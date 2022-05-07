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Ерохин: «Чемпион не имеет права опускать руки»

вчера, 20:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после победы над «Химками» в РПЛ (1:0) рассказал о планах команды на остаток сезона.

Хорошо, что последнюю игру на домашнем стадионе смогли выиграть. Отпраздновали вместе с болельщиками. Очень круто с «Виражом» отметили. Большое спасибо болельщикам за поддержку! Команду ещё раз с чемпионством! Все очень рады и довольны.

Как находить мотивацию на оставшиеся матчи? Так же, как и сегодня, когда все бились и старались. Матчи со «Спартаком» всегда принципиальные. И с «Нижним Новгородом» будем выходить и играть. Чемпион не имеет права опускать руки, даже в оставшихся матчах показывать не тот футбол, который должен быть.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:59
Заголовок звучит двояко,Зюбу подкололи?
Tostao
Tostao
вчера в 22:17
"Чемпион не имеет права опускать руки" - Дзюба полностью поддерживает этот призыв.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 20:44
1:0 счет.
старина
старина
вчера в 20:35
Ты бы это под знаменитым видео с дзюбой лучше написал
beefs
beefs
вчера в 20:34
чемпиону чемпионскую игру...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:32
Да какие проблемы.
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