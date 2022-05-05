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Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 00:18
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился забитым голом в полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Этот мяч стал для француза десятым в нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ. Таким образом, Бензема повторил рекорд Криштиану Роналду по голам в плей-офф турнира за один сезон.

Португалец забил 10 голов в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2016/17, тоже выступая за «Реал».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:13
Надеюсь обойдёт
амурец
амурец
сегодня в 02:29
очень надеюсь, что Бензема побьёт этот рекорд
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:04
Очень рад за Карима Бензема! Надеюсь, что он превзойдет рекорд Роналду по голам за сезон в ЛЧ (17 голов)!!! Успехов Кариму Бензема!!! Очень надеюсь, что он сделает в финале хет-трик или хотя бы дубль!!!
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:08
Добра дружище. ✊️
Это же голеодорище Бенземанище !!!)
FenixSL
FenixSL ответ vedevas_93 (раскрыть)
сегодня в 01:06
ахахахахахаха
но сделает это в 50!
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:05, ред.
Доброго Здоровья!
А в финале еще и побьет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:54
Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов !


Рекордs' Man ! ☝️👍✊️
TASKMASTER
TASKMASTER
сегодня в 00:30
А пешехода и рядом нет)))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:29
Похоже кто то рано в победу поверил, забыв , что Реал неоднократно вытаскивал матчи в ЛЧ на последних минутах. Малейшее расслабление и МС наказан. Плюс очень сомнительные замены провел Гвардиола. Осталось пять минут.
Ждемс.
протон
протон
сегодня в 00:26
Какой матч я смотрю!!
Реал реально величайший клуб
vedevas_93
vedevas_93
сегодня в 00:22, ред.
вот карим конечно подставил рона, если выйдут в финал и побьет рекорд, роналду до 45 лет играть придется чтобы попытаться обновить

он очень расстроится
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