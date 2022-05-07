Радченко: «Было бы интересно увидеть Дзюбу и Азмуна снова вместе»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слухи о возможном переходе Артема Дзюбы в «Байер».
Сейчас много разных слухов вокруг Дзюбы. Вроде вчера велись переговоры с «Црвеной Звездой». Видимо, интерес к Артему есть. Наверное, другие клубы также интересуются Дзюбой, потому что он является лучшим бомбардиром последних лет не только в российском чемпионате, но и в сборной. Все будет зависеть от его решения.
Сейчас в спорт влезло очень много политики. Мы понимаем, какая сейчас обстановка с российским спортом. Конечно, Артему будет очень тяжело уехать в «Байер».
Было бы интересно увидеть Дзюбу и Азмуна снова вместе. В «Зените» они очень здорово функционировали.
Думаю, написали , что он бывший игрок именно Зенита, чтобы как то оправдать, почему выложили его мнение по поводу Дзюбы
Думаю, написали , что он бывший игрок именно Зенита, чтобы как то оправдать, почему выложили его мнение по поводу Дзюбы
Какой Байер, это даже не смешно...
Какой Байер, это даже не смешно...
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Помню Радченко игроком Спартака и некоторых европейских клубов, но никак не игроком звенита.
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Помню Радченко игроком Спартака и некоторых европейских клубов, но никак не игроком звенита.
А в данной ситуации - это вообще моветон....
А в данной ситуации - это вообще моветон....