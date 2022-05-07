Ерохин: «Чемпион не имеет права опускать руки»

Полузащитник «Зенита» после победы над «Химками» в РПЛ (1:0) рассказал о планах команды на остаток сезона.

Хорошо, что последнюю игру на домашнем стадионе смогли выиграть. Отпраздновали вместе с болельщиками. Очень круто с «Виражом» отметили. Большое спасибо болельщикам за поддержку! Команду ещё раз с чемпионством! Все очень рады и довольны.

Как находить мотивацию на оставшиеся матчи? Так же, как и сегодня, когда все бились и старались. Матчи со «Спартаком» всегда принципиальные. И с «Нижним Новгородом» будем выходить и играть. Чемпион не имеет права опускать руки, даже в оставшихся матчах показывать не тот футбол, который должен быть.