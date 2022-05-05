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Бензема забил 43 гола за 43 матча в нынешнем сезоне

сегодня, 00:27
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился забитым голом в полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Таким образом, француз забил 43 гола за 43 матча во всех турнирах в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:11
Бенз вне конкуренции в этом сезоне
Gahi
Gahi
сегодня в 06:01
Отличный результат Карима Бензема, но главный гол этого сезона пока, это камбэк победный гол в матче против Манчестер Сити. Удачи
stanichnik
stanichnik
сегодня в 03:03
Однозначно лучший футболист этого года!
амурец
амурец
сегодня в 02:32
Бензема несомненно уже заслужил ЗМ, но вот вопрос будет ли вручение ЗМ по заслугам, всякое может быть, прошлый год самый свежий пример
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 02:28
После клоунады в прошлом году я не удивлюсь если и в этом году ЗМ отдадут Месси за 3-4 гола в Лиге1 :D
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:07
Лучший бомбардир Лиги Чемпионов УЕФА и Ла Лиги. Лучший нападающий Лиги Чемпионов УЕФА и Ла Лиги. Лучший игрок Лиги Чемпионов УЕФА и Ла Лиги. Самый ценный игрок Лиги Чемпионов УЕФА и Ла Лиги. Лучший игрок сборной Франции.
Кто сможет отрицать эти факты?
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:57
золотой мяч приклеен к ногам карлика
терпилы за него и голосуют такие же как он

хоть 143
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:50
Бензема забил 43 гола за 43 матча в нынешнем сезоне .
Супер Карим , Супер голеодор !
ZedZipper
ZedZipper ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:49
Я бы мог написать, что если они сейчас мяч не отдадут Кариму - это будет выстрел себе в ногу, после которого они не смогут оправиться. Но мы все видели, что было в прошлом году :)
drug01
drug01
сегодня в 00:44
Лучший игрок года
протон
протон
сегодня в 00:32
Результаты голосования за ЗМ мы обычно узнаем после матча Аргентина - Боливия. Бензема пусть и дальше забивает десятки голов каким-то топ-клубам европы и чемпионата Испании.
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