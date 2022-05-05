Гвардиола в 6-й раз уступил в полуфинале Лиги чемпионов в качестве тренера

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вчера, 10:00

«Ман Сити» проиграл «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов.

Любопытно, что наставник «горожан» проиграл уже шесть полуфинальных противостояний в этом турнире в течение тренерской карьеры.

Ранее специалист вылетал на данном этапе в 2010 и 2012 году с «Барселоной», а также с 2014-го по 2016-й с «Баварией».