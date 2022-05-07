Радченко: «Было бы интересно увидеть Дзюбу и Азмуна снова вместе»

Бывший игрок «Зенита» отреагировал на слухи о возможном переходе в «Байер».

Сейчас много разных слухов вокруг Дзюбы. Вроде вчера велись переговоры с «Црвеной Звездой». Видимо, интерес к Артему есть. Наверное, другие клубы также интересуются Дзюбой, потому что он является лучшим бомбардиром последних лет не только в российском чемпионате, но и в сборной. Все будет зависеть от его решения.

Сейчас в спорт влезло очень много политики. Мы понимаем, какая сейчас обстановка с российским спортом. Конечно, Артему будет очень тяжело уехать в «Байер».

Было бы интересно увидеть Дзюбу и Азмуна снова вместе. В «Зените» они очень здорово функционировали.