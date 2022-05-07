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Колосков: «Я бы назвал это деградацией волгоградского футбола»

вчера, 19:44

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился досадой по поводу вылета «Ротора» в ФНЛ-2.

Понимаете, легче всего сказать, что это позор. Мы же не знаем, что происходит в Волгограде. Если бы было стабильное финансирование, стабильная работа школы и академии, и на этом фоне всё разводилось — тогда бы это был позор. Сейчас же мы много не знаем. Я бы назвал это деградацией волгоградского футбола.

Я считаю, что этот результат — провал работы местных органов управления футболом, прежде всего. Они упустили тот колоссальнейший опыт, который был в своё время. В Волгограде в целом, в «Роторе» в частности. Команда играла в европейских кубках, народ ходил на футбол битком. Были игроки, которые являлись кандидатами в сборную. Как только Горюнов ушёл, то постепенно утратился контакт с руководством области, потом контакт, видимо, внутри футбольной семьи. Всё это постепенно привело к такому печальному результату.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:48
Не забыл бы ещё упомянуть, как его структуры , такие как РФС , душили всегда такие клубы как Ротор и Алания. Судейский произвол в 90-х годах, выдуманный золотой матч на ходу и т.д. Московские клубы были гегемонами. Потом Зенит добрался до административного ресурса и сдвинул уже москвичей.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:46
Даа,ситуация не приятная!
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