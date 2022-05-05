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Испанские клубы выиграли все последние финалы еврокубков против неиспанских

вчера, 09:15
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал28.05.2022 Не начался

С 2001 года испанские команды 16 раз играли в финалах еврокубков против неиспанских коллективов. Во всех этих матчах команды из Испании одерживали победу. 7 раз испанцы побеждали неиспанские клубы в ЛЧ, 9 раз — в Лиге Европы.

Отметим, что в сезоне 2000/01 сразу две испанские команды уступили неиспанским в финалах еврокубков. «Валенсия» в ЛЧ по пенальти проиграла «Баварии», а «Алавес» уступил со счетом 4:5 «Ливерпулю» в Лиге Европы.

Матч финала Лиги чемпионов текущего сезона между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад-де-Франс».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:03
все серии небесконечны и всегда заканчиваются..
посмотрим-увидим, что принесёт вечер 28 мая
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:59
Салах знает об этом? А то он говорил, что ждёт сливок в финале, хочет взять реванш.
Значит испанские клубы лучше и сильнее всегда!
David Young
David Young ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 12:46
Добрый день.
https://www.soccer.ru/users/elliada

Посмотрим удастся ли Ливерпулю прервать эту серию.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 12:40
Вы главное потом не пропадайте. А то вот Эллиаду уже 2 дня как ищут всем соккером.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Cympak-05 (раскрыть)
вчера в 11:19
Извиняюсь случайно нажал на игнор.
По мне кажется был сильнее всех ПСЖ. Челси забивал из-за ошибок обороны Реала. Именно с ПСЖ реализация Реала была очень хорошей.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 10:57
Финал будет очень интересный. Опять фаворитом будет не Реал.... Ну если по делу из всех соперников Реала только Челси был сильнее их. ( но проблема Челси в этом сезоне не стабильность ) Остальные равные
ОПС
ОПС
вчера в 10:51
Посмотрим, что из этого выйдет сейчас.
FenixSL
FenixSL ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 10:23
да да
ПСЖ точно не пройдут
не ну...с Челси все понятно
ну МС точно выиграет то!
FenixSL
FenixSL ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 10:22
это потому что ты так решил?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:07
16 раз с 2001 года выигрывали испанцы в финале у неиспанцев? Лень проверять, но возможно где-то ошибка или я неправильно понял
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:23
Пора Ливерпулю нарушить эту тенденцию.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 09:16
Будет исключение.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:15
Посмотрим что получится в этот раз
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