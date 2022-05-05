Испанские клубы выиграли все последние финалы еврокубков против неиспанских

С 2001 года испанские команды 16 раз играли в финалах еврокубков против неиспанских коллективов. Во всех этих матчах команды из Испании одерживали победу. 7 раз испанцы побеждали неиспанские клубы в ЛЧ, 9 раз — в Лиге Европы.
Отметим, что в сезоне 2000/01 сразу две испанские команды уступили неиспанским в финалах еврокубков. «Валенсия» в ЛЧ по пенальти проиграла «Баварии», а «Алавес» уступил со счетом 4:5 «Ливерпулю» в Лиге Европы.
Матч финала Лиги чемпионов текущего сезона между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад-де-Франс».
посмотрим-увидим, что принесёт вечер 28 мая
посмотрим-увидим, что принесёт вечер 28 мая
Значит испанские клубы лучше и сильнее всегда!
Значит испанские клубы лучше и сильнее всегда!
https://www.soccer.ru/users/elliada
Посмотрим удастся ли Ливерпулю прервать эту серию.
https://www.soccer.ru/users/elliada
Посмотрим удастся ли Ливерпулю прервать эту серию.
По мне кажется был сильнее всех ПСЖ. Челси забивал из-за ошибок обороны Реала. Именно с ПСЖ реализация Реала была очень хорошей.
По мне кажется был сильнее всех ПСЖ. Челси забивал из-за ошибок обороны Реала. Именно с ПСЖ реализация Реала была очень хорошей.
ПСЖ точно не пройдут
не ну...с Челси все понятно
ну МС точно выиграет то!
ПСЖ точно не пройдут
не ну...с Челси все понятно
ну МС точно выиграет то!