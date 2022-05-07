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Салихова: «Страна будет болеть против „Зенита“ в матче со „Спартаком“»

вчера, 19:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение показать матч между этими клубами в кинотеатрах.

Такое ощущение, что «Зенит» существует ради игр против «Спартака». Даже в кинотеатрах будут матч показывать. Явный пунктик.

Разница в том, что на «Спартак» в кино пошли бы на каждый матч. А на «Зенит» – только ради «Спартака».

При этом надо отдавать отчет, что против «Зенита» будет болеть страна. Накануне предлагаю включить «Залечь на дно в Брюгге».

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:09
О как, сразу видно что тетя болеет головой, ни поклонник Зенмта не разу, но за Спартак болеть тоже как то не хочется
FenixSL
FenixSL
сегодня в 01:07
а разумнее болеть сразу против всех
здесь нет футбол
только обманывают себя люди, уповая на историю)
wowikb
wowikb
вчера в 23:47
Примитивная озлобленная бабенка...
multiscan
multiscan
вчера в 23:44
Меня всегда удивляли и возмущали люди, которые берут на себя ответы за всех Я, например, не собираюсь болеть за "Спартак" и таких людей много. Так что, мы теперь иностранцы или изгои, по мнению этой мадам?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Мés que un сlub (раскрыть)
вчера в 23:38
У Заремы ,конечно , провода в голове перепутались , но по поводу твоих наблюдений . Может ты хреново наблюдал ? )))) Можно смотреть и не видеть ! ))))))
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:04
Одна желчь, вся соль в том,что болеть надо не против кого то, а за свою команду,может тогда и результат будет.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:00
Сразу понятно кто SMM в Спартаке)))
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:45
Ман Сити -Реал вот что нужно показывать
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 22:43
Уточните какая СТРАНА? США или Европа?
minai
minai
вчера в 22:39
Одна старая тётка тоже трындела, типа: "Страна, я у тебя одна .." .
И где эта тётенька ?
Мés que un сlub
Мés que un сlub
вчера в 22:21
Ну что за бред несёт эта овца
Я жил долгое время в четырех городах миллионниках в России и нигде не наблюдал превосходства в количестве болельщиков Спартака над теми же Зенитом , ЦСКА и Локо. Не говоря уже о болельщиках местных команд, которых подавляющее большинство.
Зухре лишь бы ляпнуть что-нибудь
BDA81
BDA81 ответ diodert33333 (раскрыть)
вчера в 22:04, ред.
В Россий они платят )))Но и в еврогейских странах тоже платят ))
t272nm
t272nm
вчера в 21:51
Зухра в своем репертуаре :))))) Она не знает, что в России есть такой светлый праздник свино.б. Это все что нужно знать о том, вся Россия "болеет" за Спартак. Бугага :))))
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:49
Так всем давно известно что за зенит болеют только в одном городе на Неве.....
diodert33333
diodert33333 ответ BDA81 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:47
мало того,так еще лукойл качая нефть в россии ,налоги не платит в РФ вообще!
Gunslinger
Gunslinger ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 21:47
А у неё всего одно место рабочее и, да, это не голова! :)))
diodert33333
diodert33333
вчера в 21:45
" Ты служишь укрошением стола
тебя как рыбу к пиву подают
кто заплатил сполна,имеет все права
и вот ночную бабочку ведут
Зарема,Зарема,Зарема,
ночная бабочка,но кто же виноват
Зарема,Зарема,Зарема,
огни лукойла так заманчиво горят.."
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:38, ред.
))))) "Страна будет болеть".... Ажиотаж из пальца высосанный. Футбольный "бомонд" РПЛ себе цену набивает.
Да нафиг вы вообще облокотились, когда есть ЕК и Евро чемпионаты топ 5 ?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:18
Такое ощущение, что «Спартак» существует ради игр против «Зенита». Даже в кинотеатрах будут матч показывать. Явный пунктик.

Разница в том, что тяжело повторить шедевр....
"Зелёная миля"
"Побег из Шоушенка"
"Зенит-Спартак 7:1"

При этом надо отдавать отчет, что против «Зенита» будет болеть страна, в понимании слова "страна" Салиховой.
Накануне предлагаю включить «Залечь на дно..на 18 лет».
Capral
Capral
вчера в 21:08
Лев в московском зоопарке будет болеть за Зенит, ему в зоопарке мясо не дают. А еще, товарисч один, будет болеть за Зенит, у него денег на мясо не хватает, голодает бедняга....
kaktus903
kaktus903
вчера в 21:06
Клуб с историей даже дня своего рождения не знают
kaktus903
kaktus903
вчера в 21:04
Страна это Зарема и Федун, главное чтобы совсем не заболели. Зарему в коридор
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
вчера в 21:00
Против Зенита болеть - не значит болеть за Спартак.
Бубнин
Бубнин
вчера в 21:00
Эйфория от удачного уползания от зоны вылета, за которым наблюдала "вся страна", вскружила спутнице голову.
Ayawrik
Ayawrik
вчера в 20:37
Когда она свое жало уже прикусит
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 20:28
Твердая уверенность,что эта эскортница говорит те же местом,что и думает и это не голова, утомляет уже
Знатог
Знатог ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 20:26
нда, я за то чтобы страна огромная участвовала только в спортивных сражениях.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:25
В образном выражении наверное так и есть!
DXTK
DXTK
вчера в 20:25
    d1metras
    d1metras
    вчера в 20:24
    Когда уже эта обезьяна заткнется наконец??? просто позор!
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