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Радченко: «Было бы интересно увидеть Дзюбу и Азмуна снова вместе»

вчера, 19:03

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слухи о возможном переходе Артема Дзюбы в «Байер».

Сейчас много разных слухов вокруг Дзюбы. Вроде вчера велись переговоры с «Црвеной Звездой». Видимо, интерес к Артему есть. Наверное, другие клубы также интересуются Дзюбой, потому что он является лучшим бомбардиром последних лет не только в российском чемпионате, но и в сборной. Все будет зависеть от его решения.

Сейчас в спорт влезло очень много политики. Мы понимаем, какая сейчас обстановка с российским спортом. Конечно, Артему будет очень тяжело уехать в «Байер».

Было бы интересно увидеть Дзюбу и Азмуна снова вместе. В «Зените» они очень здорово функционировали.

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Все комментарии
Мés que un сlub
Мés que un сlub ответ brooks (раскрыть)
вчера в 22:25
Он и в Зените и в Спартаке сыграл примерно одинаковое количество матчей
Думаю, написали , что он бывший игрок именно Зенита, чтобы как то оправдать, почему выложили его мнение по поводу Дзюбы
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:55
Агент хочет пристроить клиента который с "большим пробегом" и счетчик назад не отмотать...
Какой Байер, это даже не смешно...
brooks
brooks
вчера в 20:13
Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко
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Помню Радченко игроком Спартака и некоторых европейских клубов, но никак не игроком звенита.
Чист
Чист
вчера в 20:04
слухи - скорее всего приснилось - это вернее будет
112910415
112910415
вчера в 19:50
Важно, чтобы дети этого не увидели
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:40
Не верю, чтобы Дзюба был нужен Байеру!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:31
Увидеть снова в раздевалке)
Брулин
Брулин
вчера в 19:19
Пусть лучше дома на лавке трофеи собирает, он же за ними и приезжал, чем портит атмосферу в хорошем коллективе
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:16
Подглядывание - не есть продукт хорошего воспитания....
А в данной ситуации - это вообще моветон....
Parma1972
Parma1972
вчера в 19:14
Вместе их увидим только на фото- видео🤣
smitt
smitt
вчера в 19:11
Шумиху подняли вокруг Зюбы. Никому он не упал, в Тулу поедет, не далее.
Любoмир
Любoмир
вчера в 19:06
Думаю, что это уже не реально
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