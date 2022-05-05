Анчелотти — первый тренер в истории, который 5 раз выходил в финал ЛЧ .

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сегодня, 00:49

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов.

Таким образом, наставник «сливочных» стал первым тренером в истории, который сумел пять раз выйти в финал ЛЧ .

По четыре выхода в финал Лиги чемпионов имеют , и .