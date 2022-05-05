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Гвардиола в 6-й раз уступил в полуфинале Лиги чемпионов в качестве тренера

вчера, 10:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

«Ман Сити» проиграл «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов.

Любопытно, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола проиграл уже шесть полуфинальных противостояний в этом турнире в течение тренерской карьеры.

Ранее специалист вылетал на данном этапе в 2010 и 2012 году с «Барселоной», а также с 2014-го по 2016-й с «Баварией».

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:56
Для Гвардиолы это вообще много.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:54
И его называют лучшим тренером современности
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:44
Не везет ему в ЛЧ.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 12:37
Да,писал но ошибся я капитально,так как Гвардиола не способен руководить в супер ответственных матчах а в игре с Ливерпулем шансы равны совершенно.
Распиаренный в пустую тренер.Сильные тренера побеждают именно в таких играх.
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:33
Нету у Гвардиолы Хави и Иньесты
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:32
Гвардиола проиграл 6 полуфиналов ЛЧ
Самое главное здесь что он проиграл 2 из них Реалу и Анчелотти!
5h2g4aqh865g
5h2g4aqh865g
вчера в 12:10
    alexamit
    alexamit
    вчера в 11:47
    Физрук всегда физрук!
    eleven LC
    eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 11:40, ред.
    Привет Альба!
    Так ты же недавно писал здесь что уверен в том что Гвардиола выиграет Реал с разницей в два мяча в Мадриде
    А получилось с точностью но наоборот!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 11:34
    А ХавИньеста и боевой пес Пуйоль там рядом стояли, пока Месси глумился над соперниками.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 11:25
    Заслуга Месси в основном,что Гвардиола как тренер заваевывал с Барсой кубок ЛЧ,тренер он не сильнейший а чуть ниже этого.Ведя в конце игры в счете и пропускать два это позор для него.Они и чемпионами не станут.
    feris1
    feris1
    вчера в 11:04
    Это пэпкино проклятье)))))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
    вчера в 11:02
    В овертайме Пеп уже выпустил на поле всяких Зинченко и Фернандиньо, убрал тащера (относительного, конечно, по задумке Пепы в МС нет тащеров, а есть машина) и там трудно было что-то сделать, он ведь и против "Челси" выпустил Зину зачем-то, хотя этот парень чисто для дежурного доминирования над "Норвичами", но не плей-офф ЛЧ.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:01
    Не везет,бывает.
    протон
    протон
    вчера в 10:55
    Вот почему у Пепа нет плана б? То есть обычного центрального нападающего, который умеет играть в штрафной соперника. Не надо от него требовать прессинга и прочих современных атрибутов. Просто его выпускать в конце таких матчей и навешивать, простреливать на него.
    А так в овертайме Сити забрал мяч, но не знал что с ним делать.
    И почему Диаш не побежал в штрафную в овертайме? Обычно Рамос и Пике всегда становятся дополнительными нападающими в последние минуты, когда их команда проигрывает.
    Loko57
    Loko57
    вчера в 10:34
    Сейчас ещё Ливерпуль их в чемпионате опрокинет и сушите весла))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 10:30
    Ну все, Пеппа теперь только увольнять !
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 10:22
    Пеп превратился в безнадёжного полуфинального неудачника!
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler
    вчера в 10:22
    Приятная статистика.
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 10:21
    ну как там тики така?
    ахахахахахах
    в дополнительное время правда начались глухие забросы в штрафную
    видать судьи опять виноваты
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:13
    Он просто неудачник...
    monah-10
    monah-10
    вчера в 10:11
    Никогда МС не видать ушастого, как своих ушей.
    амурец
    амурец
    вчера в 10:08
    не удивительно
    Aris
    Aris
    вчера в 10:07
    Академичная игра без насилия и хамства! Судья разрешил то, что нужно было Реалу! ХАОС на поле!
    David Young
    David Young
    вчера в 10:05
    Не самая приятная статистика.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:02
    На рекорд идёт?))
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