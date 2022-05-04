У Рульи больше всех результативных ошибок среди игроков топ-5 лиг

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи в матче с «Ливерпулем» пропустил два гола между ног, еще один – после ошибки на выходе.
Любопытно, что в этом сезоне аргентинец совершил больше всех результативных ошибок (5) среди игроков топ-5 лиг Европы, Лиги чемпионов и Лиги Европы.
во втором тайме когда Ливерпуль начал играть вся желтая команда сдулась красные всё равно прошли бы в финал
во втором тайме когда Ливерпуль начал играть вся желтая команда сдулась красные всё равно прошли бы в финал
Проблема Рульи в том, что это чисто вратарь куража, если он поймает волну с первых минут, то это стена, если нет, то все, это проходной двор
Проблема Рульи в том, что это чисто вратарь куража, если он поймает волну с первых минут, то это стена, если нет, то все, это проходной двор