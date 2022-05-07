Салихова: «Страна будет болеть против „Зенита“ в матче со „Спартаком“»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение показать матч между этими клубами в кинотеатрах.
Такое ощущение, что «Зенит» существует ради игр против «Спартака». Даже в кинотеатрах будут матч показывать. Явный пунктик.
Разница в том, что на «Спартак» в кино пошли бы на каждый матч. А на «Зенит» – только ради «Спартака».
При этом надо отдавать отчет, что против «Зенита» будет болеть страна. Накануне предлагаю включить «Залечь на дно в Брюгге».
здесь нет футбол
только обманывают себя люди, уповая на историю)
здесь нет футбол
только обманывают себя люди, уповая на историю)
И где эта тётенька ?
И где эта тётенька ?
Я жил долгое время в четырех городах миллионниках в России и нигде не наблюдал превосходства в количестве болельщиков Спартака над теми же Зенитом , ЦСКА и Локо. Не говоря уже о болельщиках местных команд, которых подавляющее большинство.
Зухре лишь бы ляпнуть что-нибудь
Я жил долгое время в четырех городах миллионниках в России и нигде не наблюдал превосходства в количестве болельщиков Спартака над теми же Зенитом , ЦСКА и Локо. Не говоря уже о болельщиках местных команд, которых подавляющее большинство.
Зухре лишь бы ляпнуть что-нибудь
тебя как рыбу к пиву подают
кто заплатил сполна,имеет все права
и вот ночную бабочку ведут
Зарема,Зарема,Зарема,
ночная бабочка,но кто же виноват
Зарема,Зарема,Зарема,
огни лукойла так заманчиво горят.."
тебя как рыбу к пиву подают
кто заплатил сполна,имеет все права
и вот ночную бабочку ведут
Зарема,Зарема,Зарема,
ночная бабочка,но кто же виноват
Зарема,Зарема,Зарема,
огни лукойла так заманчиво горят.."
Да нафиг вы вообще облокотились, когда есть ЕК и Евро чемпионаты топ 5 ?!
Да нафиг вы вообще облокотились, когда есть ЕК и Евро чемпионаты топ 5 ?!
Разница в том, что тяжело повторить шедевр....
"Зелёная миля"
"Побег из Шоушенка"
"Зенит-Спартак 7:1"
При этом надо отдавать отчет, что против «Зенита» будет болеть страна, в понимании слова "страна" Салиховой.
Накануне предлагаю включить «Залечь на дно..на 18 лет».
Разница в том, что тяжело повторить шедевр....
"Зелёная миля"
"Побег из Шоушенка"
"Зенит-Спартак 7:1"
При этом надо отдавать отчет, что против «Зенита» будет болеть страна, в понимании слова "страна" Салиховой.
Накануне предлагаю включить «Залечь на дно..на 18 лет».
PS кому интересно как бомжи выгуливают свиней.......
PS кому интересно как бомжи выгуливают свиней.......