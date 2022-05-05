Бензема забил 43 гола за 43 матча в нынешнем сезоне .

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился забитым голом в полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Таким образом, француз забил 43 гола за 43 матча во всех турнирах в нынешнем сезоне.
|Реал3 : 1Манчестер Сити
|Закончился в доп. время
Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился забитым голом в полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Таким образом, француз забил 43 гола за 43 матча во всех турнирах в нынешнем сезоне.
Кто сможет отрицать эти факты?
Кто сможет отрицать эти факты?
терпилы за него и голосуют такие же как он
хоть 143
терпилы за него и голосуют такие же как он
хоть 143
Супер Карим , Супер голеодор !
Супер Карим , Супер голеодор !