36. Поздравляем! Лига чемпионов 2021/2022
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