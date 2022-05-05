Гвардиола в 6-й раз уступил в полуфинале Лиги чемпионов в качестве тренера

«Ман Сити» проиграл «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов.
Любопытно, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола проиграл уже шесть полуфинальных противостояний в этом турнире в течение тренерской карьеры.
Ранее специалист вылетал на данном этапе в 2010 и 2012 году с «Барселоной», а также с 2014-го по 2016-й с «Баварией».
А так в овертайме Сити забрал мяч, но не знал что с ним делать.
И почему Диаш не побежал в штрафную в овертайме? Обычно Рамос и Пике всегда становятся дополнительными нападающими в последние минуты, когда их команда проигрывает.
А так в овертайме Сити забрал мяч, но не знал что с ним делать.
И почему Диаш не побежал в штрафную в овертайме? Обычно Рамос и Пике всегда становятся дополнительными нападающими в последние минуты, когда их команда проигрывает.