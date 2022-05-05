Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов !

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сегодня, 00:18

Нападающий «Реала» отметился забитым голом в полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Этот мяч стал для француза десятым в нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ . Таким образом, Бензема повторил рекорд по голам в плей-офф турнира за один сезон.

Португалец забил 10 голов в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2016/17, тоже выступая за «Реал».