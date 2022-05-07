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Андрей Мостовой: «Игра шла полностью под нашим контролем»

вчера, 19:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от победы над «Химками» в РПЛ (1:0).

Игра шла полностью под нашим контролем. Да, был счёт 1:0, но команда была спокойна и довела дело до победного. Почему отдали инициативу во втором тайме? Такое бывает, всю игру невозможно доминировать, ничего необычного.

Стали ли сильнее «Химки» по сравнению с первым кругом? Сегодня много человек не приехали из состава. Думаю, это показатель. Они вышли из зоны вылета. Стали сильнее по сравнению с первым кругом.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:39
Думал сольют по братски, Химкам было нужней! 😜
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 19:38
Мы знаем.
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