Испанские клубы выиграли все последние финалы еврокубков против неиспанских

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вчера, 09:15

С 2001 года испанские команды 16 раз играли в финалах еврокубков против неиспанских коллективов. Во всех этих матчах команды из Испании одерживали победу. 7 раз испанцы побеждали неиспанские клубы в ЛЧ , 9 раз — в Лиге Европы.

Отметим, что в сезоне 2000/01 сразу две испанские команды уступили неиспанским в финалах еврокубков. «Валенсия» в ЛЧ по пенальти проиграла «Баварии», а «Алавес» уступил со счетом 4:5 «Ливерпулю» в Лиге Европы.

Матч финала Лиги чемпионов текущего сезона между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад-де-Франс».