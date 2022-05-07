Салихова: «Страна будет болеть против „Зенита“ в матче со „Спартаком“»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение показать матч между этими клубами в кинотеатрах.

Такое ощущение, что «Зенит» существует ради игр против «Спартака». Даже в кинотеатрах будут матч показывать. Явный пунктик.

Разница в том, что на «Спартак» в кино пошли бы на каждый матч. А на «Зенит» – только ради «Спартака».

При этом надо отдавать отчет, что против «Зенита» будет болеть страна. Накануне предлагаю включить «Залечь на дно в Брюгге».