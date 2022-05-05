Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов !

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился забитым голом в полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Этот мяч стал для француза десятым в нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ. Таким образом, Бензема повторил рекорд Криштиану Роналду по голам в плей-офф турнира за один сезон.
Португалец забил 10 голов в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2016/17, тоже выступая за «Реал».
Это же голеодорище Бенземанище !!!)
Это же голеодорище Бенземанище !!!)
но сделает это в 50!
но сделает это в 50!
А в финале еще и побьет.
А в финале еще и побьет.
Рекордs' Man ! ☝️👍✊️
Рекордs' Man ! ☝️👍✊️
Ждемс.
Ждемс.
Реал реально величайший клуб
Реал реально величайший клуб
он очень расстроится
он очень расстроится