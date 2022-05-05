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Анчелотти — первый тренер в истории, который 5 раз выходил в финал ЛЧ

сегодня, 00:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов.

Таким образом, наставник «сливочных» Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, который сумел пять раз выйти в финал ЛЧ.

По четыре выхода в финал Лиги чемпионов имеют Алекс Фергюсон, Марчелло Липпи и Юрген Клопп.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:28
Великий тренер и клуб великий!
Матч Ливерпуль - Реал очень принципиальный для каждой из сторон....
Для Ливерпуля это шанс взять реванш за поражение в Киевском финале
А для Анчи будет шанс взять реванш за Стамбульское фиаско с Миланом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:11
Эх, его бы в Зенит или БАТЭ! Хотя бы разик в финал вывел бы.
Так не сможет же, команды не богатые.
Вывод: с денежными мешками не так и сложно выходить в финалы...
sv_1969
sv_1969 ответ bublikyo (раскрыть)
сегодня в 06:12
Её ещё надо добыть. Хотя финал будет огонь.
ABir
ABir
сегодня в 06:00
Желаем Победы в финале!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:35
Отличная работа
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:04
Молодец папа Карло
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:26
Пять раз
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:22, ред.
Проиграл один раз (в Стамбуле). И то, по своей же глупой ошибке, ведя в счёте 3-0, после первого тайма. Кстати, проиграл он как раз таки Ливерпулю.
creamboy
creamboy
сегодня в 01:41
Без лишних слов
Просто великий Карло Анчелотти!
Predator94
Predator94
сегодня в 01:05
Топ
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:00
Анчелотти — первый тренер в истории, который 5 раз выходил в финал ЛЧ .

Анчелотти рекордсмен , выходит в финал Лиги Чемпионов !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:57
Великий тренер с величайщим клубом!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:56
Но написано неправильно, "Реал" не выходил, он выполз, цепляясь зубами, ногтями, пиная соперников изо всех сил, которые, кажется, откуда берутся.

Три (!!!) волевые победы - против ПСЖ во втором матче, против "Челси", проигрывая дома 0-3, с гениальной передачей Модрича, против МС на последних секундах.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:54
Дай пять!
bublikyo
bublikyo
сегодня в 00:54
победа сделает Анчелотти абсолютным рекордсменом с 4мя кубками Чемпионов
UncleZack
UncleZack
сегодня в 00:52
Великий Дон Карло!!!
karnager
karnager
сегодня в 00:50, ред.
Папа Карло, Дон всех Донов
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