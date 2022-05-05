Анчелотти — первый тренер в истории, который 5 раз выходил в финал ЛЧ .

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов.
Таким образом, наставник «сливочных» Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, который сумел пять раз выйти в финал ЛЧ.
По четыре выхода в финал Лиги чемпионов имеют Алекс Фергюсон, Марчелло Липпи и Юрген Клопп.
Матч Ливерпуль - Реал очень принципиальный для каждой из сторон....
Для Ливерпуля это шанс взять реванш за поражение в Киевском финале
А для Анчи будет шанс взять реванш за Стамбульское фиаско с Миланом
Матч Ливерпуль - Реал очень принципиальный для каждой из сторон....
Для Ливерпуля это шанс взять реванш за поражение в Киевском финале
А для Анчи будет шанс взять реванш за Стамбульское фиаско с Миланом
Так не сможет же, команды не богатые.
Вывод: с денежными мешками не так и сложно выходить в финалы...
Так не сможет же, команды не богатые.
Вывод: с денежными мешками не так и сложно выходить в финалы...
Просто великий Карло Анчелотти!
Просто великий Карло Анчелотти!
Анчелотти рекордсмен , выходит в финал Лиги Чемпионов !
Анчелотти рекордсмен , выходит в финал Лиги Чемпионов !
Три (!!!) волевые победы - против ПСЖ во втором матче, против "Челси", проигрывая дома 0-3, с гениальной передачей Модрича, против МС на последних секундах.
Три (!!!) волевые победы - против ПСЖ во втором матче, против "Челси", проигрывая дома 0-3, с гениальной передачей Модрича, против МС на последних секундах.