Колосков: «Я бы назвал это деградацией волгоградского футбола»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился досадой по поводу вылета «Ротора» в ФНЛ -2.

Понимаете, легче всего сказать, что это позор. Мы же не знаем, что происходит в Волгограде. Если бы было стабильное финансирование, стабильная работа школы и академии, и на этом фоне всё разводилось — тогда бы это был позор. Сейчас же мы много не знаем. Я бы назвал это деградацией волгоградского футбола.

Я считаю, что этот результат — провал работы местных органов управления футболом, прежде всего. Они упустили тот колоссальнейший опыт, который был в своё время. В Волгограде в целом, в «Роторе» в частности. Команда играла в европейских кубках, народ ходил на футбол битком. Были игроки, которые являлись кандидатами в сборную. Как только Горюнов ушёл, то постепенно утратился контакт с руководством области, потом контакт, видимо, внутри футбольной семьи. Всё это постепенно привело к такому печальному результату.